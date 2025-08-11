KurseKategorien
Währungen / AFL
AFL: AFLAC Incorporated

107.99 USD 1.24 (1.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFL hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.99 bis zu einem Hoch von 109.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die AFLAC Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
107.99 109.34
Jahresspanne
96.95 115.50
Vorheriger Schlusskurs
109.23
Eröffnung
108.55
Bid
107.99
Ask
108.29
Tief
107.99
Hoch
109.34
Volumen
4.596 K
Tagesänderung
-1.14%
Monatsänderung
1.93%
6-Monatsänderung
-3.03%
Jahresänderung
-3.32%
