Pro Trading Panel MT5
- 实用工具
-
- 版本: 5.0
- 激活: 5
Boleta Scalper NQ — MT5 专业机构级快速执行交易面板
以剥头皮交易所需的速度执行交易——无需将双手离开键盘。
Boleta Scalper NQ 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业交易面板，专门面向指数期货（NQ）交易者，为其提供快速下单、风险管理以及完整的市场可视化分析，无需浪费时间操作 MT5 原生菜单。
一个面板，三种交易模式
SCALPER —— 市价快速交易模式，支持预设手数、Stop Loss 和 Take Profit，并可实时调整。
PENDING —— 挂单模式，可在确认下单之前直接在图表上预览 TP/SL 位置。
SNIPER —— 高精度交易模式，适用于更加严格的入场策略，并拥有独立的控制界面。
每种模式都拥有独立界面，仅显示当前所需功能，避免界面杂乱。
可自定义快捷键
只需按下一键即可完成买入、卖出、全部平仓或将 Stop Loss 移动至 Break Even，所有快捷键均可在输入参数中自由配置。
集成风险管理（ASQ Risk Guard）
- 按百分比设置每日最大亏损，到达限制后自动禁止新开仓。
- 最大点差过滤器，在流动性较低时避免不利成交。
- 交易冷却时间（Cooldown）。
原生经济日历
直接集成 MT5 原生经济日历 API，可实时查看高影响力财经事件，包括星级重要性评级以及每个 Tick 更新的倒计时，无需任何第三方插件或外部服务。
内置专有指标
面板已集成一套专有市场分析指标：
- Precision Sniper
- Imbalance Finder (FVG)
- Liquidity Sweeps
- Session Boxes
- MA Channel
- Elder
- RSI Divergence
- Bill Williams ATZ
机构级界面设计
采用深色、简洁、专业的机构交易终端风格设计，没有多余元素，重点提升信息读取速度与交易执行效率。
为什么选择 Boleta Scalper NQ？
因为剥头皮交易的胜负往往决定于几分之一秒。
Boleta Scalper NQ 消除了 MT5 默认界面中的多余操作，将交易执行、风险管理以及市场环境整合到一个快速、直观且清晰的专业交易面板中。输入参数
=== 交易面板 ===
Initial Lot —— 每笔订单的默认交易手数。
Stop Loss (pts) —— 默认止损距离（点）。
Take Profit (pts) —— 默认止盈距离（点）。
=== 快捷键 ===
BUY Hotkey —— 市价买入快捷键。
SELL Hotkey —— 市价卖出快捷键。
CLOSE ALL Hotkey —— 全部平仓快捷键。
BREAK EVEN Hotkey —— 将止损移动至保本价快捷键。
=== 风险 ===
Maximum Spread (pts) —— 允许开仓的最大点差。
Maximum Daily Loss (%) —— 每日最大亏损百分比，到达后自动停止交易。
本工具用于辅助手动（自主决策）交易，不会完全自动执行交易。最终的交易决策始终由交易者做出，而该面板仅用于提升执行速度、风险管理效率以及市场可视化分析能力。