TradeCloser
- Утилиты
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Nitu Brijesh YadavДобро пожаловать в мир умного трейдинга 📈🤖
Мы создаём современные торговые инструменты — роботы, индикаторы и утилиты для MetaTrader, которые действительно работают 🔥
- Версия: 2.0
🔥 Trade Closer EA v2.0 – Всё-в-одном для управления сделками в MT4 🔥
Версия: 2.00 | Поддержка: +1786 6057858 (WhatsApp)
📩 Мгновенно управляйте, контролируйте и закрывайте сделки одним кликом!
✅ Обзор:
Trade Closer EA — это мощный помощник (Эксперт Советник) для управления сделками в MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдеры могли быстро закрывать ордера или применять трейлинг-стоп по заданным условиям — всё через удобный и интуитивно понятный интерфейс с кнопками. Незаменим для скальперов, внутридневных и позиционных трейдеров.
🚀 Основные функции:
Управление сделками в один клик:
🔴 Закрыть все сделки
🟢 Закрыть только сделки Buy
🔵 Закрыть только сделки Sell
🟠 Закрыть все отложенные ордера
💰 Закрыть только прибыльные сделки
💸 Закрыть только убыточные сделки
♻️ Закрыть хеджированные пары ордеров
📉 Применить динамический трейлинг-стоп
Настраиваемый интерфейс:
Изменение расположения кнопок, размера, отступов и цветовой схемы
Поддержка английского языка
Уведомления:
Необязательное подтверждение при действиях
Звуковой сигнал при успешной операции (поддерживается ok.wav )
Функция трейлинг-стопа:
Автоматическое применение трейлинг-стопа на основе заданного количества пунктов
Поддержка хеджирования:
Автоматическое определение и закрытие хеджированных ордеров Buy/Sell одновременно
🧠 Кому подойдёт:
Трейдерам Forex, работающим в MetaTrader 4
Ручным трейдерам, которым нужно быстрое исполнение
Скальперам и внутридневным трейдерам
Всем, кто хочет автоматизировать безопасное закрытие ордеров
🛠 Технические детали:
Платформа: MetaTrader 4 (MT4)
Язык: MQL4
Трейлинг-стоп: настраивается в пунктах
Язык интерфейса: английский (авто-перевод возможен)
Уведомления: включение/отключение звука, поддержка кастомных звуков
Настройка интерфейса: гибкая настройка GUI
📦 В комплекте:
Файлы TradeCloser.ex4 / .mq4
PDF-инструкция по установке и использованию
Бесплатные обновления
Круглосуточная поддержка через WhatsApp
📲 Поддержка:
WhatsApp: +1786 6057858
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