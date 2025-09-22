Moedas / FILUSD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Setor: Criptomoeda Base: Filecoin Token Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FILUSD para hoje mudou para -2.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.3500 e o mais alto foi 2.3700.
Veja a dinâmica do par de moedas Filecoin Token vs US Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.3500 2.3700
Faixa anual
1.9600 8.3900
- Fechamento anterior
- 2.4100
- Open
- 2.3600
- Bid
- 2.3500
- Ask
- 2.3530
- Low
- 2.3500
- High
- 2.3700
- Volume
- 56
- Mudança diária
- -2.49%
- Mudança mensal
- -0.84%
- Mudança de 6 meses
- -33.43%
- Mudança anual
- -30.88%