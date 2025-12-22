Техническое задание
Размещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5
1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную.
2. Задаю нужные уровни (второй скрин)
3. Получаю значения (первый скрин), рассчитанные по формуле. От 3 до 30 значений.
4. Для каждого значения выбираю лот, общий стоп и тейкпрофит
5. Выбираю купить или продать
6. Нажимаю кнопку “выставить ордера”
7. Проверяю зрительно список
8. Нажимаю отправить
9. В МТ5 выставляются лимитные заявки с нужным лотом, стопом и тейкпрофитом.
