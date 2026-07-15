Yorai Trading Toolkit — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, объединяющая расчет риска, определение объема позиции, исполнение рыночных ордеров, построение целей, анализ структуры рынка и визуальное управление графиком в одной панели.

Калькулятор использует актуальные цены Bid и Ask брокера. Направление определяется автоматически по расположению Stop Loss: Stop ниже текущей цены формирует расчет для покупки, а Stop выше текущей цены — расчет для продажи.

Основные возможности:

Автоматический расчет лота по проценту риска или фиксированной сумме;

Расчет входа по текущей исполняемой цене брокера;

Перемещаемая линия Stop Loss;

Автоматическое построение целей TP 1R, 2R, 3R и 4R;

Кнопки BUY MARKET и SELL MARKET;

Возможность установки TP 2R вместе с ордером;

Анализ BOS и CHOCH;

Определение бычьих и медвежьих Order Blocks;

Визуальное распознавание паттерна Three-Drive;

Уровни PDH, PDL, PWH, PWL, PMH и PML;

Сканер трех инструментов на 21 таймфрейме;

Девять редактируемых избранных символов;

Синхронизация символов между графиками;

Перемещаемая и сворачиваемая панель;

Независимое включение и отключение модулей анализа.

Toolkit не является полностью автоматическим торговым роботом. Пользователь самостоятельно определяет положение Stop Loss и подтверждает отправку ордера.

Перед использованием на реальном счете протестируйте продукт на демо-счете. Ни один торговый инструмент не гарантирует прибыль.