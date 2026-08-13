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MBTUSD: 从milliBitcoin到美元

63.676 USD 0.046 (0.07%)
版块: 数字加密货币 基础: milliBitcoin 盈利货币: 美元

今日MBTUSD汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点63.423和高点63.795进行交易。

关注从milliBitcoin到美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

MBTUSD的市值是多少？

MBTUSD市值按63.676乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.08%、-44.82%和8061来评估趋势。使用实时图表跟踪MBTUSD表现。

今天从milliBitcoin到美元多少钱？

今天MBTUSD的交易价格为63.676。日范围为63.423 - 63.795，年边界为57.682 - 126.096，交易量达到8061。参见从milliBitcoin到美元的实时图表。

最低的MBTUSD价格是多少？

过去一年的最低MBTUSD价格是57.682。在57.682 - 126.096范围内，将该水平与63.676和63.630进行比较，以评估下行风险。观看MBTUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

从milliBitcoin到美元投资安全吗？

投资MBTUSD的安全性取决于其波动性。它在63.423 - 63.795和57.682 - 126.096范围内移动，-44.82%显示绩效，8061反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的从milliBitcoin到美元更新。

MBTUSD有史以来的最高价是多少？

MBTUSD在57.682 - 126.096内达到126.096的峰值。投资者经常将其与63.676和0.08%进行比较，以评估阻力。实时查看MBTUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资从milliBitcoin到美元？

要投资MBTUSD，请在下单前查看当前的63.676，查看0.44%和-2.82%，并查看63.676和63.706。查看实时图表上的从milliBitcoin到美元价格。

如何交易MBTUSD？

交易MBTUSD需要监控63.423 - 63.795。交易通常围绕63.676和63.706进行，而8061和-44.82%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪MBTUSD走势。

日范围
63.423 63.795
年范围
57.682 126.096
前一天收盘价
63.630
开盘价
63.627
卖价
63.676
买价
63.706
最低价
63.423
最高价
63.795
交易量
8.061 K
日变化
0.07%
月变化
0.44%
6个月变化
-2.82%
年变化
-44.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%