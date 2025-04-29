TradeCloser
- 实用工具
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Nitu Brijesh Yadav欢迎来到智能交易的新时代 📈🤖
我们专注开发高效稳定的交易机器人、指标和实用工具，让您的MetaTrader交易变得更简单、更聪明🔥
不管您是刚入门的新手，还是经验丰富的专业交易者，我们的产品都能助您一臂之力 💼✅
为什么选择我们：
⚙️ 智能EA专家顾问，稳定执行交易策略
📊 精准无重绘信号指标，助力判断买卖点
🧰 实用型工具，优化您的交易体验
🖥️ 清晰界面，操作直观简洁
🎯 可自定义设置，适合各种交易风格
📲 实时通知，支持图表提示、邮件、Telegram提醒
🔄 终身免费更新 + 专业技术支持
- 版本: 2.0
🔥 Trade Closer EA v2.0 – 一体化MT4交易管理工具 🔥
**版本：**2.00 | 支持：+1786 6057858（WhatsApp）
📩 一键快速管理、控制并关闭交易！
✅ 概述：
Trade Closer EA 是一款强大的MetaTrader 4（MT4）交易管理专家顾问（EA），可帮助交易者快速关闭订单或根据特定条件应用移动止损。配有简洁的按钮界面，无论您是剥头皮交易者、日内交易者，还是波段交易者，都能节省时间、避免在行情剧烈波动时错失良机。
🚀 主要功能：
一键式交易管理：
🔴 关闭所有交易
🟢 仅关闭买入交易（Buy）
🔵 仅关闭卖出交易（Sell）
🟠 关闭所有挂单
💰 仅关闭盈利交易
💸 仅关闭亏损交易
♻️ 关闭对冲交易对
📉 应用动态移动止损
可自定义界面：
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修改按钮位置、大小、间距和颜色主题
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支持英文语言（界面可自动翻译）
用户友好提示：
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可选操作确认弹窗
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成功执行操作后播放提示音（支持 ok.wav ）
移动止损功能：
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可按自定义点数自动应用追踪止损
支持对冲：
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自动识别并同时关闭Buy/Sell对冲交易对
🧠 适用人群：
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使用MetaTrader 4平台的外汇交易者
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需要快速执行的手动交易者
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剥头皮交易者和日内交易者
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希望使用自动交易关闭机制提高安全性的用户
🛠 技术细节：
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平台：MetaTrader 4 (MT4)
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编程语言：MQL4
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移动止损：以点数自定义设置
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语言：英文（界面支持自动翻译）
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声音通知：可开关，支持自定义声音
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图形界面：界面布局灵活可调
📦 包含内容：
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TradeCloser.ex4 / .mq4 文件
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安装与使用说明 PDF
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免费更新
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24/7 WhatsApp 客户支持
📲 技术支持：
WhatsApp：+1786 6057858
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