Pro Scalp Dot

ProScalpDOT Pro

Профессиональный индикатор для скальпинга, внутридневной торговли и мульти-таймфреймового анализа

ProScalpDOT Pro — это современный трендовый индикатор для MetaTrader 5, разработанный специально для активной торговли. Он сочетает в себе высокую чувствительность к изменению рыночной динамики, интеллектуальное сопровождение цены и удобный мульти-таймфреймовый анализ, позволяющий принимать торговые решения на основе полной картины рынка.

В основе индикатора лежит усовершенствованная концепция классических трендовых алгоритмов, дополненная авторскими методами обработки рыночных данных. Благодаря этому ProScalpDOT Pro способен своевременно определять начало новых импульсов, сопровождать текущий тренд и помогать находить качественные точки входа с минимальным количеством лишнего рыночного шума.

Индикатор отлично подходит для:

Скальпинга;

Внутридневной торговли;

Торговли по тренду;

Поиска точек входа после коррекции;

Сопровождения открытых позиций;

Комплексного анализа нескольких таймфреймов.

Основные возможности

Интеллектуальная трендовая линия

Основная линия индикатора динамически сопровождает движение цены, позволяя легко определить текущее направление рынка.

При смене рыночной тенденции линия автоматически меняет направление и цвет, обеспечивая наглядное отображение текущего состояния рынка без необходимости проводить дополнительный анализ.

В отличие от традиционных трендовых индикаторов, линия отличается плавностью движения и одновременно сохраняет высокую скорость реакции на изменение рыночной ситуации.

Сигналы покупки и продажи

При формировании нового трендового движения индикатор отображает стрелки Buy и Sell.

Эти сигналы позволяют быстро определить момент появления нового импульса и могут использоваться как самостоятельные точки входа или в качестве дополнительного подтверждения торговой стратегии.

Особенно эффективно сигналы работают после завершения локальных коррекций.

Динамический трендовый канал

Одной из ключевых особенностей ProScalpDOT Pro является встроенный канал направления цены.

Канал строится по последним барам графика и позволяет:

видеть преобладающее направление движения;

оценивать силу текущего тренда;

определять положение цены относительно общего движения;

отличать импульсный рынок от бокового;

использовать канал в качестве дополнительного фильтра торговых решений.

Это позволяет значительно быстрее оценивать рыночную ситуацию без необходимости использовать дополнительные инструменты технического анализа.

Multi-TimeFrame анализ

В левом верхнем углу графика располагается компактная информационная панель, отображающая состояние индикатора одновременно на нескольких таймфреймах.

Панель показывает информацию для:

M1

M5

M15

M30

H1

H4

Для каждого таймфрейма отображается:

текущее направление сигнала;

состояние трендовой линии;

направление движения рынка.

Благодаря этому трейдер получает возможность буквально одним взглядом оценить общую рыночную ситуацию без постоянного переключения между графиками.

Торговля по глобальному тренду

Одним из наиболее эффективных способов использования ProScalpDOT Pro является торговля в направлении старшего тренда.

Рекомендуемый алгоритм работы:

Оцените информационную панель. Определите преобладающее направление на старших таймфреймах. Дождитесь локальной коррекции на рабочем таймфрейме. После появления стрелки Buy или Sell откройте позицию только в сторону глобального тренда.

Такой подход позволяет значительно сократить количество сделок против основного движения рынка и сосредоточиться на наиболее перспективных точках входа.

Идеальный инструмент для скальпинга

ProScalpDOT Pro создавался с учетом требований активной торговли.

Индикатор отлично показывает себя на малых таймфреймах:

M1

M5

M15

Он позволяет своевременно определять:

начало нового импульса;

окончание коррекции;

смену локального тренда;

развитие сильного движения.

При этом встроенная MTF-панель помогает фильтровать сигналы, ориентируясь на направление старших таймфреймов.

Подобный подход значительно повышает качество торговых решений и делает торговлю более дисциплинированной.

Настройки индикатора

Signal

ATR Period

Определяет период расчета волатильности.

Меньшие значения делают индикатор более чувствительным и позволяют получать сигналы раньше.

Большие значения уменьшают влияние рыночного шума и делают трендовую линию более устойчивой.

Multiplier

Основной коэффициент чувствительности.

Увеличение значения делает сигналы более консервативными и уменьшает их количество.

Уменьшение значения повышает чувствительность индикатора и позволяет быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации.

Hug Price

Регулирует степень приближения трендовой линии к текущему движению цены.

Небольшие значения обеспечивают более плавное сопровождение рынка.

Большие значения делают линию более динамичной и позволяют быстрее реагировать на сильные ценовые импульсы.

Smooth

Определяет степень сглаживания трендовой линии.

Меньшие значения делают индикатор более быстрым.

Большие значения позволяют эффективнее фильтровать краткосрочные рыночные колебания.

Show Arrows

Включает или отключает отображение стрелок покупки и продажи.

Info Panel

Show Panel

Включает отображение информационной панели.

Panel X

Горизонтальное положение панели на графике.

Panel Y

Вертикальное положение панели.

Font

Шрифт отображаемой информации.

Font Size

Размер текста информационной панели.

Trend Channel

Show Channel

Включает или отключает отображение трендового канала.

Channel Bars

Количество последних баров, используемых при построении канала.

По умолчанию используется 100 баров, что обеспечивает оптимальный баланс между точностью и устойчивостью анализа.

Channel Color

Цвет линий трендового канала.

Channel Style

Стиль отображения линий канала.

Преимущества

✔ Авторский трендовый алгоритм нового поколения.

✔ Четкое определение начала нового движения.

✔ Удобные сигналы Buy и Sell.

✔ Интеллектуальное сопровождение цены.

✔ Встроенный трендовый канал.

✔ Мульти-таймфреймовая информационная панель.

✔ Анализ сразу шести таймфреймов.

✔ Возможность фильтрации сигналов по глобальному тренду.

✔ Минимальная нагрузка на график.

✔ Подходит для любых финансовых инструментов: