Валюты / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Filecoin Token Валюта прибыли: US Dollar
Курс FILUSD за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.3500, а максимальная — 2.3700.
Следите за динамикой Filecoin Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.3500 2.3700
Годовой диапазон
1.9600 8.3900
- Предыдущее закрытие
- 2.4100
- Open
- 2.3600
- Bid
- 2.3500
- Ask
- 2.3530
- Low
- 2.3500
- High
- 2.3700
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -2.49%
- Месячное изменение
- -0.84%
- 6-месячное изменение
- -33.43%
- Годовое изменение
- -30.88%
22 сентября, понедельник
13:45
USD