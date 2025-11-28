ФрилансРазделы

Написание торгового бота который откроет сделку с необходимыми параметрами каждый день.

MQL5 Эксперты

Техническое задание

Необходимо открыть сделку в установленное время на расстояние в процентах от текущей цены,ордера создаются как buy и sell.

Входные параметры:

1.Символ

2.Время открытия(GMT-0)

2.Размер лота

3.Расстояние(процент) от текущей цены

3. Stop loss

4.Время действия ордеров

5.Время действия ордеров после срабатывания

Мне необходимо открывать до 10 сделок в день,я должен иметь возможность корректировать их.Каждая сделка должна повторяться каждый день,пока я её  не удалю.

Если нужен пример,и обсуждение других моментов .Исходник имеется просто его нужно выставлять в ручную каждый день а мне это не очень удобно.

Требуется несложный сеточник для торговли на ММВБ (акции, облигации) через MT5 30 - 300 USD
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5. 120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи 30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера
Простой бот копир для биржи криптовалют. 100 - 300 USD
Вем добрый день. Разработка простого бота копира для биржи криптовалют, необходимо копировать сделки с одного аккаунта на другой. Биржа предоставляет api. Если есть специалисты в способные осилить такую работу, жуду адекватного предложения
Ищу разработчика для создания простого торгового советника (EA) 30+ USD
Здравствуйте! Мне нужен надёжный и умелый программист, который сможет быстро и аккуратно создать простой торговый советник для MetaTrader. Стратегия полностью готова — ничего сложного. Ищу именно тех, кто работает честно, качественно и не требует больших денег за простые задачи. Если всё пройдёт гладко, есть ещё несколько проектов. Пишите — обсудим детали
Создать dll, которую можно использовать в эксперте для отправление текстового сообщения через сокет 30 - 500 USD
Создать робота по мотивам индикатора , которую я предоставлю вам , оптимизировать полностью для работы, открытие сделок , выставление тейк профитов и стоп лосов , полная автоматизация торговой стратегии. пишите в телеграм @lexus999123 обсудим все детали
Создать тестер стратегий 30+ USD
Техническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5 Аналог Soft4FX Forex Simulator 1. Назначение Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5. 2. Основные функции 2.1. Управление скоростью прокрутки графика Возможность запускать/останавливать прокрутку
Нужен советник на основе пересечения скользящих средних 30 - 50 USD
Есть простой индикатор в PineScript на основе пересечения 2-х линий EMA и MOST Cross, сделать из него советника для MT5. Сложного ничего нет, стрелочка показывает вверх открываем Buy, стрелочка показывает вниз, закрываем Buy и открываем Sell и т.д P.S цены за работу не знаю, установил ориентировочно
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при

Информация о проекте

Бюджет
100 - 300 USD
Сроки выполнения
до 30 дн.

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0