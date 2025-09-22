KurseKategorien
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Filecoin Token Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FILUSD hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.3500 bis zu einem Hoch von 2.3700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Filecoin Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.3500 2.3700
Jahresspanne
1.9600 8.3900
Vorheriger Schlusskurs
2.4100
Eröffnung
2.3600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
Tief
2.3500
Hoch
2.3700
Volumen
56
Tagesänderung
-2.49%
Monatsänderung
-0.84%
6-Monatsänderung
-33.43%
Jahresänderung
-30.88%
