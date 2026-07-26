Pro Scalp Dot

ProScalpDOT Pro

Профессиональный индикатор для скальпинга, внутридневной торговли и мульти-таймфреймового анализа

ProScalpDOT Pro — это современный трендовый индикатор для MetaTrader 5, разработанный специально для активной торговли. Он сочетает в себе высокую чувствительность к изменению рыночной динамики, интеллектуальное сопровождение цены и удобный мульти-таймфреймовый анализ, позволяющий принимать торговые решения на основе полной картины рынка.

В основе индикатора лежит усовершенствованная концепция классических трендовых алгоритмов, дополненная авторскими методами обработки рыночных данных. Благодаря этому ProScalpDOT Pro способен своевременно определять начало новых импульсов, сопровождать текущий тренд и помогать находить качественные точки входа с минимальным количеством лишнего рыночного шума.

Индикатор отлично подходит для:

  • Скальпинга;
  • Внутридневной торговли;
  • Торговли по тренду;
  • Поиска точек входа после коррекции;
  • Сопровождения открытых позиций;
  • Комплексного анализа нескольких таймфреймов.
Основные возможности

Интеллектуальная трендовая линия

Основная линия индикатора динамически сопровождает движение цены, позволяя легко определить текущее направление рынка.

При смене рыночной тенденции линия автоматически меняет направление и цвет, обеспечивая наглядное отображение текущего состояния рынка без необходимости проводить дополнительный анализ.

В отличие от традиционных трендовых индикаторов, линия отличается плавностью движения и одновременно сохраняет высокую скорость реакции на изменение рыночной ситуации.

Сигналы покупки и продажи

При формировании нового трендового движения индикатор отображает стрелки Buy и Sell.

Эти сигналы позволяют быстро определить момент появления нового импульса и могут использоваться как самостоятельные точки входа или в качестве дополнительного подтверждения торговой стратегии.

Особенно эффективно сигналы работают после завершения локальных коррекций.

Динамический трендовый канал

Одной из ключевых особенностей ProScalpDOT Pro является встроенный канал направления цены.

Канал строится по последним барам графика и позволяет:

  • видеть преобладающее направление движения;
  • оценивать силу текущего тренда;
  • определять положение цены относительно общего движения;
  • отличать импульсный рынок от бокового;
  • использовать канал в качестве дополнительного фильтра торговых решений.

Это позволяет значительно быстрее оценивать рыночную ситуацию без необходимости использовать дополнительные инструменты технического анализа.

Multi-TimeFrame анализ

В левом верхнем углу графика располагается компактная информационная панель, отображающая состояние индикатора одновременно на нескольких таймфреймах.

Панель показывает информацию для:

  • M1
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4

Для каждого таймфрейма отображается:

  • текущее направление сигнала;
  • состояние трендовой линии;
  • направление движения рынка.

Благодаря этому трейдер получает возможность буквально одним взглядом оценить общую рыночную ситуацию без постоянного переключения между графиками.

Торговля по глобальному тренду

Одним из наиболее эффективных способов использования ProScalpDOT Pro является торговля в направлении старшего тренда.

Рекомендуемый алгоритм работы:

  1. Оцените информационную панель.
  2. Определите преобладающее направление на старших таймфреймах.
  3. Дождитесь локальной коррекции на рабочем таймфрейме.
  4. После появления стрелки Buy или Sell откройте позицию только в сторону глобального тренда.

Такой подход позволяет значительно сократить количество сделок против основного движения рынка и сосредоточиться на наиболее перспективных точках входа.

Идеальный инструмент для скальпинга

ProScalpDOT Pro создавался с учетом требований активной торговли.

Индикатор отлично показывает себя на малых таймфреймах:

  • M1
  • M5
  • M15

Он позволяет своевременно определять:

  • начало нового импульса;
  • окончание коррекции;
  • смену локального тренда;
  • развитие сильного движения.

При этом встроенная MTF-панель помогает фильтровать сигналы, ориентируясь на направление старших таймфреймов.

Подобный подход значительно повышает качество торговых решений и делает торговлю более дисциплинированной.

Настройки индикатора

Signal

ATR Period

Определяет период расчета волатильности.

Меньшие значения делают индикатор более чувствительным и позволяют получать сигналы раньше.

Большие значения уменьшают влияние рыночного шума и делают трендовую линию более устойчивой.

Multiplier

Основной коэффициент чувствительности.

Увеличение значения делает сигналы более консервативными и уменьшает их количество.

Уменьшение значения повышает чувствительность индикатора и позволяет быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации.

Hug Price

Регулирует степень приближения трендовой линии к текущему движению цены.

Небольшие значения обеспечивают более плавное сопровождение рынка.

Большие значения делают линию более динамичной и позволяют быстрее реагировать на сильные ценовые импульсы.

Smooth

Определяет степень сглаживания трендовой линии.

Меньшие значения делают индикатор более быстрым.

Большие значения позволяют эффективнее фильтровать краткосрочные рыночные колебания.

Show Arrows

Включает или отключает отображение стрелок покупки и продажи.

Info Panel

Show Panel

Включает отображение информационной панели.

Panel X

Горизонтальное положение панели на графике.

Panel Y

Вертикальное положение панели.

Font

Шрифт отображаемой информации.

Font Size

Размер текста информационной панели.

Trend Channel

Show Channel

Включает или отключает отображение трендового канала.

Channel Bars

Количество последних баров, используемых при построении канала.

По умолчанию используется 100 баров, что обеспечивает оптимальный баланс между точностью и устойчивостью анализа.

Channel Color

Цвет линий трендового канала.

Channel Style

Стиль отображения линий канала.

Преимущества

✔ Авторский трендовый алгоритм нового поколения.

✔ Четкое определение начала нового движения.

✔ Удобные сигналы Buy и Sell.

✔ Интеллектуальное сопровождение цены.

✔ Встроенный трендовый канал.

✔ Мульти-таймфреймовая информационная панель.

✔ Анализ сразу шести таймфреймов.

✔ Возможность фильтрации сигналов по глобальному тренду.

✔ Минимальная нагрузка на график.

✔ Подходит для любых финансовых инструментов:

  • Forex;
  • Индексов;
  • Металлов;
  • Криптовалют;
  • CFD;
  • Акций;
  • Фьючерсов.
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Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Andrey Kozak
Индикаторы
Entry Point M5 — готовая торговая система. Entry Point M5 — это мощный индикатор, созданный как полноценная торговая система для работы на любых валютных парах. Он анализирует структуру движения цены, определяя ключевые моменты разворота и появления нового импульса. Индикатор способен адаптироваться к различным рыночным фазам — от сильных трендовых движений до боковых диапазонов — и выдавать визуально понятные сигналы без необходимости дополнительных фильтров или вспомогательных индикаторов. Тор
Market Scanner Elite
Andrey Kozak
Индикаторы
Market Scanner Elite - это новое поколение индикаторов линейки Market Scanner. В версии Elite усовершенствованный алгоритм анализа рынка, который лучше определяет точки входа и фильтрует ложные сигналы. Данная разработка сильно отличается от индикатора Market Scanner логикой анализа рынка и вычисления эффективных точек входа. Данный индикатор нельзя назвать старшим братом, это абсолютно новый продукт с инновационным алгоритмом анализа. После установки на график данный индикатор определяет текущу
Aggressive Intraday Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Aggressive intraday scalpe r - механическая торговая система для внутридневного скальпинга, которая показывает на графике в виде стрелок сигналы на открытие и закрытие ордеров. Так же при появлении сигнала система отправляет трейдеру оповещение на email адрес и push телефон. Таким образом Вам не нужно сидеть возле монитора целыми днями анализируя рынок и ожидать пока появится сигнал. Все это делает Aggressive intraday scalper. Мы разработали эту механическую торговую систему именно для тех трейд
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2.4 (5)
Индикаторы
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Andrey Kozak
Индикаторы
XL Arrow - сигнальный индикатор, который показывает трейдеру точки входа в рынок. Интерпретация очень простая: когда появляется красная стрелка и в правом углу сигнал DOWN - открываем сделку на продажу, когда появляется синяя стрелка и в правом углу сигнал UP - открываем сделку на покупку. Настройки PeriodSlower - период замедления индикатора. PeriodFaster - период ускорения индикатора. Рекомендации торговые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY таймфреймы: M5 - H4
BoxetFx
Andrey Kozak
Эксперты
Советник BoxetFx анализирует рынок с помощью нескольких торговых стратегий. Получив оптимальные сигналы для открытия сделки, советник в автоматическом режиме определяет объем ордера в процентном соотношении от депозита. Дальше выставляется отложенный ордер в направлении предполагаемого движения цены. Когда сделка достигает оптимального уровня прибыли или убытка, она автоматически закрывается. За счет работы нескольких аналитических центров обработки информации, советник диверсифицирует возможные
Medok
Andrey Kozak
Индикаторы
Medok - это индикатор который показывает на графике с помощью стрелок и линий сопротивления, когда входить и когда выходить с рынка. Использовать индикатор очень просто. Когда появляется синяя стрелка - мы покупаем, когда появляется красная стрелка - продаем. Когда цена, при открытии ордера на покупку доходит до нижнего уровня сопротивления, или при открытии ордера на продажу доходит до верхнего уровня сопротивления, сделку рекомендуется закрыть. Рекомендуемые значения для пары EURUSD таймфрейм
TOP Xios
Andrey Kozak
Индикаторы
TOP Xios - это готовая торговая система, которая показывает трейдеру сигналы где открывать и где закрывать сделку. В правом углу монитора, на информационной панели, выводится информация об общем количестве сигналов, количестве пунктов прибыли или убытка и процентное соотношение верных и неверных сигналов. Работать с данным индикатором очень просто. Как только появляется синяя стрелка - открываем сделку на покупку и ждем появления синего крестика, который сигнализирует о необходимости закрыть сде
Buy Market Scanner
Andrey Kozak
Индикаторы
Buy Market Scanner - это готовая торговая система, которая показывает трейдеру на графике моменты когда открывать и когда закрывать сделки. Стрелка на покупку появляется на нулевом баре без запаздывания и перерисовки. Тоже самое и с сигналами на закрытие ордеров. Они появляются на нулевом баре и не перерисовываются. В правом верхнем углу индикатора отображается количество пунктов прибыли или убытка за определенный период времени. Лучше всего индикатор работает на валютной паре EURUSD таймфрейме
DayWay
Andrey Kozak
Индикаторы
DayWay - индикатор который показывает на графике в виде цветной линии текущее направление тренда. Лучшие таймфреймы для работы M5 и выше. Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для любых скальпирующих стратегий торговли. Весьма простой в использовании. Рекомендации по использованию При появлении синей линии ждем закрытия свечи и открываем ордер на покупку. При появлении красной линии ждем закрытия текущей свечи и открываем ордер на продажу. Параметры Periods - период индикатора.
Leo Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Leo Trend - это сигнальный индикатор, который показывает на графике в виде стрелок и линий моменты входа в рынок, а так же направление тренда и флета. Leo Trend будет полезен как новичкам создающим торговую стратегию, так и профессионалам для интеграции в уже готовые торговые системы. Leo Trend работает без перерисовок и без существенных опозданий. Как работает индикатор мы продемонстрировали на видео. Кроме того, Вы можете протестировать данный индикатор в тестере стратегий абсолютно бесплатно.
Nizma
Andrey Kozak
Индикаторы
NIZMA - готовая торговая система, которая максимально эффективно работает на валютных парах EURUSD, AUDUSD и GBPUSD. Лучшие таймфреймы от M5 и выше. Система указывает трейдеру в виде стрелок точки входа в рынок, а так же выводит на экран информацию о силе и направлении тренда. Сигналы легко интерпретировать. Подходит для работы как трейдерам новичкам, так и профессионалам. При правильно подобранных настройках, дает минимальное количество ложных сигналов. На тестах это количество не превышало 12%
XPointer
Andrey Kozak
5 (3)
Индикаторы
XPointer - это полностью готовая торговая система. Она показывает трейдеру когда нужно открывать и закрывать сделку. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Очень простая в использовании и не требует дополнительных индикаторов для своей работы. С XPointer может начать работать даже начинающий трейдер. Но так же она будет полезна и профессиональным трейдерам для подтверждения открытия ордеров. Особенности индикатора XPointer Он не перерисовывает свои значения. Работает на всех валютных па
Lobster
Andrey Kozak
Индикаторы
Lobster - готовая торговая система с гибким алгоритмом анализа рынка. Делает практически всю работа за трейдера. Все, что вам остается, это открывать и закрывать ордера по сигналам индикатора. Индикатор будет весьма полезным как для новичков, так и для профессионалов. Может работать как в паре с другими индикаторами, так и самостоятельно. Особенности Не перерисовывает сигналы; Работает со всеми валютными парами; Работает со всеми таймфреймами; Имеет гибкую систему анализа рынка. Как торговать
Gets
Andrey Kozak
Индикаторы
Gets - интеллектуальная торговая система со сложным механизмом анализа рынка. Принцип работы Gets основан на нейросетях и диверсифицированном сборе информации с различных анализаторов состояния рынка. Далее система с помощью анализа статистических баз складывает общее представление о текущей ситуации на рынке и дальнейшем движении цены. Информация выводится на экран в очень простой и понятной для трейдера форме - в виде стрелок на покупку и продажу. Так же возле стрелки отображается информация о
Scalper Zoom
Andrey Kozak
Индикаторы
Scalper Zoom - новая торговая система которая создана для того, чтобы упростить процесс торговли на рынке форекс как новичкам, так и профессионалам. Индикатор Scalper Zoom использует адаптационный метод работы и анализирует рынок с помощью нескольких торговых алгоритмов, выбирая при этом максимально эффективный для данной валютной пары и данного таймфрейма. Работать с данный индикатором очень просто. При появлении красной вертикальной линии, открываем ордер на продажу. Закрываем его при появлени
Brabux
Andrey Kozak
Индикаторы
Brabux - полностью готовая к торговле механическая торговая система. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Автоматически настраивается на валютную пару и таймфрейм. Самостоятельно подбирает максимально эффективные торговые параметры для получения желаемой трейдером прибыли. В параметрах индикатора вам необходимо указать торговый период, за который система будет делать расчеты и минимальную допустимую прибыль в пунктах. Далее система автоматически подбирает нужные торговые параметры и на
CoolLine
Andrey Kozak
Индикаторы
CoolLine - сигнальный индикатор, который показывает на графике точки открытия и закрытия торговых позиций. Не перерисовывает свои сигналы. Рисует стрелки на нулевом баре Open[0]. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Преимущества данного индикатора точно показывает на графике точки открытия и закрытия позиций. не перерисовывает свои сигналы. работает на всех валютных парах и таймфреймах. очень просто в использовании. Работать смогут даже новички на рынке. имеет очень гибкую систему нас
Master Figures
Andrey Kozak
Индикаторы
Индикатор Master Figures анализирует рынок на предмет самых распространенных графических паттернов. Начнем с паттерна под названием Пин-бар . Этот паттерн по праву может считаться одним из самых распространенных. Данный паттерн выглядит как свеча с маленьким телом и большим хвостом (тенью). Если вы увидели его на графике, то необходимо открывать позицию против тени. Закрывать лучше по линиям сопротивления. Master Figures отображает данный паттерн в виде кругов. Открывать позицию необходимо при п
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
4 (5)
Индикаторы
Внимание! Друзья, так как в интернете последнее время появилось много мошенников которые продают индикаторы под названием ForexGump, мы решили Вас предупредить, что только у нас на странице продается ЛИЦЕНЗИОННАЯ АВТОРАСКАЯ ВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА! Мы не продаем данный индикатор на других сайтах по цене ниже этой! Все индикаторы которые продаются дешевле - подделки! А еще чаще продаются демо версии которые через неделю прекращают работать! По этому, чтобы не рисковать своими деньгами, покупайте данный
Market Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Market Trend - комплексная система определения направления тренда. Анализирует рынок с помощью формулы, которая учитывает показания целого ряда технических индикаторов и других торговых стратегий. Определяет не только текущее направление тренда, но и его силу движения. Индикатор интуитивно понятный и очень простой в использовании. На график визуально выводится информация о текущем направлении тренда и его силе движения. Если индикатор пишет "UP!" - значит в данный момент восходящий тренд, если п
Jerus Line Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Jerus Line Scalper - индикатор для скальпирования по парам EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30, H1. Стратегия торговли следующая: как только появляется стрелка, мы открываем ордер в направлении стрелки и выставляем тейк-профит на уровне +10 пунктов. Стоп-лосс выставляем на уровне стоп-линии индикатора. Стоп-линия отображается красным или синим цветом в зависимости от сигнала индикатора. Также в данной системе можно применять стратегию Мартингейла. Если с
DotaScalping
Andrey Kozak
Индикаторы
DotaScalping - это полуавтоматическая торговая система для скальпинга. В виде точек на графике показывает рекомендуемые моменты для открытия сделок на покупку / продажу. Сигналы генерирует на основании алгоритма сглаживания ценовой амплитуды. Индикаторы пытается точно вычислять моменты максимальных пиковых значений цены и давать трейдеру сигналы на основании сглаженной корреляции. То есть, индикатор определяет максимальное и минимальное значение цены и в зависимости от направления тренда, дает с
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
Индикаторы
ForexGumpUltra - это новый, более усовершенствованный индикатор линейки ForexGump. Данный индикатор легко справляется с определением направления цены на любой валютной паре и любом таймфрейме. Свои сигналы индикатор рисует на нулевом баре и не перерисовывает их (смотрите на видео). На 34 секунде видео видно, что данный индикатор используя новые фильтры, без запаздывания определяет изменение направления движения цены, даже несмотря на рыночный шум, который в тот момент присутствовал (смотрите вид
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
5 (2)
Индикаторы
Внимание! Друзья, так как в интернете последнее время появилось много мошенников которые продают индикаторы под названием ForexGump, мы решили Вас предупредить, что только у нас на странице продается ЛИЦЕНЗИОННАЯ АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА! Мы не продаем данный индикатор на других сайтах по цене ниже этой! Все индикаторы которые продаются дешевле - подделки! А еще чаще продаются демо версии которые через неделю прекращают работать! По этому, чтобы не рисковать своими деньгами, покупайте данный
Bomb Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Bomb Scalper - это полностью готовая механическая торговая система, которая анализирует рынок с помощью 12 рыночных сигналов, а также свечных комбинаций и дает трейдеру указания, когда открывать и закрывать сделки. На скриншоте ниже видно, как система рисует синюю стрелку на покупку и красную стрелку на продажу. Сигнал на закрытие ордера дается в виде желтой стрелки. Кроме того, во время сигнала на закрытие индикатор рассчитывает потенциальную прибыль/убыток, которые мог бы получить трейдер. Ка
Striker
Andrey Kozak
Эксперты
Stiker - это робот, который может торговать в автоматическом или полуавтоматическом режиме . Если в настройках робота указать auto=true, то в этом режиме робот при появлении сигнала будет сам в автоматическом режиме открывать и закрывать ордера. Если в настройках указать auto=false, то в этом режиме робот будет анализировать рынок и выводить сигналы на экран, а трейдеру нужно будет в ручном режиме подтверждать открытие или закрытие ордеров, нажимая кнопки Open Buy и Close Order. Это сделано для
Ready Made Scalping System
Andrey Kozak
Индикаторы
Если у вас еще нет своей торговой стратегии, Вы можете воспользоваться нашей готовой торговой стратегией, которая максимально эффективна по валютной паре EURUSD H1. Индикатор «Ready Made Scalping System» сам автоматически анализирует рынок и показывает трейдеру когда открывать и закрывать ордера. Вам просто нужно следовать его указаниям. Когда появляется стрелка  - открываем ордер, когда появляется квадрат с галочкой – закрываем ордер. Для удобства трейдера, индикатор при появлении сигналов отпр
Amok
Andrey Kozak
Эксперты
Amok - полностью автоматическая торговая система, которая разрабатывалась для торговли на валютной паре EURUSD, таймфрейме H1 на микросчетах. Тем не менее, как показывает практика, данная торговая система неплохо работает и на других валютных парах. Принцип работы торгового робота Amok: В алгоритм работы робота заложено более 7 различных стратегий торговли. Это было сделано с той целью, чтобы робот мог более стабильно работать в различных рыночных условиях. Программная часть робота с помощью 12
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