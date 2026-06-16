Delta VA Zones PRO

Delta VA Zones PRO — версия 2.8

Индикатор синтеза Volume Profile, Delta-анализа и импульсных фильтров для внутридневной торговли.

Концепция

Delta VA Zones PRO объединяет четыре аналитических метода в единую систему с объективными критериями входа:

  • Volume Profile — автоматическое построение уровней POC (Point of Control), VAH (Value Area High), VAL (Value Area Low) на основе реального объёма
  • Delta-анализ — оценка дисбаланса между агрессивными покупками (market buy) и продажами (market sell) в каждой ценовой зоне
  • Поиск «крупного игрока» — определение зон накопления и распределения по аномалиям объёма и дельты
  • Импульсный фильтр Билла Вильямса (BW MFI) — пропускает только бары с одновременным ростом объёма и амплитуды, отсекая шум

Фильтрация флета (5-уровневая)

Индикатор автоматически блокирует сигналы при отсутствии трендовой фазы. Используется каскад из пяти последовательных фильтров:

  1. ADX — оценка силы тренда (пропускает только выраженные движения)
  2. ATR — проверка волатильности (достаточный размах для потенциальной прибыли)
  3. Range — соотношение баров роста к барам падения (исключает неопределенность)
  4. BW MFI — объемно-импульсная характеристика (объем и амплитуда растут одновременно)
  5. Delta — дисбаланс агрессивных сделок в зоне интереса

Сигнал генерируется только при прохождении всех пяти фильтров.

Точка входа

  • Лонг (CALL) — Volume Profile определил зону интереса (поддержку), дельта подтверждает доминирование агрессивного покупателя в этой зоне, BW MFI показывает растущий объем
  • Шорт (PUT) — определена зона интереса (сопротивление), дельта показывает доминирование агрессивного продавца, BW MFI подтверждает

На графике сигнал отображается в виде стрелки: зеленая — лонг, красная — шорт.

Визуализация уровней

  • POC — цена с максимальным объёмом за период
  • VAH / VAL — верхняя и нижняя границы зоны стоимости (70% объёма)
  • Проекционные уровни SL/TP — автоматически строятся от точки входа на заданном количестве баров (настраивается через ProjectionBars). Позволяют оценить соотношение риска и прибыли до открытия сделки. Все уровни временные — исчезают через N свечей, не перегружают график.

Для кого

Внутридневные трейдеры (M5–M15–H1), скальперы, работающие с объемными подтверждениями, трейдеры, использующие анализ спреда объема (Volume Spread Analysis, VSA). Инструмент для тех, кто ценит объективные критерии входа в сделку и не хочет торговать на эмоциях.

Настройки

  • MinDeltaAbs — регулирует чувствительность дельта-фильтра: уменьшаете → больше сигналов, увеличиваете → выше качество
  • ProjectionBars — период проецирования уровней Stop Loss и Take Profit
  • Все фильтры настраиваются независимо друг от друга для конкретного инструмента и таймфрейма
  • Звуковые и push-уведомления о появлении сигнала

Рекомендуемые настройки

Инструмент: EURUSD (основная оптимизация), таймфрейм: M5. Подходит для любых инструментов с данными об объемах/тиках. Подбор параметров: корректируйте MinDeltaAbs так, чтобы статистика на истории из 300 баров показывала 100% WIN — это будет ваша рабочая конфигурация. У каждого брокера свои объемы, поэтому параметры могут отличаться.

Важно

Индикатор формирует вероятностную оценку рыночной ситуации. Ни один алгоритм не гарантирует 100% прибыльных сделок. Используйте инструмент как часть торговой системы с обязательным риск-менеджментом.

 Пример входа в позицию

Сценарий: Торгуем EURUSD, таймфрейм M5. Индикатор установлен, настройки по умолчанию.

Шаг 1. Анализ текущей ситуации

На графике видим:

  • Цена подошла к уровню VAL (нижняя граница зоны стоимости), построенному на 8:00–10:00 UTC
  • Информационная панель в левом верхнем углу показывает "DOWN" — рынок не во флете, присутствует трендовая фаза
  • Активных фильтров: 5/5 — все фильтры включены и работают

Шаг 2. Получение сигнала

В 10:35 появляется зеленая стрелка вверх. Проверяем:

Компонент Статус
ADX (>25) ✅ Да, ADX = 31, тренд есть
ATR (достаточный) ✅ Да, волатильность в норме
Range (быки > медведей) ✅ За последние 8 баров 6 периодов роста и 2 периода падения
BW MFI (объем + амплитуда) ✅ Бар с аномальным объемом и широким диапазоном
Дельта (дисбаланс в зоне) ✅ Дельта положительная, агрессивных покупок больше, чем продаж
Цена вблизи VAL ✅ Подтверждение от Volume Profile

Все 5 фильтров пр

Шаг 3. Оценка соотношения риска и прибыли

Включаем отображение проекционных уровней (ShowStopLoss = true, ShowTakeProfit = true):

  • Индикатор строит красную линию SL на 5 баров ниже точки входа — стоп-лосс получается 12 пунктов
  • Индикатор строит зелёную линию TP на 12
  • Соотношение: 28 / 12 ≈ 2,33 — соотношение риска и прибыли 1:2,3, приемлемо

Шаг 4. Вход

Принимаем решение: открываем покупку (Buy).

  • Объём: 0,1 лота
  • Стоп-лосс: на 12 пунктов ниже входа (по красной линии)
  • Тейк-профит: на 28 пунктов выше входа (по зелёной линии)

Шаг 5. Выход

Через 45 минут цена достигает тейк-профита. Сделка закрыта с прибылью +28 пунктов.

Итог сделки: +28 пунктов, +$28 при лоте 0,1 на EURUSD. Стоп-лосс не был задет, мартингейл не применялся.

Цена (EURUSD M5)

1.10850 ──── TP (Take Profit) ──── ✅ 1.10822 ──── Вход (зелёная стрелка ↑) 1.10810 ──── SL (Stop Loss)

Между входом и TP — 28 пунктов, между входом и SL — 12 пунктов. Уровни POC, VAH, VAL отображаются на графике пунктирными линиями. На панели состояния отображается "UP

Всем профита!

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VTrende Pro MT4 - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro MT4 - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изм
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
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Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
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Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
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Binary Volume Edge Martingale Stats
Vadim Verkhovtsev
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Индикаторы
Binary Volume Edge – Martingale Stats     No Repaint Каждый потерянный депозит в бинарных опционах начинается с простой мысли: «Этот сигнал выглядит надёжно». Проблема не в отсутствии сигналов – их генерирует любой индикатор. Проблема в отсутствии системы фильтрации, способной отличить реальный рыночный импульс от случайной флуктуации.   Binary Volume Edge- Martingale Stats   решает эту проблему на фундаментальном уровне. Вместо одного или двух подтверждений он пропускает каждую свечу через дв
Volume Profile Poc Delta
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
VPPD: ваш «рентген» для графика. Простыми словами о сложном Представьте, что рынок — это большое здание. Обычные графики показывают только его фасад (цену). **VPPD** — это инструмент, который показывает чертежи несущих конструкций и подсчитывает, сколько людей вошло через парадную дверь и сколько вышло через заднюю. Это индикатор для MetaTrader 4, который показывает, где на самом деле находятся деньги крупных игроков и кто в данный момент управляет рынком: покупатели или продавцы. В чем суть ра
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
Volume Profile Sniper v11.1 -комплексный инструмент для анализа рынка и профессиональный подход к торговле Volume Profile Sniper v11.1 объединяет более 15 ключевых фильтров в одном индикаторе, предоставляя чёткие сигналы на основе комплексной оценки рыночной ситуации. Основные возможности Анализ объёмного дисбаланса   – алгоритм вычисляет долю покупателей и продавцов в каждой свече, сигнализируя о преобладании одной из сторон (настраиваемый порог от 50% до 90%). Многоуровневая фильтрация сигн
Omega Strike
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
Описание  индикатора Omega Strike v4.0.3 простыми словами о сложном.  Этот индикатор решает главную проблему трейдера – ложные сигналы.                                                                                                                 Вместо одного-двух случайных осцилляторов он использует сразу несколько независимых фильтров: анализирует тренд по скользящим средним, состояние стохастика, разгон цены (как MACD), волатильность через ATR, объём торгов и даже размер свечного тела.   
Volum Edge Pro Scanner
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
VolumEdge Pro Scanner: индикатор статистического анализа объёмов и волатильности VolumEdge Pro Scanner — профессиональный инструмент количественного анализа для трейдеров, использующих статистические аномалии для поиска высоковероятных торговых сетапов. В отличие от стандартных индикаторов объёма, отображающих сырые значения или простые скользящие средние, данная утилита рассчитывает точные процентные распределения и отслеживает последовательности однонаправленных свечей для фильтрации рыночно
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