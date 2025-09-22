FiyatlarBölümler
Dövizler / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.2900 USD 0.1200 (4.98%)
Sektör: Kripto para Baz: Filecoin Token Kâr para birimi: US Dollar

FILUSD fiyatı bugün -4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.2500 ve Yüksek fiyatı olarak 2.3700 aralığında işlem gördü.

Filecoin Token vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
2.2500 2.3700
Yıllık aralık
1.9600 8.3900
Önceki kapanış
2.4100
Açılış
2.3600
Satış
2.2900
Alış
2.2930
Düşük
2.2500
Yüksek
2.3700
Hacim
646
Günlük değişim
-4.98%
Aylık değişim
-3.38%
6 aylık değişim
-35.13%
Yıllık değişim
-32.65%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki