EURAUD: Euro vs Australian Dollar
1.78119 AUD 0.00693 (0.39%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Australian Dollar
El tipo de cambio de EURAUD de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.77336 AUD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.78263 AUD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar australiano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.77336 1.78263
Rango anual
1.59623 1.85537
- Cierres anteriores
- 1.7742 6
- Open
- 1.7746 7
- Bid
- 1.7811 9
- Ask
- 1.7814 9
- Low
- 1.7733 6
- High
- 1.7826 3
- Volumen
- 37.175 K
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- -0.26%
- Cambio a 6 meses
- 2.91%
- Cambio anual
- 10.60%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%
07:10
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
09:45
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
16:30
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.