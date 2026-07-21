WaveForce Pro Elliott Wave Validator

Проверяйте не рынок. Проверяйте свой анализ.

Хорошая сделка начинается не с точки входа, а с проверки собственного сценария. Если разметка ошибочна, ни одна точка входа не спасёт сделку — ошибка уже заложена в фундамент.

Разметку ставите вы. Правила проверяет индикатор.

Представьте двух трейдеров. Первый доверяет алгоритму, который сам находит волны. Второй размечает их сам и затем проверяет разметку по правилам. Второй понимает рынок — первый доверяет чёрному ящику.

Автоматические счётчики волн решают за трейдера и переставляют метки с приходом новых баров. WaveForce Pro устроен наоборот: счёт остаётся авторским, а машина берёт на себя то, в чём человек действительно ошибается, — помнить все правила и мерить все пропорции.

ЧТО УМЕЕТ

1. РУЧНАЯ РАЗМЕТКА

Кликаете точки — инструмент рисует и подписывает. Импульс [1]-[5], коррекция [A]-[E], сложные коррекции W-X-Y-Z-XX. Пять степеней, три размера подписей, палитра из пяти цветов, толщина линий 1-5 — старшая и младшая структура различаются с одного взгляда.

2. СВЯЗКИ ТОЧЕК

Одиннадцать готовых шаблонов: 1-2-3-4-5, a-b-c, A-B-C, A-B-C-D-E, a-b-c-d-e, 1..5-A-B-C, 1..5-a-b-c, W-X-Y, W-X-Y-XX-Z, w-x-y, w-x-y-xx-z. Выбрали шаблон, отметили развороты — связка построена и подписана за один проход.

3. ВАЛИДАТОР РАЗМЕТКИ

Ядро продукта. Валидатор читает геометрию того, что вы начертили, и сверяет с классическими волновыми законами: импульс и диагональный треугольник (перехлёст волн 4 и 1, волна 3 не самая короткая), зигзаг и плоскость (глубина волны B, длина волны C), треугольник (характер сжатия), сложные коррекции W-X-Y и W-X-Y-XX-Z. Модель определяется по геометрии — объявлять её не нужно. Если разметка не подходит под одну модель, но подходит под другую, валидатор так и говорит, а не просто отвергает вашу работу. Именно так рассуждает живой аналитик. Вердикты цветные: красное — закон, жёлтое — указание, зелёное — закон выполнен.

4. ВСТРОЕННЫЙ СПРАВОЧНИК

Вкладка «Книга» с волновыми моделями и их правилами — на панели, рядом с графиком. Красные страницы — жёсткие законы, жёлтые — указания. Те же правила, которые применяет валидатор: отдельное руководство искать не нужно.

5. PTI — СИЛА ИМПУЛЬСА

Числовая мера силы импульса у точки разметки. ВАЖНОЕ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: PTI предназначен ровно для ОДНОЙ задачи — прогноза волны 5 по волнам 3 и 4. Это не рыночный сигнал, не триггер входа и не универсальный измеритель силы. Панель сообщает об этом постоянно.

6. УРОВНИ И ЗОНЫ

Проекции целей волн (0.618 / 1.000 / 1.618 / 2.618, редактируются), сетка коррекции SMC (50 / 62 / 70.5 / 79%), трендовые линии, линия безубытка, линия вершины волны 1, залитые зоны импульса и коррекции, отслеживание ретестов с алертами.

7. ПАНЕЛЬ MTF

Отсчёт до закрытия свечи по девяти таймфреймам, от M1 до MN1. Считается арифметически, поэтому остаётся верным при переключении таймфреймов.

8. ПАНЕЛЬ (NEON TERMINAL)

Шесть вкладок, пять цветовых тем, переключение RU/EN на лету, сворачивание, настраиваемое положение. Несколько копий на одном графике по номеру копии.

9. АЛЕРТЫ

Звук, всплывающее окно, push на мобильный терминал, e-mail. На пересечение порога PTI, на ретест зоны и на паттерн поглощения (см. ниже).

10. ПАТТЕРН ПОГЛОЩЕНИЯ

Детектор двухсвечного поглощения в пределах поля действующей разметки — от точки 2 до точки 3 + 50 баров, только со стороны импульса. Решается ЗАКРЫТИЕМ, а не тенью — без перерисовки. Один алерт на бар, срабатывает только на только что закрывшемся баре; на истории значки ставятся молча. Отдельный тумблер включения, независимый от общей кнопки ALERT.

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ

Разметка ваша — она создаётся вашими кликами, и никакой алгоритм её не переставляет. Валидатор читает координаты объектов с графика, а не внутренние счётчики, поэтому вердикты переживают смену таймфрейма и перезапуск терминала.

КОМУ ПОДОЙДЁТ

Волновым аналитикам, которые размечают руками и хотят проверки счёта

Тем, кто изучает волновой принцип: справочник и валидатор объясняют, какой закон нарушен и почему

Всем, кому надоели автоматические счётчики, меняющие мнение каждый новый бар

ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Не советник и не торгует

Не автоматический поисковик волн — точки ставите вы

Не обещает прибыль и не даёт сигналов входа и выхода

99 параметров, MT4, любой инструмент и таймфрейм.