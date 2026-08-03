Pro Trading Panel MT5

Boleta Scalper NQ — Институциональная панель быстрого исполнения для MT5

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Торгуйте со скоростью, необходимой для скальпинга, — не убирая рук с клавиатуры.

Boleta Scalper NQ — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, специально разработанная для трейдеров фьючерсов на индекс (NQ), которым необходимы быстрое исполнение сделок, управление рисками и полный визуальный контроль рынка в одном месте без необходимости пользоваться стандартными меню MT5.

Три режима торговли в одной панели

SCALPER — быстрые рыночные сделки с предварительно настроенными объемом, Stop Loss и Take Profit, которые можно изменять в режиме реального времени.

PENDING — размещение отложенных ордеров с визуальным предварительным просмотром уровней TP/SL непосредственно на графике перед подтверждением.

SNIPER — режим высокой точности для более избирательных входов, оснащенный собственным набором элементов управления.

Каждый режим имеет собственный интерфейс, позволяющий избежать перегруженности экрана ненужными кнопками.

⌨️ Настраиваемые горячие клавиши

Покупайте, продавайте, закрывайте все позиции или переводите Stop Loss в Break Even одной клавишей. Все сочетания полностью настраиваются через входные параметры.

Встроенное управление рисками (ASQ Risk Guard)

Ограничение дневных убытков в процентах с автоматической блокировкой новых сделок после достижения лимита.

Фильтр максимального спреда для защиты от невыгодного исполнения во время низкой ликвидности.

Интервал ожидания (Cooldown) между сделками.

Встроенный экономический календарь

Прямая интеграция с нативным API экономического календаря MT5 позволяет отслеживать новости высокой важности с рейтингом по звездам и обратным отсчетом в реальном времени на каждом тике без использования сторонних сервисов или плагинов.

Встроенные фирменные индикаторы

Панель включает собственный набор визуальных инструментов анализа рынка, полностью интегрированных в интерфейс:

Precision Sniper

Imbalance Finder (FVG)

Liquidity Sweeps

Session Boxes

MA Channel

Elder

RSI Divergence

Bill Williams

ATZ Институциональный интерфейс

Темный, строгий и функциональный дизайн, вдохновленный профессиональными торговыми терминалами, без лишних элементов и с максимальным приоритетом скорости восприятия информации и исполнения сделок.

Почему стоит выбрать Boleta Scalper NQ?

Потому что в скальпинге победа или поражение решаются за доли секунды.

Boleta Scalper NQ устраняет лишние действия, необходимые в стандартном MT5, объединяя исполнение сделок, управление рисками и рыночный контекст в одной быстрой, интуитивно понятной и визуально организованной панели.

=== ПАНЕЛЬ ===

Входные параметры

Начальный объем (Lot) — стандартный объем каждой сделки.

Stop Loss (pts) — стандартное расстояние Stop Loss в пунктах.

Take Profit (pts) — стандартное расстояние Take Profit в пунктах.

=== ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ===

BUY Hotkey — клавиша для рыночной покупки.

SELL Hotkey — клавиша для рыночной продажи.

CLOSE ALL Hotkey — клавиша для закрытия всех открытых позиций.

BREAK EVEN Hotkey — клавиша для переноса Stop Loss в точку безубыточности.

=== РИСК ===

Maximum Spread (pts) — максимально допустимый спред для открытия новых сделок.

Maximum Daily Loss (%) — максимальный дневной убыток в процентах перед автоматической блокировкой торговли.

Этот инструмент предназначен для поддержки ручной (дискреционной) торговли. Он не открывает сделки полностью автоматически. Окончательное решение о входе в рынок всегда остается за трейдером, а панель лишь оптимизирует скорость исполнения, управление рисками и визуальный анализ рынка.