Pro Trading Panel MT5

🇨🇳 Chinese (Simplified)

Boleta Scalper NQ — MT5 专业机构级快速执行交易面板

以剥头皮交易所需的速度执行交易——无需将双手离开键盘。

Boleta Scalper NQ 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业交易面板，专门面向指数期货（NQ）交易者，为其提供快速下单、风险管理以及完整的市场可视化分析，无需浪费时间操作 MT5 原生菜单。

 一个面板，三种交易模式

SCALPER —— 市价快速交易模式，支持预设手数、Stop Loss 和 Take Profit，并可实时调整。

PENDING —— 挂单模式，可在确认下单之前直接在图表上预览 TP/SL 位置。

SNIPER —— 高精度交易模式，适用于更加严格的入场策略，并拥有独立的控制界面。

每种模式都拥有独立界面，仅显示当前所需功能，避免界面杂乱。

 可自定义快捷键

只需按下一键即可完成买入、卖出、全部平仓或将 Stop Loss 移动至 Break Even，所有快捷键均可在输入参数中自由配置。

集成风险管理（ASQ Risk Guard）

  • 按百分比设置每日最大亏损，到达限制后自动禁止新开仓。
  • 最大点差过滤器，在流动性较低时避免不利成交。
  • 交易冷却时间（Cooldown）。

原生经济日历

直接集成 MT5 原生经济日历 API，可实时查看高影响力财经事件，包括星级重要性评级以及每个 Tick 更新的倒计时，无需任何第三方插件或外部服务。

内置专有指标

面板已集成一套专有市场分析指标：

  • Precision Sniper
  • Imbalance Finder (FVG)
  • Liquidity Sweeps
  • Session Boxes
  • MA Channel
  • Elder
  • RSI Divergence
  • Bill Williams ATZ

机构级界面设计

采用深色、简洁、专业的机构交易终端风格设计，没有多余元素，重点提升信息读取速度与交易执行效率。

为什么选择 Boleta Scalper NQ？

因为剥头皮交易的胜负往往决定于几分之一秒。

Boleta Scalper NQ 消除了 MT5 默认界面中的多余操作，将交易执行、风险管理以及市场环境整合到一个快速、直观且清晰的专业交易面板中。

输入参数

=== 交易面板 ===

Initial Lot —— 每笔订单的默认交易手数。

Stop Loss (pts) —— 默认止损距离（点）。

Take Profit (pts) —— 默认止盈距离（点）。

=== 快捷键 ===

BUY Hotkey —— 市价买入快捷键。

SELL Hotkey —— 市价卖出快捷键。

CLOSE ALL Hotkey —— 全部平仓快捷键。

BREAK EVEN Hotkey —— 将止损移动至保本价快捷键。

=== 风险 ===

Maximum Spread (pts) —— 允许开仓的最大点差。

Maximum Daily Loss (%) —— 每日最大亏损百分比，到达后自动停止交易。

本工具用于辅助手动（自主决策）交易，不会完全自动执行交易。最终的交易决策始终由交易者做出，而该面板仅用于提升执行速度、风险管理效率以及市场可视化分析能力。


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Hai Juan Xu
实用工具
Auto Stop-Loss Guardian Protect Every Manual Trade Automatically ================================================== Are you a manual trader who struggles with emotional decision-making? Do you often forget to set stop-losses or hesitate to cut losses? Auto Stop-Loss Guardian is designed specifically for manual traders who want automatic, disciplined risk management without interfering with their trading decisions. ================================================== WHAT THIS EA DOES =======
New Bar Close Helper
Hai Juan Xu
实用工具
New Bar Close Helper Auto Stop-Loss & New Candle Auto-Close for Manual Orders This EA is a risk management utility for manual traders. It does not open trades automatically. Features: - Auto-detects manual orders (Magic Number = 0) - Sets Stop-Loss at previous candle extreme (Low for Buy, High for Sell) - Auto-closes all managed positions when next new candle opens - Supports all timeframes and trading symbols Risk Warning: Forex trading involves significant risk of loss. Past performance d
Seen v2
Saer Amuri
实用工具
## **SEEN Trader v2 – Universal Grid EA with Dual Modes** ### **Key Features** - **Two trading modes** in one EA:     **GRID Mode** — classic martingale with limit orders     **BREAKOUT Mode** — stop orders on breakout levels   - **Dynamic or fixed grid step**:     - Fixed step in pips     - Automatic calculation based on **ATR** indicator (volatility adaptation)   - **Two trailing stop modes**:     - By average price of all positions     - Individually for each position   - **
Atlas Aegis Lab
Petros Paplomatas
实用工具
XAU/USD is not a preset on top of a generic engine here. It is the whole project , one instrument, one model stack, built for it and nothing else. It started as research rather than as a product. What you get is the software itself, running on your account, at your broker, with the risk settings under your hand. Three models that disagree Direction and size are scored by an ensemble: a transformer, a gradient-boosted tree ensemble, and a recurrent network. Same feature set, three different induc
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
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LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
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