AFL: AFLAC Incorporated

108.04 USD 0.05 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFL a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.79 et à un maximum de 108.57.

Suivez la dynamique AFLAC Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
107.79 108.57
Range Annuel
96.95 115.50
Clôture Précédente
107.99
Ouverture
108.38
Bid
108.04
Ask
108.34
Plus Bas
107.79
Plus Haut
108.57
Volume
3.604 K
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
1.97%
Changement à 6 Mois
-2.98%
Changement Annuel
-3.28%
20 septembre, samedi