通貨 / FILUSD
FILUSD: Filecoin Token vs US Dollar
2.3500 USD 0.0600 (2.49%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Filecoin Token 利益通貨: US Dollar
FILUSDの今日の為替レートは、-2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり2.3500の安値と2.3700の高値で取引されました。
Filecoin Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.3500 2.3700
1年のレンジ
1.9600 8.3900
- 以前の終値
- 2.4100
- 始値
- 2.3600
- 買値
- 2.3500
- 買値
- 2.3530
- 安値
- 2.3500
- 高値
- 2.3700
- 出来高
- 56
- 1日の変化
- -2.49%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- -33.43%
- 1年の変化
- -30.88%