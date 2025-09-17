Le taux de change de EURAUD a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.77802 AUD et à un maximum de 1.78607 AUD pour 1 EUR.

Suivez la dynamique Euro vs. Dollar Australien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.