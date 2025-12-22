Техническое задание
Нужно прописать проскальзывание, отладить трейлинг стоп, так же проработать пинг через дата-центр на определённом сете, советник торгует, но на разных счетах по разному, есть логи и история счёта, проверял на 8 счетах в течении месяц, буду благодарен если поможете
