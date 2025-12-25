MQL5 Эксперты
Техническое задание
стратегия н 5
1 при старте идет покупка и продажа одной позиции бай и селл
2 при росте на 30 пунктов актив TS в 20 п от позиций для фиксации 10 п прибыли
3 происходит покупка по рынку 1 бай но если проивоопложная селл больше например 8 то покупается недостающее колво то есть 7 бай тк 1 бай уже был куплен то у нас получается 8 бай и 8 селл и каждое дальнее движение увеличивает позицию на 1 ордер
4 удваивание средств увеличивает лотность первого обьема ( 10000 - 0.1 лота, 20 000 0.2л и тд)
5 стоп торги при - 10 процента от средств и до 2;10 ночи
6 только последний TS расчитывает кол-во открываекмых поз и открывает их, остальные ts только закрывают прибыль
Похожие заказы
Информация о проекте
Бюджет
50 - 150 USD
VAT (19%): 9.5 - 28.5 USD
Итого: 60 - 178.5 USD
Исполнителю45 - 135 USD
Сроки выполнения
от 3 до 7 дн.
Заказчик
Размещено заказов3
Количество арбитражей0