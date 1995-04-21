Flag Pattern Indicator

介绍 Flag Pattern MT4，这是一个专为 MetaTrader 4 设计的基本指标，用于识别市场运动中的旗形模式。这个工具非常适合所有级别的交易者，帮助他们通过识别趋势延续中最可靠的图表模式之一来增强交易策略。

使用 Flag Pattern MT4，您可以迅速发现潜在的交易机会，使您能够对通常在强劲价格波动后出现的短期价格整合采取行动。这个指标简化了您的交易过程，让您可以专注于执行盈利交易。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可供 Expert Advisor 使用的可访问缓冲区，以便于自动交易。

可视箭头信号：在图表上直接显示清晰的买入/卖出箭头，便于一眼识别信号。

快速且可回测：基于 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容，便于全面回测。

弹出警报：为每个信号事件提供即时的 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易机会。

推送通知：实时向您的移动应用发送通知，让您随时随地监控交易。

电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，即使在远离交易终端时也能保持信息灵通。

多时间框架支持：兼容所有标准的 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，增强您在不同交易风格下的分析能力。

信号条件：检测看涨和看跌的旗形模式，根据特定市场条件触发信号，且不会重绘。

颜色编码输出：具有清晰的视觉输出，配有颜色编码的箭头，便于快速轻松识别信号。

可自定义参数：提供可调输入设置，让您可以根据个人交易策略调整指标。

体验 Flag Pattern MT4 的强大，提升您在 MetaTrader 4 上的交易策略。这个指标是您在识别高概率交易设置时的可靠盟友。

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