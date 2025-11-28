Необходимо открыть сделку в установленное время на расстояние в процентах от текущей цены,ордера создаются как buy и sell.

Входные параметры:

1.Символ

2.Время открытия(GMT-0)

2.Размер лота

3.Расстояние(процент) от текущей цены

3. Stop loss

4.Время действия ордеров

5.Время действия ордеров после срабатывания

Мне необходимо открывать до 10 сделок в день,я должен иметь возможность корректировать их.Каждая сделка должна повторяться каждый день,пока я её не удалю.

Если нужен пример,и обсуждение других моментов .Исходник имеется просто его нужно выставлять в ручную каждый день а мне это не очень удобно.