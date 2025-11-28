ФрилансРазделы

Создать тестер стратегий

MQL5 Эксперты Скрипты Forex

Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5

Аналог Soft4FX Forex Simulator

1. Назначение

Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5.

2. Основные функции

2.1. Управление скоростью прокрутки графика

Возможность запускать/останавливать прокрутку графика.

Изменение скорости (1×, 2×, 5×, 10×, 20×, 50×, 100×).

Кнопки: Play/Stop, ускорение, замедление.


2.2. Панель управления

Панель должна включать:

Кнопки открытия Buy/Sell.

Кнопки закрытия позиции.

Кнопки изменения SL и TP.

Информационный блок:

Текущий баланс

Equity

Profit/Loss открытых сделок

Margin, Free Margin

Просадка



2.3. Ручное открытие сделок

Выбор лота вручную.

Возможность установки SL/TP сразу при открытии.

Возможность ставить SL/TP мышкой на графике.


2.4. Управление историей

Выбор начальной даты тестирования.

Перемещение по истории только вперёд (как в Soft4FX).

Загрузка котировок М1–H1, использование OHLC внутри свечи.


2.5. Ведение истории сделок

Лог всех операций.

Отображение на графике стрелок Buy/Sell.

Отображение SL/TP линий.


2.6. Отчёт после окончания проверки

Формировать краткую статистику:

Итоговый баланс

Максимальная просадка

Кол-во сделок

Winrate

Средний/максимальный профит

Средний/максимальный убыток

Profit Factor


3. Пользовательский интерфейс

Панель управления в виде компактного окна на графике.

Возможность перетаскивать панель.

Минималистичный дизайн, не перегруженный кнопками.


4. Дополнительные пожелания

Оптимизированная работа без подвисаний.

Совместимость с хеджингом MT5.

Возможность теста на любых символах.

Возможность запуска на любых таймфреймах.


5. Результат

Исполнитель должен предоставить:

Готовый .ex5 файл

Исходный код .mq5

Краткую инструкцию по использованию

Файлы:

PNG
2024-08-09-09_04_44-Forex-Simulator.png
12.7 Kb

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(20)
Проекты
19
11%
Арбитраж
22
5% / 82%
Просрочено
3
16%
Работает
Опубликовал: 7 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(30)
Проекты
31
23%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
1
3%
Работает
3
Разработчик 3
Оценка
(64)
Проекты
144
46%
Арбитраж
19
42% / 16%
Просрочено
32
22%
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(12)
Проекты
22
77%
Арбитраж
0
Просрочено
1
5%
Работает
Опубликовал: 62 примера
Похожие заказы
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Необходим индикатор, основанный на фрактале. 30 - 80 USD
1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
Помощник размещение лимитных заявок 30 - 100 USD
Размещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5 1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную. 2. Задаю нужные уровни (второй скрин) 3. Получаю
Индикатор метатрейдер 4 по паттернам 30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
Нужно написать простенький советник 30 - 90 USD
терминал метатрейдер 5 к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий. при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid пара евро доллар график минутный При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении пункт а при росте на 20
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров. 30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
Нужно сконвертировать готовый индикатор с MQL4 в MQL5. 30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга 30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 5 до 10 дн.

Заказчик

(5)
Размещено заказов18
Количество арбитражей0