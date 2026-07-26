Pro Scalp Dot

ProScalpDOT Pro

专业剥头皮、日内交易及多周期分析指标

ProScalpDOT Pro 是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的专业趋势指标，面向活跃交易者设计。它结合了高灵敏度的市场趋势识别、智能价格跟踪以及强大的多周期（Multi-Timeframe，MTF）分析功能，帮助交易者从整体市场结构出发，而不仅仅依赖单一时间周期做出交易决策。

该指标基于先进的趋势跟踪理念，并融合了专有的市场分析算法，能够及时识别新的价格动能、跟踪当前趋势，并帮助交易者发现高质量的入场机会，同时有效过滤市场噪音。

适用于：

  • 剥头皮交易（Scalping）
  • 日内交易（Intraday Trading）
  • 顺势交易
  • 回调后的入场交易
  • 持仓管理
  • 多周期综合分析
核心功能

智能趋势线

指标的主趋势线会根据市场价格动态变化，帮助交易者快速判断当前市场趋势。

当市场趋势发生变化时，趋势线会自动切换方向和颜色，使交易者无需复杂分析即可清晰了解当前市场状态。

相比传统趋势指标，ProScalpDOT Pro 的趋势线更加平滑，同时保持了对市场变化的快速响应能力。

买卖信号

当新的趋势形成时，指标会自动显示 Buy（买入）和 Sell（卖出）箭头。

这些信号能够帮助交易者及时发现新的价格动能，可作为独立交易信号，也可作为现有交易策略的重要确认依据。

尤其适用于市场回调结束后的顺势入场。

动态趋势通道

ProScalpDOT Pro 的一大特色是内置动态趋势通道。

趋势通道基于最近一段时间的价格数据自动构建，可帮助交易者：

  • 判断市场主趋势方向；
  • 分析当前趋势的强弱；
  • 观察价格在整体趋势中的位置；
  • 区分趋势行情与震荡行情；
  • 将趋势通道作为额外的交易过滤工具。

无需加载其他技术分析工具，即可快速掌握市场整体结构。

多周期分析（MTF）

图表左上角集成了多周期信息面板，可同时显示多个时间周期的指标状态。

支持以下周期：

  • M1
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4

每个周期都会显示：

  • 当前信号方向
  • 趋势线状态
  • 当前趋势方向

交易者无需频繁切换图表，即可快速掌握不同时间周期的市场趋势，提高分析效率。

顺应大趋势交易

ProScalpDOT Pro 最推荐的使用方式，是结合高周期趋势进行顺势交易。

推荐交易流程：

  1. 查看多周期信息面板；
  2. 判断高周期的主要趋势方向；
  3. 在当前交易周期等待价格完成回调；
  4. 当出现与高周期趋势一致的 Buy 或 Sell 信号时，再考虑入场。

这种交易方式能够有效减少逆势交易，提高交易质量，并帮助交易者更加专注于高概率交易机会。

非常适合剥头皮交易

ProScalpDOT Pro 专为高频交易环境而设计。

在以下低周期表现尤为出色：

  • M1
  • M5
  • M15

它能够帮助交易者快速识别：

  • 新一轮价格动能的开始；
  • 回调结束的位置；
  • 局部趋势反转；
  • 强势行情启动。

同时，多周期信息面板还能持续提供高周期趋势确认，帮助交易者过滤低质量信号，仅在主要趋势方向上寻找交易机会。

局部入场信号与高周期趋势确认相结合，使交易更加稳健、更加高效。

指标参数

Signal

ATR Period

设置波动率计算周期。

较小的参数值能够提高指标灵敏度，更早产生交易信号。

较大的参数值能够减少市场噪音，使趋势线更加平滑稳定。

Multiplier

用于控制指标整体灵敏度。

较大的数值会减少交易信号，使信号更加稳健。

较小的数值则提高灵敏度，使指标能够更快响应市场变化。

Hug Price

控制趋势线与当前价格之间的贴合程度。

较小的参数值使趋势线更加平滑。

较大的参数值使趋势线更加贴近价格，并更快响应强劲行情。

Smooth

设置趋势线的平滑程度。

较小的参数值能够更快地产生信号。

较大的参数值能够更有效地过滤短期市场波动。

Show Arrows

开启或关闭 Buy / Sell 信号箭头显示。

Information Panel

Show Panel

开启或关闭多周期信息面板。

Panel X

设置信息面板的水平位置。

Panel Y

设置信息面板的垂直位置。

Font

设置信息面板字体。

Font Size

设置信息面板字体大小。

Trend Channel

Show Channel

开启或关闭趋势通道显示。

Channel Bars

设置用于计算趋势通道的历史K线数量。

默认值为 100 根K线，能够在趋势稳定性和响应速度之间取得良好的平衡。

Channel Color

设置趋势通道颜色。

Channel Style

设置趋势通道线条样式。

产品优势

✔ 先进的专有趋势分析算法。

✔ 快速识别新的市场趋势。

✔ 清晰准确的 Buy / Sell 信号。

✔ 智能趋势跟踪。

✔ 内置动态趋势通道。

✔ 集成多周期（MTF）信息面板。

✔ 同时分析六个不同时间周期。

✔ 利用高周期趋势过滤交易信号。

✔ 界面简洁，占用资源极低。

✔ 适用于各种金融市场，包括：

  • 外汇（Forex）
  • 股票指数（Indices）
  • 贵金属（Precious Metals）
  • 加密货币（Cryptocurrencies）
  • 差价合约（CFDs）
  • 股票（Stocks）
  • 期货（Futures）
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FDP Strong Point new
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Didi Scanner IBX Bovespa Forex
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该产品的买家也购买
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4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
作者的更多信息
Market Scanner Elite
Andrey Kozak
指标
Market Scanner Elite is a new generation of indicators of the Market Scanner series. The Elite version features an improved market analysis algorithm, with a better identification of the entry points and filtering of the false signals. The logic of market analysis and calculation of effective entry points applied in this product are significantly different from those applied in Market Scanner . This indicator cannot be called a big brother, as it is a completely new product with innovative analy
Aggressive Intraday Scalper
Andrey Kozak
指标
Aggressive intraday scalper is a mechanical system for intraday scalping, which displays trade opening and closing signals as arrows on the chart. When a signal emerges, the indicator sends email and push notifications. So, you don't have to stay by the monitor analyzing the market and waiting for a signal. Aggressive intraday scalper will do it for you. The system has been developed for those traders who do not have their own trading system and who would love to quickly start trading using the
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Quantum
Andrey Kozak
专家
The Quantum Expert Advisor is designed for trading EURUSD H1 . The trading algorithm lies in placing pending orders at the peaks of currency fluctuations, after a preliminary analysis of the market conditions. Trading is fully automated. Lot size is calculated automatically based on the lot percentage. Parameters MaxRisk - percentage of the deposit, used for the automatic calculation of the lot. LongWave - long wave of price fluctuation. ShortWave - short wave of price fluctuation. Level contro
XL arrow
Andrey Kozak
指标
XL Arrow is a signal indicator that displays market entry points. The red arrow and the DOWN signal at the right corner indicate it is time to sell, while the blue arrow and the UP signal indicate it is time to buy. Settings PeriodSlower - indicator slowing period. PeriodFaster - indicator acceleration period. Recommendations trading pairs: EURUSD, GBPUSD and USDJPY timeframes: M5 - H4
BoxetFx
Andrey Kozak
专家
The BoxetFx Expert Advisor analyzes the market using multiple trading strategies. Once the optimal signals for opening trades are obtained, the EA automatically determines the order volume as a percentage pf the deposit. Next, a pending order is placed in the direction of the expected price movement. When the deal reaches an optimal profit or loss level, it is automatically closed. Multiple analytical centers of information processing allow the EA to diversify the possible risks of the trader by
Medok
Andrey Kozak
指标
The Medok indicator shows the market entry and exit points on the chart using arrows and resistance lines. The indicator is very easy to use. Buy when a blue arrow appears and sell when a red arrow appears. After an order is opened, it is recommended to close a buy position when the price reaches the lower resistance level or to close a sell position when the price reaches the upper resistance level. Recommended values for EURUSD H1 Periods - 2; Acceleration - 0.02. Recommended values for EURU
TOP Xios
Andrey Kozak
指标
TOP Xios is a ready-made trading system, which provides the trader with signals for opening and closing deals. The information panel in the right corner of the screen shows the total number of signals, the number of points in profit or loss and the percentage of valid and false signals. Working with this indicator is very simple. As soon as a blue arrow appears, open a buy deal and wait for a red cross to appear, which indicates the necessity to close the deal. When a red arrow appears, open a s
Buy Market Scanner
Andrey Kozak
指标
Buy Market Scanner is a ready-made trading system, which shows the moments when it is necessary to open or close deals. Buy arrows appear on the zero bar without delay and redrawing. The same applies to signals for closing orders. They appear on the zero bar and are not redrawn. The number of profit or loss in points for a certain time period is displayed in the top right corner of the indicator. The indicator works best on the EURUSD currency pair with the H1 timeframe. Operation Principles In
DayWay
Andrey Kozak
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The DayWay indicator shows the current trend direction on the chart as a colored line. The best timeframes for operation are M5 and higher. Works on all currency pairs. Suitable for any scalping strategies. Quite easy to use. Recommendations on usage When a blue line appears, wait for a candle to close and open a buy order. When a red line appears, wait for the current candle to close and open a sell order. Parameters Periods - period of the indicator.
Leo Trend
Andrey Kozak
指标
Leo Trend is a signal indicator that shows the market entry points, as well as the trend direction and flat on the chart in the form of arrows and lines. Leo Trend will be useful both for beginners creating a trading strategy, and for professionals to integrate into ready-made trading systems. Leo Trend works without redrawing and without significant delays. The operation of the indicator is demonstrated in the video. In addition, you can test this indicator in the strategy tester free of charge
Nizma
Andrey Kozak
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NIZMA is a ready-made trading system, that is the most efficient on the EURUSD, AUDUSD and GBPUSD currency pairs. The best timeframes are M5 and higher. The system shows the market entry points in the form of arrows, and also displays the information on the strength and direction of the trend. The signals are easy to interpret. It is suitable for both novice and professional traders. With the properly selected settings, it gives the minimum number of false signals. In tests, this number did not
XPointer
Andrey Kozak
5 (3)
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XPointer is a completely ready trading system. It shows the trader when to open and close a trade. It works on all currency pairs and all time frames. Very easy to use and does not require additional indicators for its operation. Even a beginner trader can start working with XPointer. But it will also be useful for professional traders to confirm the opening of orders. Features of the XPointer indicator It does not redraw its values. It works on all currency pairs and all time frames. It has al
Lobster
Andrey Kozak
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Lobster is a ready-made trading system with a flexible market analysis algorithm. It performs most of the work for a trader. All you have to do is open and close orders following the indicator signals. The indicator will be very useful for both beginners and professionals. It is able to work with other indicators and independently. Features No signal repainting; Any pair; Any timeframe; Flexible market analysis system. How to trade When the blue arrow appears, open a buy order; When the blue c
Gets
Andrey Kozak
指标
Gets is a smart trading system with complex market analysis mechanism. The operation principle of Gets is based on neural networks and diversified collection of information from various market analyzers. Then the system analyzes the statistical databases to create a general idea of the current market situation and the further price movement. The information is displayed on the screen in a simple and intuitive way - in the form of buy and sell arrows. Also, the information on the current trend st
Scalper Zoom
Andrey Kozak
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Scalper Zoom is a new trading system designed to facilitate the process of Forex trading both for beginners and professionals. The Scalper Zoom indicator uses an adaptive method of operation and analyzes the market using multiple trading algorithms, while selecting the most efficient one for the given currency pair and timeframe. Working with this indicator is very simple. When a red vertical line appears, open a sell order. Close it when a blue vertical line appears. Follow the opposite steps f
Brabux
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Brabux is a ready-made mechanical trading system. It works on all currency pairs and timeframes automatically adjusting to them. It also selects the most efficient trading parameters for receiving a necessary profit. In the indicator parameters, specify the trading period used for calculations and the least acceptable profit in points. Next, the system automatically selects the necessary trading parameters. Trading data is displayed on the info panel. After setting the indicator on the chart and
CoolLine
Andrey Kozak
指标
CoolLine is a signal indicator displaying on a chart points for opening and closing trade positions. The indicator signals are not redrawn. It draws arrows on the zero bar Open[0]. It works on all currency pairs and all time frames. Indicator Advantages Precisely shows the opening and closing points on the chart Does not redraw signals Works on all currency pairs and timeframes Very easy to use; suitable even for beginners Has a very flexible system of settings Can send push and email notificat
Master Figures
Andrey Kozak
指标
The Master Figures indicator analyzed the market for the most common chart patterns. The first pattern is called Pin bar . This pattern can rightly be considered one of the most widespread. This pattern looks like a candle with a small body and large tail (wick). Once you see it on the chart, open a position against the wick. It is better to use the resistance lines for closing. Master Figures shows this pattern in the form of circles. A position should be opened when a new candle appears after
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
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指标
Attention! Friends, since there have been many scammers on the Internet recently selling indicators called ForexGump, we decided to warn you that only on our page is the LICENSE AUTHOR'S VERSION of the INDICATOR sold! We do not sell this indicator on other sites at a price lower than this! All indicators are sold cheaper - fakes! And even more often sold demo versions that stop working in a week! Therefore, in order not to risk your money, buy this indicator only on this site! Forex Gump Pro is
Market Trend
Andrey Kozak
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Market Trend - a comprehensive system for determining the trend direction. Analyzes the market using a formula which considers the values of multiple technical indicators and other trading strategies. IT determines not only the current trend direction, but also its movement strength. The indicator is intuitive and very easy to use. The information on the current trend direction and its movement strength are displayed on the chart. If the indicator shows "UP!" then an uptrend is currently present
Jerus Line Scalper
Andrey Kozak
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Jerus Line Scalper is an indicator for scalping on EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY and USDCAD pairs. Recommended pairs: M5, M15, M30 and H1. The trading strategy is as follows: as soon as the arrow appears, open an order in the direction of the arrow and set take profit to +10 points. Set stop loss at the indicator's stop line. Stop line is displayed in red or blue depending on the indicator signal. Also, the Martingale system can be applied in the system. If a trade is closed at a loss, the next
DotaScalping
Andrey Kozak
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DotaScalping is a semi-automated trading system for scalping. The indicator shows recommended moments for opening Buy/Sell trades as dots on the chart. Signals are generated based on the algorithm for price amplitude smoothing. The indicator tries to accurately calculate the moments of the maximum peak price values ​​and produces signals based on the smoothed correlation. The indicator determines the High and Low price values and generates signals based on the trend direction. The indicator is v
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
指标
ForexGumpUltra is a new and more advanced indicator of the ForexGump series. This indicator easily determines the price direction on any currency pair and any timeframe. The indicator draws its signals on the zero bar and does not redraw them (see the video). In the 34th second of the video it can be seen that this indicator uses new filters to determine the changes in price movement direction without delay, despite the market noise present at the moment (see the video on the 34th second). Once
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
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Attention! Friends, since there have been many scammers on the Internet recently selling indicators called ForexGump, we decided to warn you that only on our page is the LICENSE AUTHOR'S VERSION of the INDICATOR sold! We do not sell this indicator on other sites at a price lower than this! All indicators are sold cheaper - fakes! And even more often sold demo versions that stop working in a week! Therefore, in order not to risk your money, buy this indicator only on this site! Forex Gump Scalpin
Bomb Scalper
Andrey Kozak
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Bomb Scalper is a ready-made mechanical trading system that analyzes the market using 12 market signals, as well as candle patterns, providing signals for opening and closing trades. On the screenshot below, you can see how the system draws the blue arrow for buying and the red one for selling. Order close signal is shown as the yellow arrow. Besides, during a closing signal, the indicator calculates potential profit/loss. How the indicator works After launching, Bomb Scalper navigates through
Striker
Andrey Kozak
专家
Stiker is a robot capable of trading in automatic or semi-automatic mode . If auto=true in the robot settings, the robot automatically opens and closes orders on its own when a signal appears. If auto=false, the robot analyzes the market and shows signals on the screen, while a trader manually confirms opening or closing orders by clicking the Open Buy and Close Order buttons. This is done to enable traders make trading decisions themselves. This reduces the trading risk. Striker is a smart syst
Ready Made Scalping System
Andrey Kozak
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If you do not yet have your trading strategy, you can take advantage of our ready-made trading strategy, which is most effective for EURUSD H1 currency pair. The indicator "Ready Made Scalping System" automatically analyzes the market and shows the trader when to open and close orders. You just need to follow his instructions. When the arrow appears - open the order, when a square appears with a tick - close the warrant. For convenience of the trader, the indicator when signals appear sends a m
Amok
Andrey Kozak
专家
Amok is a fully automatic trading system that was developed for trading on the EURUSD currency pair, H1 timeframe on micro accounts. Nevertheless, as practice shows, this trading system works well in other currency pairs. Principle of work of the trading robot Amok In the algorithm of the robot, there are more than 7 different trading strategies. This was done to ensure that the robot could work more stably in different market conditions. The program part of the robot uses 12 different indicato
ForexGumpXL
Andrey Kozak
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指标
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
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