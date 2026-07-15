Yorai Trading Toolkit
- Утилиты
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- Версия: 3.92
- Обновлено: 21 июля 2026
- Активации: 20
Yorai Trading Toolkit — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, объединяющая расчет риска, определение объема позиции, исполнение рыночных ордеров, построение целей, анализ структуры рынка и визуальное управление графиком в одной панели.
Калькулятор использует актуальные цены Bid и Ask брокера. Направление определяется автоматически по расположению Stop Loss: Stop ниже текущей цены формирует расчет для покупки, а Stop выше текущей цены — расчет для продажи.
Основные возможности:
- Автоматический расчет лота по проценту риска или фиксированной сумме;
- Расчет входа по текущей исполняемой цене брокера;
- Перемещаемая линия Stop Loss;
- Автоматическое построение целей TP 1R, 2R, 3R и 4R;
- Кнопки BUY MARKET и SELL MARKET;
- Возможность установки TP 2R вместе с ордером;
- Анализ BOS и CHOCH;
- Определение бычьих и медвежьих Order Blocks;
- Визуальное распознавание паттерна Three-Drive;
- Уровни PDH, PDL, PWH, PWL, PMH и PML;
- Сканер трех инструментов на 21 таймфрейме;
- Девять редактируемых избранных символов;
- Синхронизация символов между графиками;
- Перемещаемая и сворачиваемая панель;
- Независимое включение и отключение модулей анализа.
Toolkit не является полностью автоматическим торговым роботом. Пользователь самостоятельно определяет положение Stop Loss и подтверждает отправку ордера.
Перед использованием на реальном счете протестируйте продукт на демо-счете. Ни один торговый инструмент не гарантирует прибыль.