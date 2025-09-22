Valute / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Settore: Criptovaluta Base: Filecoin Token Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FILUSD ha avuto una variazione del -2.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3500 e ad un massimo di 2.3700.
Segui le dinamiche di Filecoin Token vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.3500 2.3700
Intervallo Annuale
1.9600 8.3900
- Chiusura Precedente
- 2.4100
- Apertura
- 2.3600
- Bid
- 2.3500
- Ask
- 2.3530
- Minimo
- 2.3500
- Massimo
- 2.3700
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- -2.49%
- Variazione Mensile
- -0.84%
- Variazione Semestrale
- -33.43%
- Variazione Annuale
- -30.88%