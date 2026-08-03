Pro Trading Panel MT5
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- Версия: 5.0
- Активации: 5
Boleta Scalper NQ — Институциональная панель быстрого исполнения для MT5
Торгуйте со скоростью, необходимой для скальпинга, — не убирая рук с клавиатуры.
Boleta Scalper NQ — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, специально разработанная для трейдеров фьючерсов на индекс (NQ), которым необходимы быстрое исполнение сделок, управление рисками и полный визуальный контроль рынка в одном месте без необходимости пользоваться стандартными меню MT5.
Три режима торговли в одной панели
SCALPER — быстрые рыночные сделки с предварительно настроенными объемом, Stop Loss и Take Profit, которые можно изменять в режиме реального времени.
PENDING — размещение отложенных ордеров с визуальным предварительным просмотром уровней TP/SL непосредственно на графике перед подтверждением.
SNIPER — режим высокой точности для более избирательных входов, оснащенный собственным набором элементов управления.
Каждый режим имеет собственный интерфейс, позволяющий избежать перегруженности экрана ненужными кнопками.
⌨️ Настраиваемые горячие клавиши
Покупайте, продавайте, закрывайте все позиции или переводите Stop Loss в Break Even одной клавишей. Все сочетания полностью настраиваются через входные параметры.
Встроенное управление рисками (ASQ Risk Guard)
- Ограничение дневных убытков в процентах с автоматической блокировкой новых сделок после достижения лимита.
- Фильтр максимального спреда для защиты от невыгодного исполнения во время низкой ликвидности.
- Интервал ожидания (Cooldown) между сделками.
Встроенный экономический календарь
Прямая интеграция с нативным API экономического календаря MT5 позволяет отслеживать новости высокой важности с рейтингом по звездам и обратным отсчетом в реальном времени на каждом тике без использования сторонних сервисов или плагинов.
Встроенные фирменные индикаторы
Панель включает собственный набор визуальных инструментов анализа рынка, полностью интегрированных в интерфейс:
- Precision Sniper
- Imbalance Finder (FVG)
- Liquidity Sweeps
- Session Boxes
- MA Channel
- Elder
- RSI Divergence
- Bill Williams
ATZ Институциональный интерфейс
Темный, строгий и функциональный дизайн, вдохновленный профессиональными торговыми терминалами, без лишних элементов и с максимальным приоритетом скорости восприятия информации и исполнения сделок.
Почему стоит выбрать Boleta Scalper NQ?
Потому что в скальпинге победа или поражение решаются за доли секунды.
Boleta Scalper NQ устраняет лишние действия, необходимые в стандартном MT5, объединяя исполнение сделок, управление рисками и рыночный контекст в одной быстрой, интуитивно понятной и визуально организованной панели.Входные параметры
=== ПАНЕЛЬ ===
Начальный объем (Lot) — стандартный объем каждой сделки.
Stop Loss (pts) — стандартное расстояние Stop Loss в пунктах.
Take Profit (pts) — стандартное расстояние Take Profit в пунктах.
=== ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ===
BUY Hotkey — клавиша для рыночной покупки.
SELL Hotkey — клавиша для рыночной продажи.
CLOSE ALL Hotkey — клавиша для закрытия всех открытых позиций.
BREAK EVEN Hotkey — клавиша для переноса Stop Loss в точку безубыточности.
=== РИСК ===
Maximum Spread (pts) — максимально допустимый спред для открытия новых сделок.
Maximum Daily Loss (%) — максимальный дневной убыток в процентах перед автоматической блокировкой торговли.
Этот инструмент предназначен для поддержки ручной (дискреционной) торговли. Он не открывает сделки полностью автоматически. Окончательное решение о входе в рынок всегда остается за трейдером, а панель лишь оптимизирует скорость исполнения, управление рисками и визуальный анализ рынка.