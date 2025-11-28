Техническое задание
Техническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5
Аналог Soft4FX Forex Simulator
1. Назначение
Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5.
2. Основные функции
2.1. Управление скоростью прокрутки графика
Возможность запускать/останавливать прокрутку графика.
Изменение скорости (1×, 2×, 5×, 10×, 20×, 50×, 100×).
Кнопки: Play/Stop, ускорение, замедление.
2.2. Панель управления
Панель должна включать:
Кнопки открытия Buy/Sell.
Кнопки закрытия позиции.
Кнопки изменения SL и TP.
Информационный блок:
Текущий баланс
Equity
Profit/Loss открытых сделок
Margin, Free Margin
Просадка
2.3. Ручное открытие сделок
Выбор лота вручную.
Возможность установки SL/TP сразу при открытии.
Возможность ставить SL/TP мышкой на графике.
2.4. Управление историей
Выбор начальной даты тестирования.
Перемещение по истории только вперёд (как в Soft4FX).
Загрузка котировок М1–H1, использование OHLC внутри свечи.
2.5. Ведение истории сделок
Лог всех операций.
Отображение на графике стрелок Buy/Sell.
Отображение SL/TP линий.
2.6. Отчёт после окончания проверки
Формировать краткую статистику:
Итоговый баланс
Максимальная просадка
Кол-во сделок
Winrate
Средний/максимальный профит
Средний/максимальный убыток
Profit Factor
3. Пользовательский интерфейс
Панель управления в виде компактного окна на графике.
Возможность перетаскивать панель.
Минималистичный дизайн, не перегруженный кнопками.
4. Дополнительные пожелания
Оптимизированная работа без подвисаний.
Совместимость с хеджингом MT5.
Возможность теста на любых символах.
Возможность запуска на любых таймфреймах.
5. Результат
Исполнитель должен предоставить:
Готовый .ex5 файл
Исходный код .mq5
Краткую инструкцию по использованию
