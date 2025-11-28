MQL5 Эксперты
Техническое задание
Необходимо открыть сделку в установленное время на расстояние в процентах от текущей цены,ордера создаются как buy и sell.
Входные параметры:
1.Символ
2.Время открытия(GMT-0)
2.Размер лота
3.Расстояние(процент) от текущей цены
3. Stop loss
4.Время действия ордеров
5.Время действия ордеров после срабатывания
Мне необходимо открывать до 10 сделок в день,я должен иметь возможность корректировать их.Каждая сделка должна повторяться каждый день,пока я её не удалю.
Если нужен пример,и обсуждение других моментов .Исходник имеется просто его нужно выставлять в ручную каждый день а мне это не очень удобно.
Похожие заказы
Простой бот копир для биржи криптовалют. 100 - 300 USDВем добрый день. Разработка простого бота копира для биржи криптовалют, необходимо копировать сделки с одного аккаунта на другой. Биржа предоставляет api. Если есть специалисты в способные осилить такую работу, жуду адекватного предложения
Создать тестер стратегий 30+ USDТехническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5 Аналог Soft4FX Forex Simulator 1. Назначение Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5. 2. Основные функции 2.1. Управление скоростью прокрутки графика Возможность запускать/останавливать прокрутку
Информация о проекте
Бюджет
100 - 300 USD
Сроки выполнения
до 30 дн.
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0