AFL: AFLAC Incorporated
107.62 USD 0.79 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFL за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.95, а максимальная — 108.11.
Следите за динамикой AFLAC Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AFL
- Zacks Industry Outlook Highlights Aflac, Trupanion and Globe Life
- 3 Accident & Health Insurance Stocks to Watch Amid Pricing Pressure
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Aflac enters $2 billion contingent funding arrangements through trust securities
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's How Much a $1000 Investment in Aflac Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- Who benefits the most from rate cuts?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Cisco & Linde
- Aflac: Best-In-Class Life Insurer Poised To Benefit From A Steepening Yield Curve
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Aflac Stock: Q2 Earnings Indicate Slowing Growth (Rating Downgrade) (NYSE:AFL)
- All You Need to Know About Aflac (AFL) Rating Upgrade to Buy
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- Evercore ISI raises Aflac stock price target to $106 on strong Japan sales
- Aflac Loads the Buyback Cannon as New Sales Signal Strength
- BMO Capital raises Aflac stock price target to $105 on improved margins
- Aflac authorizes purchase of 100 million additional shares
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
Дневной диапазон
106.95 108.11
Годовой диапазон
96.95 115.50
- Предыдущее закрытие
- 108.41
- Open
- 107.81
- Bid
- 107.62
- Ask
- 107.92
- Low
- 106.95
- High
- 108.11
- Объем
- 3.791 K
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- -3.36%
- Годовое изменение
- -3.65%
