TwinStrike

TwinStrike

Увидьте уровень. Подготовьте сделку. Поймайте разворот.

TwinStrike — индикатор разворотных зон без перерисовки, предназначенный для поиска потенциальных точек разворота рынка по двум значимым максимумам или минимумам.

Сигналы формируются только после закрытия свечи. После подтверждения стрелки не исчезают, не перемещаются на другую свечу и не меняют направление. Индикатор не дорисовывает сигналы задним числом, чтобы искусственно улучшить результаты на истории.

Потенциальные уровни отображаются заранее. Это даёт трейдеру время оценить ситуацию, подготовить вход или установить отложенный ордер до возвращения цены в зону.

TwinStrike основан на простой, но эффективной рыночной закономерности: два значимых экстремума часто формируют важный уровень разворота.

Индикатор определяет первый значимый максимум или минимум, заранее строит предупреждающий уровень и подтверждает торговую структуру, когда цена повторно возвращается в эту область.

Основные способы применения

TwinStrike можно использовать для:

  • поиска разворотов в конце тренда;
  • торговли от границ бокового рынка;
  • определения потенциальных зон поддержки и сопротивления;
  • подготовки входа до второго касания;
  • поиска ложных пробоев и снятия ликвидности;
  • торговли подтверждённых структур на пробой.

В устойчивом боковом диапазоне TwinStrike может отмечать точки реакции цены с обеих сторон рынка. Если цена резко отскочила от одной границы, а затем с сильным импульсом приблизилась к противоположному уровню, эту же структуру можно рассматривать как потенциальную модель пробоя.

В индикаторе предусмотрено восемь готовых торговых профилей. Каждый профиль использует собственное сочетание ширины паттерна, силы движения, точности касания, глубины структуры и частоты сигналов.

Выберите профиль, который лучше всего соответствует вашему рынку и стилю торговли.

Основные преимущества

  • Сигналы без перерисовки
  • Формирование сигналов только на закрытых свечах
  • Подтверждённые стрелки не перемещаются и не исчезают
  • Отсутствие дорисовки сигналов на истории
  • Предупреждающие уровни до подтверждения паттерна
  • Наглядные зоны BUY и SELL
  • Восемь встроенных торговых профилей
  • Опциональный звуковой сигнал при появлении нового входа
  • Подходит для трендовых и боковых рынков
  • Может использоваться для торговли разворотов и пробоев
  • Работает на валютных парах, металлах, индексах и других ликвидных инструментах
  • Подходит для M1, M5, M15 и более высоких таймфреймов

Торговые профили

Balanced

Универсальный профиль с хорошим балансом между качеством и частотой сигналов.

Active Intraday

Больше торговых возможностей для активной внутридневной торговли на M5 и M15.

Fast Scalping

Компактные и быстрые паттерны для динамичной торговли на M1 и M5.

Precision

Редкие и тщательно отфильтрованные сигналы, ориентированные на наиболее чистые разворотные структуры.

Strict Touch

Ищет точные повторные касания с минимальным отклонением от рассчитанного уровня.

Liquidity Sweep

Предназначен для поиска ложных пробоев, снятия стоп-приказов и быстрого возврата цены обратно в зону.

Wide Swing

Определяет более крупные рыночные структуры для M15, M30, H1 и среднесрочной торговли.

Rounded Pattern

Ищет более плавные и сформированные вершины и основания вместо резких ценовых шипов.

Как работает индикатор

После подтверждения первого значимого максимума или минимума TwinStrike строит пунктирный предупреждающий уровень вправо.

Этот уровень позволяет подготовиться до возвращения цены.

При появлении второго подходящего касания индикатор подтверждает структуру с помощью:

  • стрелки BUY или SELL;
  • горизонтального уровня реакции;
  • визуальной градиентной зоны;
  • опционального звукового уведомления.

Если ожидаемое второе касание не формируется согласно внутренней логике индикатора, предварительный уровень автоматически удаляется.

Важная информация

TwinStrike является инструментом анализа рынка, а не автоматической торговой системой. Сигналы рекомендуется использовать совместно с управлением рисками, анализом рыночного контекста и дополнительным подтверждением входа.


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Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
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