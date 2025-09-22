QuotazioniSezioni
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Settore: Criptovaluta Base: Filecoin Token Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FILUSD ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3500 e ad un massimo di 2.3700.

Segui le dinamiche di Filecoin Token vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.3500 2.3700
Intervallo Annuale
1.9600 8.3900
Chiusura Precedente
2.4100
Apertura
2.3600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
Minimo
2.3500
Massimo
2.3700
Volume
56
Variazione giornaliera
-2.49%
Variazione Mensile
-0.84%
Variazione Semestrale
-33.43%
Variazione Annuale
-30.88%
