Währungen / FILUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Filecoin Token Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FILUSD hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.3500 bis zu einem Hoch von 2.3700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Filecoin Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.3500 2.3700
Jahresspanne
1.9600 8.3900
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.4100
- Eröffnung
- 2.3600
- Bid
- 2.3500
- Ask
- 2.3530
- Tief
- 2.3500
- Hoch
- 2.3700
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -2.49%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- -33.43%
- Jahresänderung
- -30.88%