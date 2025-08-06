КотировкиРазделы
AFL: AFLAC Incorporated

107.62 USD 0.79 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFL за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.95, а максимальная — 108.11.

Следите за динамикой AFLAC Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.95 108.11
Годовой диапазон
96.95 115.50
Предыдущее закрытие
108.41
Open
107.81
Bid
107.62
Ask
107.92
Low
106.95
High
108.11
Объем
3.791 K
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
1.58%
6-месячное изменение
-3.36%
Годовое изменение
-3.65%
