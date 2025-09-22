КотировкиРазделы
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Filecoin Token Валюта прибыли: US Dollar

Курс FILUSD за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.3500, а максимальная — 2.3700.

Следите за динамикой Filecoin Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.3500 2.3700
Годовой диапазон
1.9600 8.3900
Предыдущее закрытие
2.4100
Open
2.3600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
Low
2.3500
High
2.3700
Объем
56
Дневное изменение
-2.49%
Месячное изменение
-0.84%
6-месячное изменение
-33.43%
Годовое изменение
-30.88%
