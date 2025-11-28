Техническое задание
Создать робота по мотивам индикатора , которую я предоставлю вам , оптимизировать полностью для работы, открытие сделок , выставление тейк профитов и стоп лосов , полная автоматизация торговой стратегии. пишите в телеграм @lexus999123 обсудим все детали
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
19
11%
Арбитраж
22
5% / 82%
Просрочено
3
16%
Работает
Опубликовал: 7 примеров
2
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
3
Оценка
Проекты
22
77%
Арбитраж
0
Просрочено
1
5%
Работает
Опубликовал: 62 примера
4
Оценка
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
5
Оценка
Проекты
624
38%
Арбитраж
40
23% / 65%
Просрочено
93
15%
Свободен
Опубликовал: 4 статьи, 19 примеров
6
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Похожие заказы
Провести полную мульти-брокерную WFA оптимизацию 30 - 100 USDНужен специалист с большим практическим опытом в работе с WFA оптимизацией советников. Вы должны понимать все базовые ошибки которые можно допустить и их не допустить. Важна поочередность действий, выделение "плато", валидация и так далее. Задача: WFA оптимизация советника на двух брокерах , третий брокер будет этапом двойной валидации. При правильном подходе мы должны получить устойчивые +- одинаковые результаты на
Информация о проекте
Бюджет
30 - 500 USD
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0