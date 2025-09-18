KurseKategorien
Währungen / EURAUD
EURAUD: Euro vs Australian Dollar

1.78158 AUD 0.00063 (0.04%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Australian Dollar

Der Wechselkurs von EURAUD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.77802 AUD und einem Hoch von 1.78607 AUD pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Australischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.77802 1.78607
Jahresspanne
1.59623 1.85537
Vorheriger Schlusskurs
1.7809 5
Eröffnung
1.7811 2
Bid
1.7815 8
Ask
1.7818 8
Tief
1.7780 2
Hoch
1.7860 7
Volumen
67.462 K
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
-0.24%
6-Monatsänderung
2.93%
Jahresänderung
10.62%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K