Курс FILUSD за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.3500, а максимальная — 2.3700.

Следите за динамикой Filecoin Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.