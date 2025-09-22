CotaçõesSeções
FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Setor: Criptomoeda Base: Filecoin Token Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FILUSD para hoje mudou para -2.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.3500 e o mais alto foi 2.3700.

Veja a dinâmica do par de moedas Filecoin Token vs US Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
2.3500 2.3700
Faixa anual
1.9600 8.3900
Fechamento anterior
2.4100
Open
2.3600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
Low
2.3500
High
2.3700
Volume
56
Mudança diária
-2.49%
Mudança mensal
-0.84%
Mudança de 6 meses
-33.43%
Mudança anual
-30.88%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.