TwinStrike

Увидьте уровень. Подготовьте сделку. Поймайте разворот.

TwinStrike — индикатор разворотных зон без перерисовки, предназначенный для поиска потенциальных точек разворота рынка по двум значимым максимумам или минимумам.

Сигналы формируются только после закрытия свечи. После подтверждения стрелки не исчезают, не перемещаются на другую свечу и не меняют направление. Индикатор не дорисовывает сигналы задним числом, чтобы искусственно улучшить результаты на истории.

Потенциальные уровни отображаются заранее. Это даёт трейдеру время оценить ситуацию, подготовить вход или установить отложенный ордер до возвращения цены в зону.

TwinStrike основан на простой, но эффективной рыночной закономерности: два значимых экстремума часто формируют важный уровень разворота.

Индикатор определяет первый значимый максимум или минимум, заранее строит предупреждающий уровень и подтверждает торговую структуру, когда цена повторно возвращается в эту область.

Основные способы применения

TwinStrike можно использовать для:

поиска разворотов в конце тренда;

торговли от границ бокового рынка;

определения потенциальных зон поддержки и сопротивления;

подготовки входа до второго касания;

поиска ложных пробоев и снятия ликвидности;

торговли подтверждённых структур на пробой.

В устойчивом боковом диапазоне TwinStrike может отмечать точки реакции цены с обеих сторон рынка. Если цена резко отскочила от одной границы, а затем с сильным импульсом приблизилась к противоположному уровню, эту же структуру можно рассматривать как потенциальную модель пробоя.

В индикаторе предусмотрено восемь готовых торговых профилей. Каждый профиль использует собственное сочетание ширины паттерна, силы движения, точности касания, глубины структуры и частоты сигналов.

Выберите профиль, который лучше всего соответствует вашему рынку и стилю торговли.

Основные преимущества

Сигналы без перерисовки

Формирование сигналов только на закрытых свечах

Подтверждённые стрелки не перемещаются и не исчезают

Отсутствие дорисовки сигналов на истории

Предупреждающие уровни до подтверждения паттерна

Наглядные зоны BUY и SELL

Восемь встроенных торговых профилей

Опциональный звуковой сигнал при появлении нового входа

Подходит для трендовых и боковых рынков

Может использоваться для торговли разворотов и пробоев

Работает на валютных парах, металлах, индексах и других ликвидных инструментах

Подходит для M1, M5, M15 и более высоких таймфреймов

Торговые профили

Balanced

Универсальный профиль с хорошим балансом между качеством и частотой сигналов.

Active Intraday

Больше торговых возможностей для активной внутридневной торговли на M5 и M15.

Fast Scalping

Компактные и быстрые паттерны для динамичной торговли на M1 и M5.

Precision

Редкие и тщательно отфильтрованные сигналы, ориентированные на наиболее чистые разворотные структуры.

Strict Touch

Ищет точные повторные касания с минимальным отклонением от рассчитанного уровня.

Liquidity Sweep

Предназначен для поиска ложных пробоев, снятия стоп-приказов и быстрого возврата цены обратно в зону.

Wide Swing

Определяет более крупные рыночные структуры для M15, M30, H1 и среднесрочной торговли.

Rounded Pattern

Ищет более плавные и сформированные вершины и основания вместо резких ценовых шипов.

Как работает индикатор

После подтверждения первого значимого максимума или минимума TwinStrike строит пунктирный предупреждающий уровень вправо.

Этот уровень позволяет подготовиться до возвращения цены.

При появлении второго подходящего касания индикатор подтверждает структуру с помощью:

стрелки BUY или SELL;

горизонтального уровня реакции;

визуальной градиентной зоны;

опционального звукового уведомления.

Если ожидаемое второе касание не формируется согласно внутренней логике индикатора, предварительный уровень автоматически удаляется.

Важная информация

TwinStrike является инструментом анализа рынка, а не автоматической торговой системой. Сигналы рекомендуется использовать совместно с управлением рисками, анализом рыночного контекста и дополнительным подтверждением входа.