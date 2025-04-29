TradeCloser

Breakeven Manager MT4 Ibrahim Olalekan Ganiu Утилиты

Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к вашему тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам установить позицию(и) в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, л