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MBTUSD: milliBitcoin / Доллар США

63.794 USD 0.245 (0.38%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: milliBitcoin Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBTUSD за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.776, а максимальная — 64.057.

Следите за динамикой milliBitcoin / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация MBTUSD?

Рыночная капитализация MBTUSD рассчитывается как 63.794, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.31%, -44.72% и 4391 для оценки трендов. Отслеживайте динамику MBTUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит milliBitcoin / Доллар США сегодня?

Сегодня MBTUSD торгуется по 63.794. Дневной диапазон составляет 63.776 - 64.057, годовой диапазон - 57.682 - 126.096, объем торговли достиг 4391. Откройте график в реальном времени для milliBitcoin / Доллар США.

Каким было минимальное значение MBTUSD?

Самая низкая цена MBTUSD за последний год - 57.682. Этот уровень в пределах 57.682 - 126.096 сравнивается с 63.794 и 64.039 для оценки риска снижения. Все детали изменения MBTUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в milliBitcoin / Доллар США?

Безопасность инвестиций в MBTUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 63.776 - 64.057 и 57.682 - 126.096, при этом -44.72% показывает динамику, а 4391 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения milliBitcoin / Доллар США на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение MBTUSD за всю историю?

MBTUSD достиг пика 126.096 в пределах 57.682 - 126.096. Инвесторы часто сравнивают его с 63.794 и -0.31% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены MBTUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в milliBitcoin / Доллар США?

Чтобы инвестировать в MBTUSD, проверьте текущие значения 63.794, 0.63% и -2.64%, а также 63.794 и 63.824 перед выставлением ордеров. Проверьте цену milliBitcoin / Доллар США на графике в реальном времени.

Как торговать MBTUSD?

Для торговли MBTUSD отслеживайте 63.776 - 64.057. Сделки обычно заключаются около 63.794 и 63.824, в то время как 4391 и -44.72% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения MBTUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
63.776 64.057
Годовой диапазон
57.682 126.096
Предыдущее закрытие
64.039
Open
63.991
Bid
63.794
Ask
63.824
Low
63.776
High
64.057
Объем
4.391 K
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
-2.64%
Годовое изменение
-44.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%