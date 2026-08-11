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MBTUSD: milliBitcoin / Доллар США
Курс MBTUSD за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.776, а максимальная — 64.057.
Следите за динамикой milliBitcoin / Доллар США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация MBTUSD?
Рыночная капитализация MBTUSD рассчитывается как 63.794, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.31%, -44.72% и 4391 для оценки трендов. Отслеживайте динамику MBTUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит milliBitcoin / Доллар США сегодня?
Сегодня MBTUSD торгуется по 63.794. Дневной диапазон составляет 63.776 - 64.057, годовой диапазон - 57.682 - 126.096, объем торговли достиг 4391. Откройте график в реальном времени для milliBitcoin / Доллар США.
Каким было минимальное значение MBTUSD?
Самая низкая цена MBTUSD за последний год - 57.682. Этот уровень в пределах 57.682 - 126.096 сравнивается с 63.794 и 64.039 для оценки риска снижения. Все детали изменения MBTUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в milliBitcoin / Доллар США?
Безопасность инвестиций в MBTUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 63.776 - 64.057 и 57.682 - 126.096, при этом -44.72% показывает динамику, а 4391 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения milliBitcoin / Доллар США на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение MBTUSD за всю историю?
MBTUSD достиг пика 126.096 в пределах 57.682 - 126.096. Инвесторы часто сравнивают его с 63.794 и -0.31% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены MBTUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в milliBitcoin / Доллар США?
Чтобы инвестировать в MBTUSD, проверьте текущие значения 63.794, 0.63% и -2.64%, а также 63.794 и 63.824 перед выставлением ордеров. Проверьте цену milliBitcoin / Доллар США на графике в реальном времени.
Как торговать MBTUSD?
Для торговли MBTUSD отслеживайте 63.776 - 64.057. Сделки обычно заключаются около 63.794 и 63.824, в то время как 4391 и -44.72% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения MBTUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 64.039
- Open
- 63.991
- Bid
- 63.794
- Ask
- 63.824
- Low
- 63.776
- High
- 64.057
- Объем
- 4.391 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- -2.64%
- Годовое изменение
- -44.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%