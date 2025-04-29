TradeCloser

🔥 Trade Closer EA v2.0 – Всё-в-одном для управления сделками в MT4 🔥
Версия: 2.00 | Поддержка: +1786 6057858 (WhatsApp)
📩 Мгновенно управляйте, контролируйте и закрывайте сделки одним кликом!

Обзор:


Trade Closer EA — это мощный помощник (Эксперт Советник) для управления сделками в MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдеры могли быстро закрывать ордера или применять трейлинг-стоп по заданным условиям — всё через удобный и интуитивно понятный интерфейс с кнопками. Незаменим для скальперов, внутридневных и позиционных трейдеров.

🚀 Основные функции:

Управление сделками в один клик:

🔴 Закрыть все сделки

🟢 Закрыть только сделки Buy

🔵 Закрыть только сделки Sell

🟠 Закрыть все отложенные ордера

💰 Закрыть только прибыльные сделки

💸 Закрыть только убыточные сделки

♻️ Закрыть хеджированные пары ордеров

📉 Применить динамический трейлинг-стоп

Настраиваемый интерфейс:

  • Изменение расположения кнопок, размера, отступов и цветовой схемы

  • Поддержка английского языка

Уведомления:

  • Необязательное подтверждение при действиях

  • Звуковой сигнал при успешной операции (поддерживается ok.wav )

Функция трейлинг-стопа:

  • Автоматическое применение трейлинг-стопа на основе заданного количества пунктов

Поддержка хеджирования:

  • Автоматическое определение и закрытие хеджированных ордеров Buy/Sell одновременно

🧠 Кому подойдёт:

  • Трейдерам Forex, работающим в MetaTrader 4

  • Ручным трейдерам, которым нужно быстрое исполнение

  • Скальперам и внутридневным трейдерам

  • Всем, кто хочет автоматизировать безопасное закрытие ордеров

🛠 Технические детали:

  • Платформа: MetaTrader 4 (MT4)

  • Язык: MQL4

  • Трейлинг-стоп: настраивается в пунктах

  • Язык интерфейса: английский (авто-перевод возможен)

  • Уведомления: включение/отключение звука, поддержка кастомных звуков

  • Настройка интерфейса: гибкая настройка GUI

📦 В комплекте:

  • Файлы TradeCloser.ex4 / .mq4

  • PDF-инструкция по установке и использованию

  • Бесплатные обновления

  • Круглосуточная поддержка через WhatsApp

📲 Поддержка:
WhatsApp: +1786 6057858

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5 (1)
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Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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Holger Schiemann
223
Holger Schiemann 2026.05.25 08:34 
 

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