Pro Trading Panel MT5

Boleta Scalper NQ — MT5 专业机构级快速执行交易面板

🇨🇳 Chinese (Simplified)

以剥头皮交易所需的速度执行交易——无需将双手离开键盘。

Boleta Scalper NQ 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业交易面板，专门面向指数期货（NQ）交易者，为其提供快速下单、风险管理以及完整的市场可视化分析，无需浪费时间操作 MT5 原生菜单。

一个面板，三种交易模式

SCALPER —— 市价快速交易模式，支持预设手数、Stop Loss 和 Take Profit，并可实时调整。

PENDING —— 挂单模式，可在确认下单之前直接在图表上预览 TP/SL 位置。

SNIPER —— 高精度交易模式，适用于更加严格的入场策略，并拥有独立的控制界面。

每种模式都拥有独立界面，仅显示当前所需功能，避免界面杂乱。

可自定义快捷键

只需按下一键即可完成买入、卖出、全部平仓或将 Stop Loss 移动至 Break Even，所有快捷键均可在输入参数中自由配置。

集成风险管理（ASQ Risk Guard）

按百分比设置每日最大亏损，到达限制后自动禁止新开仓。

最大点差过滤器，在流动性较低时避免不利成交。

交易冷却时间（Cooldown）。

原生经济日历

直接集成 MT5 原生经济日历 API，可实时查看高影响力财经事件，包括星级重要性评级以及每个 Tick 更新的倒计时，无需任何第三方插件或外部服务。

内置专有指标

面板已集成一套专有市场分析指标：

Precision Sniper

Imbalance Finder (FVG)

Liquidity Sweeps

Session Boxes

MA Channel

Elder

RSI Divergence

Bill Williams ATZ

机构级界面设计

采用深色、简洁、专业的机构交易终端风格设计，没有多余元素，重点提升信息读取速度与交易执行效率。

为什么选择 Boleta Scalper NQ？

因为剥头皮交易的胜负往往决定于几分之一秒。

Boleta Scalper NQ 消除了 MT5 默认界面中的多余操作，将交易执行、风险管理以及市场环境整合到一个快速、直观且清晰的专业交易面板中。

=== 交易面板 ===

输入参数

Initial Lot —— 每笔订单的默认交易手数。

Stop Loss (pts) —— 默认止损距离（点）。

Take Profit (pts) —— 默认止盈距离（点）。

=== 快捷键 ===

BUY Hotkey —— 市价买入快捷键。

SELL Hotkey —— 市价卖出快捷键。

CLOSE ALL Hotkey —— 全部平仓快捷键。

BREAK EVEN Hotkey —— 将止损移动至保本价快捷键。

=== 风险 ===

Maximum Spread (pts) —— 允许开仓的最大点差。

Maximum Daily Loss (%) —— 每日最大亏损百分比，到达后自动停止交易。

本工具用于辅助手动（自主决策）交易，不会完全自动执行交易。最终的交易决策始终由交易者做出，而该面板仅用于提升执行速度、风险管理效率以及市场可视化分析能力。