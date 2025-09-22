クォートセクション
通貨 / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar

2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Filecoin Token 利益通貨: US Dollar

FILUSDの今日の為替レートは、-2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり2.3500の安値と2.3700の高値で取引されました。

Filecoin Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.3500 2.3700
1年のレンジ
1.9600 8.3900
以前の終値
2.4100
始値
2.3600
買値
2.3500
買値
2.3530
安値
2.3500
高値
2.3700
出来高
56
1日の変化
-2.49%
1ヶ月の変化
-0.84%
6ヶ月の変化
-33.43%
1年の変化
-30.88%
