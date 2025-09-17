CotizacionesSecciones
EURAUD
EURAUD: Euro vs Australian Dollar

1.78119 AUD 0.00693 (0.39%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Australian Dollar

El tipo de cambio de EURAUD de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.77336 AUD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.78263 AUD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar australiano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.77336 1.78263
Rango anual
1.59623 1.85537
Cierres anteriores
1.7742 6
Open
1.7746 7
Bid
1.7811 9
Ask
1.7814 9
Low
1.7733 6
High
1.7826 3
Volumen
37.175 K
Cambio diario
0.39%
Cambio mensual
-0.26%
Cambio a 6 meses
2.91%
Cambio anual
10.60%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
Cambio de Empleo
Act.
-5.4 K
Pronós.
24.4 K
Prev.
26.5 K
01:30
AUD
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo
Act.
-40.9 K
Pronós.
Prev.
63.6 K
01:30
AUD
Tasa de Desempleo
Act.
4.2%
Pronós.
4.2%
Prev.
4.2%
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.