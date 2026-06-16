Delta VA Zones PRO
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- Версия: 2.8
- Активации: 5
Delta VA Zones PRO — версия 2.8
Индикатор синтеза Volume Profile, Delta-анализа и импульсных фильтров для внутридневной торговли.
Концепция
Delta VA Zones PRO объединяет четыре аналитических метода в единую систему с объективными критериями входа:
- Volume Profile — автоматическое построение уровней POC (Point of Control), VAH (Value Area High), VAL (Value Area Low) на основе реального объёма
- Delta-анализ — оценка дисбаланса между агрессивными покупками (market buy) и продажами (market sell) в каждой ценовой зоне
- Поиск «крупного игрока» — определение зон накопления и распределения по аномалиям объёма и дельты
- Импульсный фильтр Билла Вильямса (BW MFI) — пропускает только бары с одновременным ростом объёма и амплитуды, отсекая шум
Фильтрация флета (5-уровневая)
Индикатор автоматически блокирует сигналы при отсутствии трендовой фазы. Используется каскад из пяти последовательных фильтров:
- ADX — оценка силы тренда (пропускает только выраженные движения)
- ATR — проверка волатильности (достаточный размах для потенциальной прибыли)
- Range — соотношение баров роста к барам падения (исключает неопределенность)
- BW MFI — объемно-импульсная характеристика (объем и амплитуда растут одновременно)
- Delta — дисбаланс агрессивных сделок в зоне интереса
Сигнал генерируется только при прохождении всех пяти фильтров.
Точка входа
- Лонг (CALL) — Volume Profile определил зону интереса (поддержку), дельта подтверждает доминирование агрессивного покупателя в этой зоне, BW MFI показывает растущий объем
- Шорт (PUT) — определена зона интереса (сопротивление), дельта показывает доминирование агрессивного продавца, BW MFI подтверждает
На графике сигнал отображается в виде стрелки: зеленая — лонг, красная — шорт.
Визуализация уровней
- POC — цена с максимальным объёмом за период
- VAH / VAL — верхняя и нижняя границы зоны стоимости (70% объёма)
- Проекционные уровни SL/TP — автоматически строятся от точки входа на заданном количестве баров (настраивается через ProjectionBars). Позволяют оценить соотношение риска и прибыли до открытия сделки. Все уровни временные — исчезают через N свечей, не перегружают график.
Для кого
Внутридневные трейдеры (M5–M15–H1), скальперы, работающие с объемными подтверждениями, трейдеры, использующие анализ спреда объема (Volume Spread Analysis, VSA). Инструмент для тех, кто ценит объективные критерии входа в сделку и не хочет торговать на эмоциях.
Настройки
- MinDeltaAbs — регулирует чувствительность дельта-фильтра: уменьшаете → больше сигналов, увеличиваете → выше качество
- ProjectionBars — период проецирования уровней Stop Loss и Take Profit
- Все фильтры настраиваются независимо друг от друга для конкретного инструмента и таймфрейма
- Звуковые и push-уведомления о появлении сигнала
Рекомендуемые настройки
Инструмент: EURUSD (основная оптимизация), таймфрейм: M5. Подходит для любых инструментов с данными об объемах/тиках. Подбор параметров: корректируйте MinDeltaAbs так, чтобы статистика на истории из 300 баров показывала 100% WIN — это будет ваша рабочая конфигурация. У каждого брокера свои объемы, поэтому параметры могут отличаться.
Важно
Индикатор формирует вероятностную оценку рыночной ситуации. Ни один алгоритм не гарантирует 100% прибыльных сделок. Используйте инструмент как часть торговой системы с обязательным риск-менеджментом.
Пример входа в позицию
Сценарий: Торгуем EURUSD, таймфрейм M5. Индикатор установлен, настройки по умолчанию.
Шаг 1. Анализ текущей ситуации
На графике видим:
- Цена подошла к уровню VAL (нижняя граница зоны стоимости), построенному на 8:00–10:00 UTC
- Информационная панель в левом верхнем углу показывает "DOWN" — рынок не во флете, присутствует трендовая фаза
- Активных фильтров: 5/5 — все фильтры включены и работают
Шаг 2. Получение сигнала
В 10:35 появляется зеленая стрелка вверх. Проверяем:
|Компонент
|Статус
|ADX (>25)
|✅ Да, ADX = 31, тренд есть
|ATR (достаточный)
|✅ Да, волатильность в норме
|Range (быки > медведей)
|✅ За последние 8 баров 6 периодов роста и 2 периода падения
|BW MFI (объем + амплитуда)
|✅ Бар с аномальным объемом и широким диапазоном
|Дельта (дисбаланс в зоне)
|✅ Дельта положительная, агрессивных покупок больше, чем продаж
|Цена вблизи VAL
|✅ Подтверждение от Volume Profile
Все 5 фильтров пр
Шаг 3. Оценка соотношения риска и прибыли
Включаем отображение проекционных уровней (ShowStopLoss = true, ShowTakeProfit = true):
- Индикатор строит красную линию SL на 5 баров ниже точки входа — стоп-лосс получается 12 пунктов
- Индикатор строит зелёную линию TP на 12
- Соотношение: 28 / 12 ≈ 2,33 — соотношение риска и прибыли 1:2,3, приемлемо
Шаг 4. Вход
Принимаем решение: открываем покупку (Buy).
- Объём: 0,1 лота
- Стоп-лосс: на 12 пунктов ниже входа (по красной линии)
- Тейк-профит: на 28 пунктов выше входа (по зелёной линии)
Шаг 5. Выход
Через 45 минут цена достигает тейк-профита. Сделка закрыта с прибылью +28 пунктов.
Итог сделки: +28 пунктов, +$28 при лоте 0,1 на EURUSD. Стоп-лосс не был задет, мартингейл не применялся.
Цена (EURUSD M5)
1.10850 ──── TP (Take Profit) ──── ✅ 1.10822 ──── Вход (зелёная стрелка ↑) 1.10810 ──── SL (Stop Loss)
Между входом и TP — 28 пунктов, между входом и SL — 12 пунктов. Уровни POC, VAH, VAL отображаются на графике пунктирными линиями. На панели состояния отображается "UP
Всем профита!