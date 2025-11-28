ФрилансРазделы

Ищу разработчика для создания простого торгового советника (EA)

MQL5 Эксперты

Техническое задание

Здравствуйте! Мне нужен надёжный и умелый программист, который сможет быстро и аккуратно создать простой торговый советник для MetaTrader. Стратегия полностью готова — ничего сложного. Ищу именно тех, кто работает честно, качественно и не требует больших денег за простые задачи. Если всё пройдёт гладко, есть ещё несколько проектов. Пишите — обсудим детали!

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(30)
Проекты
31
23%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
1
3%
Работает
2
Разработчик 2
Оценка
(11)
Проекты
12
0%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(110)
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(34)
Проекты
54
59%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
6
11%
Работает
5
Разработчик 5
Оценка
(553)
Проекты
627
40%
Арбитраж
2
100% / 0%
Просрочено
1
0%
Свободен
Опубликовал: 9 примеров
6
Разработчик 6
Оценка
(23)
Проекты
27
33%
Арбитраж
2
0% / 50%
Просрочено
0
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(30)
Проекты
31
23%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
1
3%
Свободен
9
Разработчик 9
Оценка
(321)
Проекты
384
52%
Арбитраж
19
53% / 16%
Просрочено
26
7%
Занят
10
Разработчик 10
Оценка
(625)
Проекты
842
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Свободен
11
Разработчик 11
Оценка
(574)
Проекты
945
47%
Арбитраж
309
58% / 27%
Просрочено
125
13%
Свободен
12
Разработчик 12
Оценка
(171)
Проекты
184
33%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Работает
Опубликовал: 3 примера
13
Разработчик 13
Оценка
(168)
Проекты
226
60%
Арбитраж
3
33% / 33%
Просрочено
6
3%
Работает
Опубликовал: 1 пример
14
Разработчик 14
Оценка
(64)
Проекты
144
46%
Арбитраж
19
42% / 16%
Просрочено
32
22%
Свободен
15
Разработчик 15
Оценка
(175)
Проекты
225
20%
Арбитраж
19
42% / 16%
Просрочено
0
Загружен
16
Разработчик 16
Оценка
(12)
Проекты
22
77%
Арбитраж
0
Просрочено
1
5%
Работает
Опубликовал: 62 примера
17
Разработчик 17
Оценка
(1)
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
18
Разработчик 18
Оценка
(31)
Проекты
47
70%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Похожие заказы
Требуется несложный сеточник для торговли на ММВБ (акции, облигации) через MT5 30 - 300 USD
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5. 120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи 30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера
Простой бот копир для биржи криптовалют. 100 - 300 USD
Вем добрый день. Разработка простого бота копира для биржи криптовалют, необходимо копировать сделки с одного аккаунта на другой. Биржа предоставляет api. Если есть специалисты в способные осилить такую работу, жуду адекватного предложения
Написание торгового бота который откроет сделку с необходимыми параметрами каждый день. 100 - 300 USD
Необходимо открыть сделку в установленное время на расстояние в процентах от текущей цены,ордера создаются как buy и sell. Входные параметры: 1.Символ 2.Время открытия(GMT-0) 2.Размер лота 3.Расстояние(процент) от текущей цены 3. Stop loss 4.Время действия ордеров 5.Время действия ордеров после срабатывания Мне необходимо открывать до 10 сделок в день,я должен иметь возможность корректировать их.Каждая сделка должна
Создать dll, которую можно использовать в эксперте для отправление текстового сообщения через сокет 30 - 500 USD
Создать робота по мотивам индикатора , которую я предоставлю вам , оптимизировать полностью для работы, открытие сделок , выставление тейк профитов и стоп лосов , полная автоматизация торговой стратегии. пишите в телеграм @lexus999123 обсудим все детали
Создать тестер стратегий 30+ USD
Техническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5 Аналог Soft4FX Forex Simulator 1. Назначение Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5. 2. Основные функции 2.1. Управление скоростью прокрутки графика Возможность запускать/останавливать прокрутку
Нужен советник на основе пересечения скользящих средних 30 - 50 USD
Есть простой индикатор в PineScript на основе пересечения 2-х линий EMA и MOST Cross, сделать из него советника для MT5. Сложного ничего нет, стрелочка показывает вверх открываем Buy, стрелочка показывает вниз, закрываем Buy и открываем Sell и т.д P.S цены за работу не знаю, установил ориентировочно
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
до 5 дн.

Заказчик

(5)
Размещено заказов37
Количество арбитражей1