DynamicFlow EA 30 min

DynamicFlow EA MT4 – Адаптивный трендовый торговый робот для Gold (M30)

Обзор

DynamicFlow EA — это профессиональный трендовый торговый робот (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он использует алгоритм на основе адаптивных каналов (полос) для определения высоковероятных разворотов тренда и автоматического исполнения сделок с продвинутой системой управления рисками.

Советник разработан для трейдеров, ищущих полностью автоматизированное торговое решение, сочетающее умный генератор сигналов, динамическое управление стоп-лоссом и профессиональное исполнение ордеров.

Данная версия была протестирована на XAUUSD (Золото) на таймфрейме M30, где продемонстрировала стабильную и эффективную работу в реальных рыночных условиях.

Платформа

  • ✔ MetaTrader 4 (MT4)

  • ✔ Торговый советник (Expert Advisor)

  • ✔ Полностью автоматическая торговля

  • ✔ Поддержка ECN-брокеров

  • ✔ Совместимость с 4-значными и 5-значными брокерами

Рекомендуемый рынок

  • Инструмент: Золото (XAUUSD)

  • Рекомендуемый таймфрейм: M30 (30 минут)

  • Советник был специально протестирован и оптимизирован для Gold (XAUUSD) M30.

Торговая стратегия

DynamicFlow EA основан на адаптивной трендоследующей системе, которая объединяет:

  • Динамические рыночные каналы (полосы)

  • Детекцию разворота тренда

  • Подтверждение пробоя канала

  • Адаптивный расчет волатильности

  • Интеллектуальную фильтрацию рынка

Алгоритм непрерывно анализирует движение цены для определения смены тренда, отфильтровывая множество ложных сигналов во время флета (бокового движения).

Сделки исполняются только после выполнения всех условий подтверждения.

Основные возможности

1. Адаптивное определение тренда

Вместо использования фиксированных индикаторов DynamicFlow EA непрерывно пересчитывает динамические верхние и нижние границы рынка в соответствии с текущей волатильностью. Это позволяет стратегии автоматически адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

2. Динамический Stop Loss

Советник может автоматически устанавливать Stop Loss на основе адаптивных рыночных каналов.

  • Преимущества:

    • Стопы адаптируются к волатильности

    • Улучшенная защита во время тренда

    • Снижение риска преждевременного срабатывания стопов

3. Интеллектуальный Trailing Stop

Трейлинг-стоп следует за адаптивным каналом, а не использует фиксированное расстояние.

  • Преимущества:

    • Защищает прибыль

    • Позволяет прибыльным сделкам расти

    • Адаптируется к изменениям волатильности

4. Автоматический безубыток (Break-Even)

Как только рыночные условия позволяют, советник может автоматически переводить Stop Loss в уровень безубытка. Это помогает снизить ненужные убытки и защищает открытые позиции.

5. Умное управление позициями

Советник включает профессиональные функции управления торговлей:

  • Автоматическое закрытие позиций при противоположном сигнале

  • Мониторинг позиций

  • Поддержка Magic Number

  • Комментарии к сделкам

  • Контроль проскальзывания (Slippage)

6. Опциональное уплотнение (доливка) позиций

DynamicFlow EA поддерживает опциональное укрепление позиций. При включении этой функции дополнительные позиции могут открываться после заданного движения цены с учетом максимально допустимого количества сделок.

7. Фильтр расстояния (Distance Filter)

Встроенный фильтр расстояния помогает предотвратить вход в рынок, если цена слишком сильно ушла от базового уровня тренда. Когда условия не идеальны, советник может использовать отложенные ордера вместо рыночного исполнения.

Управление рисками (Risk Management)

Советник содержит несколько профессиональных защитных механизмов:

  • Динамический расчет лота

  • Опция фиксированного лота

  • Фильтр максимального риска

  • Проверка залога (Margin verification)

  • Проверка минимальных уровней стопов брокера (Stop-level)

  • Нормализация объема ордеров

  • Защита торгового контекста

Визуальная панель (Dashboard)

Профессиональная панель на графике отображает:

  • Текущий тренд

  • Баланс счета

  • Средства (Equity)

  • Плавающий доход/убыток (Floating P/L)

  • Активные позиции

  • Текущий спред

  • Последний торговый сигнал

  • Торговый статус

  • Размер следующего лота

  • Значения каналов

Вся информация доступна для мониторинга прямо с графика.

Визуальные торговые сигналы

Советник может отображать на графике:

  • Стрелки на покупку (Buy)

  • Стрелки на продажу (Sell)

  • Трендовые линии

  • Динамические рыночные каналы

Это позволяет трейдерам визуально проверять каждый сгенерированный сигнал.

Режимы торговли

Советник поддерживает несколько режимов сигналов:

  • Trend Change (Смена тренда)

  • Band Cross (Пересечение канала)

  • Combined Signals (Комбинированные сигналы)

Пользователи могут выбрать предпочтительный стиль торговли непосредственно в настройках.

Управление капиталом (Money Management)

DynamicFlow EA поддерживает:

  • Фиксированный размер лота

  • Автоматическое масштабирование лота в зависимости от баланса счета

  • Настраиваемый шаг баланса (Balance Step)

  • Систему прироста лота (Lot Increment)

Основные входные параметры

Expert Advisor предоставляет широкий спектр настраиваемых параметров, включая:

  • Множитель ATR / Каналов (ATR/Band Factor)

  • Тип сигнала (Signal Type)

  • Таймфрейм (Timeframe)

  • Размер лота (Lot Size)

  • Динамический Stop Loss

  • Trailing Stop

  • Безубыток (Break Even)

  • Укрепление позиций (Position Strengthening)

  • Фильтр расстояния (Distance Filter)

  • Фильтр риска (Risk Filter)

  • Информационная панель (Dashboard)

  • Визуальные сигналы (Visual Signals)

Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD (Gold)

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Таймфрейм: M30

  • Стиль торговли: Полностью автоматический

Преимущества

  • Полностью автоматизированная торговля

  • Адаптивный алгоритм следования за трендом

  • Динамический Stop Loss

  • Интеллектуальный Trailing Stop

  • Автоматический перевод в безубыток

  • Продвинутая система управления капиталом

  • Система контроля рисков

  • Визуальная панель управления

  • Множество режимов сигналов

  • Профессиональное управление ордерами

  • Простая настройка

  • Оптимизирован для Золота (XAUUSD)

Важная информация

Обратите внимание: DynamicFlow EA был протестирован в платформе MetaTrader 4 (MT4) на инструменте XAUUSD (Gold) с 30-минутным таймфреймом (M30).

Как и в случае с любой автоматизированной торговой системой, результаты торговли в прошлом не гарантируют будущей прибыли. Трейдерам настоятельно рекомендуется протестировать советник на демо-счете перед использованием на реальном счете и всегда соблюдать правила управления рисками.


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Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Эксперты
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811   работает на  EURUSD  м15   Int  Slippage  =100  ;  //  цена сделки  может принять  в  Slippage   Extern  двойной  только излишки  = 200  ;  //  максимальной  только выиграть   Extern  двойной  =  10  крупнейших  //  стоп  стоп  ;   Extern  двойной  изоляции  мобильных  стоп  стоп  //  максимальная  точка  =  0  ;   Extern  двойной  мобильных  стоп  стоп  //  =  20  крупнейших  ;   Extern  двойной  паритета  стоп  стоп  //  крупнейших  =  2  ;   Extern  int
Meat EA
Roman Kanushkin
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Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
PointerX
Vasja Vrunc
Эксперты
PointerX основан на собственном осцилляторе и встроенных индикаторах (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) и работает независимо. Вы можете создавать собственные стратегии на основе PointerX . Теоретически возможны все стратегии, основанные на индикаторах, кроме мартингейла, арбитража, гридов, нейронных сетей или торговли новостями. PointerX включает в себя 2 набора индикаторов Управление всеми индикаторами Настраиваемый осциллятор Управление тейк-профитом Управление стоп-лоссом Управление сделками
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник MILCH COW HEDGE версии 1.12 работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуется использовать на парах с высокой волатильностью валют, таких как GBPAUD, AUDCAD Тестирование советника за период с 01.01.2016 по 09.12.2016 показало удвоение счета четыре раза Интер
Wise Scalper
Ilya Fomin
Эксперты
Автоматическая торговая система, оптимизированная и готовая к использованию. Вход в сделку совершается в определенное время на спокойном рынке. При достижении определенных условий сделка закрывается. Как правило, это небольшая прибыль. Для контроля убытков используется SL. Советник рекомендуется использовать на валютных парах, рекомендуемый рабочий временной интервал m5. Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий в терминале. Для работы советни
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Эксперты
MILCH COW Turbo - мультивалютная стратегия. Поддерживает до 10 валют (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). При Trade_Calc = false включена только одна пара. Советник использует специальный индикатор для установки ордеров Buy stop, Buy limit, Sell stop и Sell limit Примечание: при Pendingorders = false советник использует цены, отображаемые на графике в реальном времени (покупка и продажа). В этом случае советник использует скрытые стоп-ордера. Отложенные ордера
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