Währungen / AFL
AFL: AFLAC Incorporated
107.99 USD 1.24 (1.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFL hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.99 bis zu einem Hoch von 109.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die AFLAC Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AFL News
Tagesspanne
107.99 109.34
Jahresspanne
96.95 115.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.23
- Eröffnung
- 108.55
- Bid
- 107.99
- Ask
- 108.29
- Tief
- 107.99
- Hoch
- 109.34
- Volumen
- 4.596 K
- Tagesänderung
- -1.14%
- Monatsänderung
- 1.93%
- 6-Monatsänderung
- -3.03%
- Jahresänderung
- -3.32%
