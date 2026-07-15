Yorai Trading Toolkit
- 实用工具
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- 版本: 3.92
- 更新: 21 七月 2026
- 激活: 20
Yorai Trading Toolkit 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易实用工具，将风险计算、仓位管理、市价单执行、目标价投射、市场结构分析和图表管理整合到一个操作面板中。
计算器使用经纪商提供的实时 Bid 和 Ask 价格。系统根据止损线的位置自动判断计算方向：止损位于市场价格下方时按照买入计算，止损位于市场价格上方时按照卖出计算。
主要功能：
- 根据风险百分比或固定金额自动计算手数；
- 使用经纪商当前可执行价格作为入场参考；
- 可直接在图表上拖动止损线；
- 自动投射 TP 1R、2R、3R 和 4R；
- BUY MARKET 和 SELL MARKET 市价执行按钮；
- 可选择在下单时设置 TP 2R；
- BOS 和 CHOCH 市场结构分析；
- 多头和空头 Order Block 识别；
- Three-Drive 形态可视化识别；
- PDH、PDL、PWH、PWL、PMH 和 PML 流动性水平；
- 对三个交易品种进行 21 个周期扫描；
- 九个可编辑的常用交易品种和键盘快捷键；
- 多图表交易品种同步；
- 可移动、最小化并保存设置的操作面板；
- 每个分析模块均可独立开启或关闭。
本工具并非完全自动化交易机器人。交易者仍需自行设置止损并决定是否发送订单。
在真实账户使用前，请先在模拟账户中测试。任何交易工具都无法保证盈利或消除金融风险。