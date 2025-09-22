시세섹션
통화 / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
부문: 암호화폐 베이스: Filecoin Token 수익 통화: US Dollar

FILUSD 환율이 오늘 -2.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.3500이고 고가는 2.3700이었습니다.

Filecoin Token vs US Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
2.3500 2.3700
년간 변동
1.9600 8.3900
이전 종가
2.4100
시가
2.3600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
저가
2.3500
고가
2.3700
볼륨
56
일일 변동
-2.49%
월 변동
-0.84%
6개월 변동
-33.43%
년간 변동율
-30.88%
22 9월, 월요일
13:45
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기