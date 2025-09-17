Devises / EURAUD
EURAUD: Euro vs Australian Dollar
1.77912 AUD 0.00183 (0.10%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Australian Dollar
Le taux de change de EURAUD a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.77802 AUD et à un maximum de 1.78607 AUD pour 1 EUR.
Suivez la dynamique Euro vs. Dollar Australien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EURAUD Nouvelles
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Analyse de l'EUR/CDF aujourd'hui, 18/9: tensions (graphique)
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
Range quotidien
1.77802 1.78607
Range Annuel
1.59623 1.85537
- Clôture Précédente
- 1.7809 5
- Ouverture
- 1.7811 2
- Bid
- 1.7791 2
- Ask
- 1.7794 2
- Plus Bas
- 1.7780 2
- Plus Haut
- 1.7860 7
- Volume
- 72.608 K
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- 2.79%
- Changement Annuel
- 10.47%
20 septembre, samedi