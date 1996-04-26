Flag Pattern Indicator

Представляем вам Flag Pattern MT4, важный индикатор, разработанный исключительно для MetaTrader 4, который определяет флаговые паттерны в движениях рынка. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров всех уровней, которые хотят улучшить свои торговые стратегии, распознавая один из самых надежных графических паттернов для продолжения тренда.

С помощью Flag Pattern MT4 вы получаете возможность быстро выявлять потенциальные торговые возможности, позволяя вам действовать на краткосрочных ценовых консолидациях, которые часто следуют за сильными ценовыми движениями. Этот индикатор упрощает ваш торговый процесс, позволяя сосредоточиться на выполнении прибыльных сделок.

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Ключевые особенности

Интеграция буферов: Предоставляет значения индикатора в виде доступных буферов для Expert Advisors, которые могут использоваться в автоматической торговле.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ прямо на графике, что облегчает идентификацию сигналов с первого взгляда.

Быстрый и тестируемый: Построен на движке OnCalculate(), обеспечивая быструю обработку и совместимость со Стратегическим Тестером для тщательного бэктестинга.

Всплывающие уведомления: Предоставляет мгновенные всплывающие уведомления MetaTrader для каждого события сигнала, гарантируя, что вы никогда не пропустите торговую возможность.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение, позволяя вам следить за сделками на ходу.

Уведомления по электронной почте: Обеспечивает уведомления по электронной почте о событиях сигналов, позволяя вам оставаться в курсе даже когда вы вдали от вашего торгового терминала.

Поддержка нескольких таймфреймов: Совместим со всеми стандартными таймфреймами MetaTrader от M1 до MN, улучшая ваш анализ в различных торговых стилях.

Условия сигналов: Обнаруживает бычьи и медвежьи флаговые паттерны, генерируя сигналы на основе конкретных рыночных условий без перерисовки.

Цветовая кодировка выходных данных: Имеет четкие визуальные выходные данные с цветными стрелками для быстрой и легкой идентификации сигналов.

Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые входные настройки, позволяя вам адаптировать индикатор под вашу личную торговую стратегию.

Испытайте мощь Flag Pattern MT4, чтобы поднять свои торговые стратегии на MetaTrader 4. Этот индикатор — ваш надежный союзник в идентификации торговых установок с высокой вероятностью успеха.

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