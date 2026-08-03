Pro Trading Panel MT5

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Boleta Scalper NQ — Институциональная панель быстрого исполнения для MT5

Торгуйте со скоростью, необходимой для скальпинга, — не убирая рук с клавиатуры.

Boleta Scalper NQ — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, специально разработанная для трейдеров фьючерсов на индекс (NQ), которым необходимы быстрое исполнение сделок, управление рисками и полный визуальный контроль рынка в одном месте без необходимости пользоваться стандартными меню MT5.

Три режима торговли в одной панели

SCALPER — быстрые рыночные сделки с предварительно настроенными объемом, Stop Loss и Take Profit, которые можно изменять в режиме реального времени.

PENDING — размещение отложенных ордеров с визуальным предварительным просмотром уровней TP/SL непосредственно на графике перед подтверждением.

SNIPER — режим высокой точности для более избирательных входов, оснащенный собственным набором элементов управления.

Каждый режим имеет собственный интерфейс, позволяющий избежать перегруженности экрана ненужными кнопками.

⌨️ Настраиваемые горячие клавиши

Покупайте, продавайте, закрывайте все позиции или переводите Stop Loss в Break Even одной клавишей. Все сочетания полностью настраиваются через входные параметры.

Встроенное управление рисками (ASQ Risk Guard)

  • Ограничение дневных убытков в процентах с автоматической блокировкой новых сделок после достижения лимита.
  • Фильтр максимального спреда для защиты от невыгодного исполнения во время низкой ликвидности.
  • Интервал ожидания (Cooldown) между сделками.

Встроенный экономический календарь

Прямая интеграция с нативным API экономического календаря MT5 позволяет отслеживать новости высокой важности с рейтингом по звездам и обратным отсчетом в реальном времени на каждом тике без использования сторонних сервисов или плагинов.

Встроенные фирменные индикаторы

Панель включает собственный набор визуальных инструментов анализа рынка, полностью интегрированных в интерфейс:

  • Precision Sniper
  • Imbalance Finder (FVG)
  • Liquidity Sweeps
  • Session Boxes
  • MA Channel
  • Elder
  • RSI Divergence
  • Bill Williams
    ATZ Институциональный интерфейс

Темный, строгий и функциональный дизайн, вдохновленный профессиональными торговыми терминалами, без лишних элементов и с максимальным приоритетом скорости восприятия информации и исполнения сделок.

Почему стоит выбрать Boleta Scalper NQ?

Потому что в скальпинге победа или поражение решаются за доли секунды.

Boleta Scalper NQ устраняет лишние действия, необходимые в стандартном MT5, объединяя исполнение сделок, управление рисками и рыночный контекст в одной быстрой, интуитивно понятной и визуально организованной панели.

 Входные параметры

=== ПАНЕЛЬ ===

Начальный объем (Lot) — стандартный объем каждой сделки.

Stop Loss (pts) — стандартное расстояние Stop Loss в пунктах.

Take Profit (pts) — стандартное расстояние Take Profit в пунктах.

=== ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ===

BUY Hotkey — клавиша для рыночной покупки.

SELL Hotkey — клавиша для рыночной продажи.

CLOSE ALL Hotkey — клавиша для закрытия всех открытых позиций.

BREAK EVEN Hotkey — клавиша для переноса Stop Loss в точку безубыточности.

=== РИСК ===

Maximum Spread (pts) — максимально допустимый спред для открытия новых сделок.

Maximum Daily Loss (%) — максимальный дневной убыток в процентах перед автоматической блокировкой торговли.

Этот инструмент предназначен для поддержки ручной (дискреционной) торговли. Он не открывает сделки полностью автоматически. Окончательное решение о входе в рынок всегда остается за трейдером, а панель лишь оптимизирует скорость исполнения, управление рисками и визуальный анализ рынка.


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5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
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