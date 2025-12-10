Техническое задание
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python.
Основные задачи:
- Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли);
- Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики;
- Написание вспомогательных скриптов на Python для:
• сбора и анализа данных (Forex, криптовалюты, Московская биржа);
• расчёта уровней поддержки/сопротивления, волатильности, статистики по сделкам;
• автоматизации бэктестинга и подготовки данных для MT5.
Требования:
- Опыт разработки торговых советников под MT5;
- Знание MQL5 (обработка тиков, ордеров, работы с буферами индикаторов);
- Навыки Python (pandas, NumPy, TA-Lib, ccxt — по необходимости);
- Понимание торговых стратегий (сетка, отскок, арбитраж приветствуется).
Дополнительно:
- Готов предоставить ТЗ и обсудить детали;
- Предпочтение — исполнителям с портфолио и отзывами на MQL5.
