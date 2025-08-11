Devises / AFL
AFL: AFLAC Incorporated
108.04 USD 0.05 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFL a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.79 et à un maximum de 108.57.
Suivez la dynamique AFLAC Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Globe Life Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Zacks Industry Outlook Highlights Aflac, Trupanion and Globe Life
- 3 Accident & Health Insurance Stocks to Watch Amid Pricing Pressure
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Aflac enters $2 billion contingent funding arrangements through trust securities
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's How Much a $1000 Investment in Aflac Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- Who benefits the most from rate cuts?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Cisco & Linde
- Aflac: Best-In-Class Life Insurer Poised To Benefit From A Steepening Yield Curve
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Aflac Stock: Q2 Earnings Indicate Slowing Growth (Rating Downgrade) (NYSE:AFL)
- All You Need to Know About Aflac (AFL) Rating Upgrade to Buy
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- Evercore ISI raises Aflac stock price target to $106 on strong Japan sales
- Aflac Loads the Buyback Cannon as New Sales Signal Strength
- BMO Capital raises Aflac stock price target to $105 on improved margins
- Aflac authorizes purchase of 100 million additional shares
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
Range quotidien
107.79 108.57
Range Annuel
96.95 115.50
- Clôture Précédente
- 107.99
- Ouverture
- 108.38
- Bid
- 108.04
- Ask
- 108.34
- Plus Bas
- 107.79
- Plus Haut
- 108.57
- Volume
- 3.604 K
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 1.97%
- Changement à 6 Mois
- -2.98%
- Changement Annuel
- -3.28%
