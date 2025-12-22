ФрилансРазделы

Нужно доработать перспективного советника

MQL5 Эксперты Отладка робота/индикатора

Техническое задание

Нужно прописать проскальзывание, отладить трейлинг стоп, так же проработать пинг через дата-центр на определённом сете, советник торгует, но на разных счетах по разному, есть логи и история счёта, проверял на 8 счетах в течении месяц, буду благодарен если поможете

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(392)
Проекты
542
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
11%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(171)
Проекты
184
33%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Работает
Опубликовал: 3 примера
3
Разработчик 3
Оценка
(28)
Проекты
45
49%
Арбитраж
2
50% / 50%
Просрочено
0
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(539)
Проекты
618
33%
Арбитраж
35
37% / 49%
Просрочено
10
2%
Занят
5
Разработчик 5
Оценка
(1)
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
6
Разработчик 6
Оценка
(4)
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
7
Разработчик 7
Оценка
(5)
Проекты
6
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(12)
Проекты
22
77%
Арбитраж
0
Просрочено
1
5%
Работает
Опубликовал: 62 примера
9
Разработчик 9
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
10
Разработчик 10
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
11
Разработчик 11
Оценка
(294)
Проекты
469
39%
Арбитраж
100
41% / 23%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
12
Разработчик 12
Оценка
(64)
Проекты
144
46%
Арбитраж
19
42% / 16%
Просрочено
32
22%
Свободен
13
Разработчик 13
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Информация о проекте

Бюджет
30 - 80 USD
Сроки выполнения
от 1 до 10 дн.

Заказчик

Размещено заказов3
Количество арбитражей0