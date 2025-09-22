Divisas / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
Sector: Criptodivisa Básica: Filecoin Token Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FILUSD de hoy ha cambiado un -2.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.3500, mientras que el máximo ha alcanzado 2.3700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Filecoin Token vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.3500 2.3700
Rango anual
1.9600 8.3900
- Cierres anteriores
- 2.4100
- Open
- 2.3600
- Bid
- 2.3500
- Ask
- 2.3530
- Low
- 2.3500
- High
- 2.3700
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- -2.49%
- Cambio mensual
- -0.84%
- Cambio a 6 meses
- -33.43%
- Cambio anual
- -30.88%