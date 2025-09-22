货币 / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
版块: 数字加密货币 基础: Filecoin Token 盈利货币: US Dollar
今日FILUSD汇率已更改-2.49%。当日，交易品种以低点2.3500和高点2.3700进行交易。
关注Filecoin Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
2.3500 2.3700
年范围
1.9600 8.3900
- 前一天收盘价
- 2.4100
- 开盘价
- 2.3600
- 卖价
- 2.3500
- 买价
- 2.3530
- 最低价
- 2.3500
- 最高价
- 2.3700
- 交易量
- 56
- 日变化
- -2.49%
- 月变化
- -0.84%
- 6个月变化
- -33.43%
- 年变化
- -30.88%