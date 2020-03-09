DynamicFlow EA 30 min

DynamicFlow EA MT4 – Адаптивный трендовый торговый робот для Gold (M30)

Обзор

DynamicFlow EA — это профессиональный трендовый торговый робот (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он использует алгоритм на основе адаптивных каналов (полос) для определения высоковероятных разворотов тренда и автоматического исполнения сделок с продвинутой системой управления рисками.

Советник разработан для трейдеров, ищущих полностью автоматизированное торговое решение, сочетающее умный генератор сигналов, динамическое управление стоп-лоссом и профессиональное исполнение ордеров.

Данная версия была протестирована на XAUUSD (Золото) на таймфрейме M30, где продемонстрировала стабильную и эффективную работу в реальных рыночных условиях.

Платформа

✔ MetaTrader 4 (MT4)

✔ Торговый советник (Expert Advisor)

✔ Полностью автоматическая торговля

✔ Поддержка ECN-брокеров

✔ Совместимость с 4-значными и 5-значными брокерами

Рекомендуемый рынок

Инструмент: Золото (XAUUSD)

Рекомендуемый таймфрейм: M30 (30 минут)

Советник был специально протестирован и оптимизирован для Gold (XAUUSD) M30.

Торговая стратегия

DynamicFlow EA основан на адаптивной трендоследующей системе, которая объединяет:

Динамические рыночные каналы (полосы)

Детекцию разворота тренда

Подтверждение пробоя канала

Адаптивный расчет волатильности

Интеллектуальную фильтрацию рынка

Алгоритм непрерывно анализирует движение цены для определения смены тренда, отфильтровывая множество ложных сигналов во время флета (бокового движения).

Сделки исполняются только после выполнения всех условий подтверждения.

Основные возможности

1. Адаптивное определение тренда

Вместо использования фиксированных индикаторов DynamicFlow EA непрерывно пересчитывает динамические верхние и нижние границы рынка в соответствии с текущей волатильностью. Это позволяет стратегии автоматически адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

2. Динамический Stop Loss

Советник может автоматически устанавливать Stop Loss на основе адаптивных рыночных каналов.

Преимущества: Стопы адаптируются к волатильности Улучшенная защита во время тренда Снижение риска преждевременного срабатывания стопов



3. Интеллектуальный Trailing Stop

Трейлинг-стоп следует за адаптивным каналом, а не использует фиксированное расстояние.

Преимущества: Защищает прибыль Позволяет прибыльным сделкам расти Адаптируется к изменениям волатильности



4. Автоматический безубыток (Break-Even)

Как только рыночные условия позволяют, советник может автоматически переводить Stop Loss в уровень безубытка. Это помогает снизить ненужные убытки и защищает открытые позиции.

5. Умное управление позициями

Советник включает профессиональные функции управления торговлей:

Автоматическое закрытие позиций при противоположном сигнале

Мониторинг позиций

Поддержка Magic Number

Комментарии к сделкам

Контроль проскальзывания (Slippage)

6. Опциональное уплотнение (доливка) позиций

DynamicFlow EA поддерживает опциональное укрепление позиций. При включении этой функции дополнительные позиции могут открываться после заданного движения цены с учетом максимально допустимого количества сделок.

7. Фильтр расстояния (Distance Filter)

Встроенный фильтр расстояния помогает предотвратить вход в рынок, если цена слишком сильно ушла от базового уровня тренда. Когда условия не идеальны, советник может использовать отложенные ордера вместо рыночного исполнения.

Управление рисками (Risk Management)

Советник содержит несколько профессиональных защитных механизмов:

Динамический расчет лота

Опция фиксированного лота

Фильтр максимального риска

Проверка залога (Margin verification)

Проверка минимальных уровней стопов брокера (Stop-level)

Нормализация объема ордеров

Защита торгового контекста

Визуальная панель (Dashboard)

Профессиональная панель на графике отображает:

Текущий тренд

Баланс счета

Средства (Equity)

Плавающий доход/убыток (Floating P/L)

Активные позиции

Текущий спред

Последний торговый сигнал

Торговый статус

Размер следующего лота

Значения каналов

Вся информация доступна для мониторинга прямо с графика.

Визуальные торговые сигналы

Советник может отображать на графике:

Стрелки на покупку (Buy)

Стрелки на продажу (Sell)

Трендовые линии

Динамические рыночные каналы

Это позволяет трейдерам визуально проверять каждый сгенерированный сигнал.

Режимы торговли

Советник поддерживает несколько режимов сигналов:

Trend Change (Смена тренда)

Band Cross (Пересечение канала)

Combined Signals (Комбинированные сигналы)

Пользователи могут выбрать предпочтительный стиль торговли непосредственно в настройках.

Управление капиталом (Money Management)

DynamicFlow EA поддерживает:

Фиксированный размер лота

Автоматическое масштабирование лота в зависимости от баланса счета

Настраиваемый шаг баланса (Balance Step)

Систему прироста лота (Lot Increment)

Основные входные параметры

Expert Advisor предоставляет широкий спектр настраиваемых параметров, включая:

Множитель ATR / Каналов (ATR/Band Factor)

Тип сигнала (Signal Type)

Таймфрейм (Timeframe)

Размер лота (Lot Size)

Динамический Stop Loss

Trailing Stop

Безубыток (Break Even)

Укрепление позиций (Position Strengthening)

Фильтр расстояния (Distance Filter)

Фильтр риска (Risk Filter)

Информационная панель (Dashboard)

Визуальные сигналы (Visual Signals)

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD (Gold)

Платформа: MetaTrader 4

Таймфрейм: M30

Стиль торговли: Полностью автоматический

Преимущества

Полностью автоматизированная торговля

Адаптивный алгоритм следования за трендом

Динамический Stop Loss

Интеллектуальный Trailing Stop

Автоматический перевод в безубыток

Продвинутая система управления капиталом

Система контроля рисков

Визуальная панель управления

Множество режимов сигналов

Профессиональное управление ордерами

Простая настройка

Оптимизирован для Золота (XAUUSD)

Важная информация