Support and resistance indicators
- 指标
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Yin Zhou Luo
- 版本: 1.0
- 激活: 5
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支撑阻力指标.无漂移.参考波浪理论构建.
设计参数:
初始显示K线数:参数为自定义历史K线起点.参数为1000表示从当前K起前1000根K线起算.
周期数:过滤连续上涨或下跌的周期间隔.即:此周期内再次突破视为继续前述趋势,不计入新的波浪极值点.
突破至少M点:此参数限制新高(低)须比前高(低)突破至少此点数,才视为有效突破.
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