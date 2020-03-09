DynamicFlow EA 30 min

DynamicFlow EA MT4 – 黄金 (M30) 自适应趋势跟踪 EA 交易系统

概述

DynamicFlow EA 是一款专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台开发的专业趋势跟踪 EA (Expert Advisor)。它采用基于自适应通道（Bands）的算法来识别高概率的趋势反转，并通过先进的风控机制自动执行交易。

本 EA 旨在为寻求全自动交易解决方案的交易者提供服务，集成了智能信号生成、动态止损管理和专业的订单执行功能。

该版本已在 XAUUSD (黄金)M30 时间周期上经过测试，在真实市场条件下展现出稳定且高效的性能。

适用平台

  • ✔ MetaTrader 4 (MT4)

  • ✔ EA 智能交易系统 (Expert Advisor)

  • ✔ 全自动交易

  • ✔ 支持 ECN 经纪商

  • ✔ 兼容 4 位数和 5 位数报价经纪商

推荐品种与周期

  • 交易品种： 黄金 (XAUUSD)

  • 推荐时间周期： M30（30 分钟）

  • 本 EA 已针对黄金 (XAUUSD) M30 进行了专项测试与优化。

交易策略

DynamicFlow EA 基于自适应趋势跟踪系统，融合了以下核心技术：

  • 动态市场通道 (Dynamic market bands)

  • 趋势反转识别 (Trend reversal detection)

  • 通道突破确认 (Band breakout confirmation)

  • 自适应波动率计算 (Adaptive volatility calculations)

  • 智能市场过滤 (Intelligent market filtering)

算法持续分析价格走势以识别趋势变化，同时在盘整（震荡）市场中有效过滤掉大量虚假信号。

所有交易仅在满足确认条件后才会执行。

主要特点

1. 自适应趋势识别

DynamicFlow EA 放弃了传统的固定指标，而是根据市场波动率实时重新计算动态上下通道。这使得策略能够自动适应不断变化的市场环境。

2. 动态止损 (Dynamic Stop Loss)

EA 可根据自适应市场通道自动设置止损。

  • 优势：

    • 止损随波动率动态调整

    • 在趋势行情中提供更好的保护

    • 减少因市场噪点导致的过早止损（提前扫损）

3. 智能移动止损 (Intelligent Trailing Stop)

移动止损跟随自适应通道移动，而非使用固定点数距离。

  • 优势：

    • 锁定并保护利润

    • 让盈利头寸充分运行

    • 自动适应波动率变化

4. 自动保本 (Automatic Break-Even)

当市场条件允许时，EA 会自动将止损移动至保本价位（开仓价），有助于减少不必要的亏损并保护已开头寸。

5. 智能持仓管理

EA 包含专业的交易管理功能：

  • 出现反向信号时自动平仓

  • 持仓监控

  • 支持 Magic Number（魔术码）

  • 交易注释

  • 滑点控制 (Slippage control)

6. 可选的加仓强化功能 (Position Strengthening)

DynamicFlow EA 支持可选的加仓（强化）功能。启用后，EA 可在价格移动预定距离后开启额外头寸，同时严格遵守最大允许交易笔数限制。

7. 距离过滤器 (Distance Filter)

内置距离过滤器可防止在价格偏离基准趋势水平过远时追单。当市场条件非最佳时，EA 可选择使用挂单代替市价单执行。

风险管理 (Risk Management)

EA 包含多重专业安全保护机制：

  • 动态手数计算

  • 固定手数选项

  • 最大风险过滤

  • 保证金验证

  • 经纪商止损层 (Stop-level) 验证

  • 交易量规范化

  • 交易上下文保护

可视化仪表盘 (Visual Dashboard)

专业的图表仪表盘实时显示：

  • 当前趋势

  • 账户余额 (Balance)

  • 净值 (Equity)

  • 浮动盈亏 (Floating P/L)

  • 活跃头寸

  • 当前点差

  • 最新交易信号

  • 交易状态

  • 下一次开仓手数

  • 通道数值

所有数据均可直接在图表上进行实时监控。

可视化交易信号

EA 可在图表上直观展示：

  • 买入箭头 (Buy)

  • 卖出箭头 (Sell)

  • 趋势线

  • 动态市场通道

方便交易者直观核验生成的每一个信号。

交易模式

EA 支持多种信号模式：

  • Trend Change（趋势变更）

  • Band Cross（通道交叉）

  • Combined Signals（组合信号）

用户可直接在设置参数中选择偏好的交易风格。

资金管理 (Money Management)

DynamicFlow EA 支持：

  • 固定手数

  • 基于账户余额的自动手数缩放

  • 可配置的余额步长 (Balance Step)

  • 手数递增系统 (Lot Increment)

主要输入参数 (Main Inputs)

EA 提供了丰富的自定义参数，包括：

  • ATR/通道系数 (ATR/Band Factor)

  • 信号类型 (Signal Type)

  • 时间周期 (Timeframe)

  • 手数大小 (Lot Size)

  • 动态止损 (Dynamic Stop Loss)

  • 移动止损 (Trailing Stop)

  • 保本 (Break Even)

  • 加仓强化 (Position Strengthening)

  • 距离过滤器 (Distance Filter)

  • 风险过滤器 (Risk Filter)

  • 仪表盘 (Dashboard)

  • 视觉信号 (Visual Signals)

推荐设置

  • 交易品种： XAUUSD (黄金)

  • 交易平台： MetaTrader 4

  • 时间周期： M30

  • 交易风格： 全自动

产品优势

  • 全自动交易

  • 自适应趋势跟踪算法

  • 动态止损

  • 智能移动止损

  • 自动移动保本

  • 先进的资金管理

  • 完善的风控系统

  • 可视化仪表盘

  • 多种信号模式

  • 专业的订单管理

  • 参数配置简单

  • 针对黄金 (XAUUSD) 深度优化

重要声明

请注意： DynamicFlow EA 已在 MetaTrader 4 (MT4) 平台的 XAUUSD (黄金) M30 时间周期上进行过测试。

与任何自动化交易系统一样，历史表现不代表对未来收益的保证。强烈建议交易者在实盘使用前先在模拟账户上进行测试，并严格执行适当的风控策略。


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AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
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专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
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专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Exorcist Projects
Ivan Simonika
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专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
专家
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
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专家
顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
专家
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年1个月活动：现价88美元，活动截止日期2026年5月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 黄金狙击手智能交易系统（EA） 在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。 Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。 ⸻ 产品核心理念 本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓 在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。 这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。 ⸻ 适合谁使用？     •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者     •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户     •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户     •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者 ⸻ 产品优势亮点 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓 不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化
Meat EA
Roman Kanushkin
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专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
专家
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
专家
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
专家
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Wise Scalper
Ilya Fomin
专家
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
Forebot
Marek Kvarda
专家
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
专家
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
专家
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
专家
注意 ：商品的点差和经纪商滑点以及VPS的速度，对EA交易的结果都有一定的影响。建议黄金点差3.0，美日点差1.7，欧美点差1.5，如果低于以上数值效果更好。所租用的VPS到经纪商的服务器ping值最好在10ms以下。另外要求经纪商的最小止损位置越小越好，0是最佳。 此EA是一款箱体突破型的交易系统，对进场的每单都有仓位控制，在单子入场后的处理方式有两种：可选追踪止损或保护止损，以下图片中都包括了测试过程的时间段、经纪商点差、商品名称、EA所使用的参数；更重要的是包括起始资金、最终盈利、胜率、盈亏比等重要值得参考的信息，所以请仔细查看以下图片。另外最后三张收益小点图片的参数比较适合经纪商滑点比较大的平台，可供参考。 参数：   MaxSpread -所允许商品的最大点差，如果超过这个值挂单会删除，并暂停 stoptime分钟时间， 建议XAUUSD-100，USDJPY-50，EURUSD-50 stoptime -如上说明：点差拉大时休息的时间，10表示休息10分钟。   Inp -技术指标参数，一般为整数值，可以为12、18、24等   TimeFrame -加载所在图表周期，建议
作者的更多信息
Dynamic Flow M30
Youssef Touil
指标
Dynamic Flow M30 – Smart Trend & Signal System for MT4 Professional Trading Indicator for the 30-Minute Timeframe Dynamic Flow M30 is a powerful MetaTrader 4 indicator specifically optimized for the M30 (30-minute) timeframe , designed to help traders identify trend direction, momentum shifts, and potential entry opportunities with precision and clarity. Built using a combination of adaptive volatility bands and EMA-based market flow analysis, this indicator automatically adjusts to changi
Volume Channel Flow EA MT4
Youssef Touil
专家
Volume Channel Flow EA MT4 – 专业级 M30 交易机器人 适用于 MetaTrader 4 的智能趋势跟踪 EA（Expert Advisor） Volume Channel Flow EA 是一款专业的 MetaTrader 4 智能交易系统（MT4 EA）。它能通过动态价格通道自动识别市场趋势，并结合智能风险管理执行交易。 该 EA 专为追求稳定自动化交易的交易者而设计，将趋势检测、动态止损管理、移动止损保护以及高级持仓管理完美融为一体。 无论您是交易外汇、黄金（XAUUSD）、股指还是差价合约（CFD），Volume Channel Flow EA 都能提供纪律严明的交易执行，同时最大程度降低不必要的风险。 核心特色 专为 M30（30分钟）时间框架优化 全自动买入（BUY）与卖出（SELL）执行 基于动态通道的趋势检测 自动动态止损（Dynamic Stop Loss） 智能移动止损（Trailing Stop） 自动保本保护（Break-Even Protection） 高级风险管理过滤器 重复订单保护 可选的
Dynamic Trend Channel Ultimate
Youssef Touil
指标
Dynamic Trend Channel Ultimate for MT5 (M30) Professional Trend-Following & Smart Signal System Dynamic Trend Channel  is an advanced trend-following indicator designed specifically for the M30 timeframe on MetaTrader 5. It combines dynamic trend channels, adaptive volatility calculations, smart trend detection, trailing stop technology, and real-time signal generation to help traders identify high-probability market opportunities with greater confidence. Built around a dynamic EMA-based channel
DynamicFlow EA Adaptive Trend
Youssef Touil
专家
DynamicFlow EA MT5 – 黄金 (M30) 自适应趋势跟踪 EA 概述 DynamicFlow EA 是一款专门针对 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的下一代强大 Expert Advisor (EA)。它结合了自适应趋势跟踪算法与高级交易管理功能，能够自动识别并执行高概率的交易机会。 该 EA 利用动态波动率通道持续分析市场结构，使其在保持严格风险控制的同时，能够灵活适应不断变化的市场环境。 当前版本已在 XAUUSD (黄金) 的 M30 (30分钟) 时间周期上经过深度测试，表现出稳定可靠的性能。 支持平台 MetaTrader 5 (MT5) 全自动交易系统 (EA) 支持净额结算 (Netting) 及对冲 (Hedging) 账户 兼容 ECN 经纪商 具备 MT5 高速执行引擎 推荐品种与周期 推荐交易品种： XAUUSD (黄金) 推荐时间周期： M30 (30分钟) 本 EA 专门针对黄金 (XAUUSD) 的 M30 时间周期进行了测试与优化。 交易策略 DynamicFlow EA 采用基于以下要素的自适应市场结构
Volume Channel Flow EA
Youssef Touil
专家
Volume Channel Flow EA MT5 – 专业 M30 自动交易机器人 MetaTrader 5 专业趋势跟踪智能交易系统 Volume Channel Flow EA 是一款专业的 MetaTrader 5（MT5）智能交易系统（Expert Advisor，EA） ，能够通过动态价格通道自动识别市场趋势，并结合智能风险管理自动执行交易。 该 EA 专为希望实现稳定可靠自动化交易的交易者而设计，将趋势识别、动态止损、移动止损、保本保护以及高级仓位管理整合为一套完整的交易系统。 无论您交易 外汇（Forex） 、 黄金（XAUUSD） 、 白银 、 指数 还是 CFD 差价合约 ， Volume Channel Flow EA 都能够帮助您以纪律化的方式执行交易，同时最大限度降低不必要的交易风险。 主要功能 针对 M30（30 分钟） 时间周期优化 全自动执行 BUY（买入） 与 SELL（卖出） 交易 基于动态价格通道的趋势识别 自动动态止损（Dynamic Stop Loss） 智能移动止损（Trailing Stop） 自动保本保护（Bre
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