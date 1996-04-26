Support and resistance indicators

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支撑阻力指标.无漂移.参考波浪理论构建.

设计参数:

初始显示K线数:参数为自定义历史K线起点.参数为1000表示从当前K起前1000根K线起算.

周期数:过滤连续上涨或下跌的周期间隔.即:此周期内再次突破视为继续前述趋势,不计入新的波浪极值点.

突破至少M点:此参数限制新高(低)须比前高(低)突破至少此点数,才视为有效突破.

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TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
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Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
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一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
OpenClosePanel MT5
Yin Zhou Luo
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简单交易面板。 //+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 实现开平，全平简单功能。 参考系统自带面板样式设计。 //+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 此为更新版。应部分使用者建议，对上一次有效使用的仓位作了保留，对价格数据显示作了部分放大修饰。 …… //+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 喜欢的朋友欢迎下载使用。
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//+------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------------+ 简单交易面板，应部分朋友建议，现更新为2.1版本。 //+------------------------------------------------------------------------+ //---更新如下： 1 价格显示参考系统自带面板样式对部分价格数字进行了放大处理。 2 交易手数上次已成功交易使用的手数。
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