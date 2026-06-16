Delta VA Zones PRO — версия 2.8

Индикатор синтеза Volume Profile, Delta-анализа и импульсных фильтров для внутридневной торговли.

Концепция

Delta VA Zones PRO объединяет четыре аналитических метода в единую систему с объективными критериями входа:

Volume Profile — автоматическое построение уровней POC (Point of Control), VAH (Value Area High), VAL (Value Area Low) на основе реального объёма

— автоматическое построение уровней POC (Point of Control), VAH (Value Area High), VAL (Value Area Low) на основе реального объёма Delta-анализ — оценка дисбаланса между агрессивными покупками (market buy) и продажами (market sell) в каждой ценовой зоне

— оценка дисбаланса между агрессивными покупками (market buy) и продажами (market sell) в каждой ценовой зоне Поиск «крупного игрока» — определение зон накопления и распределения по аномалиям объёма и дельты

— определение зон накопления и распределения по аномалиям объёма и дельты Импульсный фильтр Билла Вильямса (BW MFI) — пропускает только бары с одновременным ростом объёма и амплитуды, отсекая шум

Фильтрация флета (5-уровневая)

Индикатор автоматически блокирует сигналы при отсутствии трендовой фазы. Используется каскад из пяти последовательных фильтров:

ADX — оценка силы тренда (пропускает только выраженные движения) ATR — проверка волатильности (достаточный размах для потенциальной прибыли) Range — соотношение баров роста к барам падения (исключает неопределенность) BW MFI — объемно-импульсная характеристика (объем и амплитуда растут одновременно) Delta — дисбаланс агрессивных сделок в зоне интереса

Сигнал генерируется только при прохождении всех пяти фильтров.

Точка входа

Лонг (CALL) — Volume Profile определил зону интереса (поддержку), дельта подтверждает доминирование агрессивного покупателя в этой зоне, BW MFI показывает растущий объем

— Volume Profile определил зону интереса (поддержку), дельта подтверждает доминирование агрессивного покупателя в этой зоне, BW MFI показывает растущий объем Шорт (PUT) — определена зона интереса (сопротивление), дельта показывает доминирование агрессивного продавца, BW MFI подтверждает

На графике сигнал отображается в виде стрелки: зеленая — лонг, красная — шорт.

Визуализация уровней

POC — цена с максимальным объёмом за период

— цена с максимальным объёмом за период VAH / VAL — верхняя и нижняя границы зоны стоимости (70% объёма)

— верхняя и нижняя границы зоны стоимости (70% объёма) Проекционные уровни SL/TP — автоматически строятся от точки входа на заданном количестве баров (настраивается через ProjectionBars). Позволяют оценить соотношение риска и прибыли до открытия сделки. Все уровни временные — исчезают через N свечей, не перегружают график.

Для кого

Внутридневные трейдеры (M5–M15–H1), скальперы, работающие с объемными подтверждениями, трейдеры, использующие анализ спреда объема (Volume Spread Analysis, VSA). Инструмент для тех, кто ценит объективные критерии входа в сделку и не хочет торговать на эмоциях.

Настройки

MinDeltaAbs — регулирует чувствительность дельта-фильтра: уменьшаете → больше сигналов, увеличиваете → выше качество

— регулирует чувствительность дельта-фильтра: уменьшаете → больше сигналов, увеличиваете → выше качество ProjectionBars — период проецирования уровней Stop Loss и Take Profit

— период проецирования уровней Stop Loss и Take Profit Все фильтры настраиваются независимо друг от друга для конкретного инструмента и таймфрейма

Звуковые и push-уведомления о появлении сигнала

Рекомендуемые настройки

Инструмент: EURUSD (основная оптимизация), таймфрейм: M5. Подходит для любых инструментов с данными об объемах/тиках. Подбор параметров: корректируйте MinDeltaAbs так, чтобы статистика на истории из 300 баров показывала 100% WIN — это будет ваша рабочая конфигурация. У каждого брокера свои объемы, поэтому параметры могут отличаться.

Важно

Индикатор формирует вероятностную оценку рыночной ситуации. Ни один алгоритм не гарантирует 100% прибыльных сделок. Используйте инструмент как часть торговой системы с обязательным риск-менеджментом.

Пример входа в позицию

Сценарий: Торгуем EURUSD, таймфрейм M5. Индикатор установлен, настройки по умолчанию.

Шаг 1. Анализ текущей ситуации

На графике видим:

Цена подошла к уровню VAL (нижняя граница зоны стоимости), построенному на 8:00–10:00 UTC

(нижняя граница зоны стоимости), построенному на 8:00–10:00 UTC Информационная панель в левом верхнем углу показывает "DOWN" — рынок не во флете, присутствует трендовая фаза

— рынок не во флете, присутствует трендовая фаза Активных фильтров: 5/5 — все фильтры включены и работают

Шаг 2. Получение сигнала

В 10:35 появляется зеленая стрелка вверх. Проверяем:

Компонент Статус ADX (>25) ✅ Да, ADX = 31, тренд есть ATR (достаточный) ✅ Да, волатильность в норме Range (быки > медведей) ✅ За последние 8 баров 6 периодов роста и 2 периода падения BW MFI (объем + амплитуда) ✅ Бар с аномальным объемом и широким диапазоном Дельта (дисбаланс в зоне) ✅ Дельта положительная, агрессивных покупок больше, чем продаж Цена вблизи VAL ✅ Подтверждение от Volume Profile

Все 5 фильтров пр

Шаг 3. Оценка соотношения риска и прибыли

Включаем отображение проекционных уровней (ShowStopLoss = true, ShowTakeProfit = true):

Индикатор строит красную линию SL на 5 баров ниже точки входа — стоп-лосс получается 12 пунктов

на 5 баров ниже точки входа — стоп-лосс получается 12 пунктов Индикатор строит зелёную линию TP на 12

на 12 Соотношение: 28 / 12 ≈ 2,33 — соотношение риска и прибыли 1:2,3, приемлемо

Шаг 4. Вход

Принимаем решение: открываем покупку (Buy).

Объём: 0,1 лота

0,1 лота Стоп-лосс: на 12 пунктов ниже входа (по красной линии)

на 12 пунктов ниже входа (по красной линии) Тейк-профит: на 28 пунктов выше входа (по зелёной линии)

Шаг 5. Выход

Через 45 минут цена достигает тейк-профита. Сделка закрыта с прибылью +28 пунктов.

Итог сделки: +28 пунктов, +$28 при лоте 0,1 на EURUSD. Стоп-лосс не был задет, мартингейл не применялся.

Цена (EURUSD M5)

1.10850 ──── TP (Take Profit) ──── ✅ 1.10822 ──── Вход (зелёная стрелка ↑) 1.10810 ──── SL (Stop Loss)

Между входом и TP — 28 пунктов, между входом и SL — 12 пунктов. Уровни POC, VAH, VAL отображаются на графике пунктирными линиями. На панели состояния отображается "UP

Всем профита!

