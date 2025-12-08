Параметры:

1. Размер депозита. - указываем размер депозита в рублях от которого будет производится расчёт объёмов на выбранном инструменте. Т.е. это сумма, которая выделена именно для работы на одном инструменте. Суммарно объём позиции больше быть не может.

2. Состояние рынка - тут выбор из трёх вариантов. Лонг, Шорт, Флет Этот параметр влияет на на расчёт объёмов в сетке. Выбрав вариант, отображаются два предустановленных параметра размер шага для усреднения и размер шага для профита. Должна быть возможность их корректировать в параметрах.

3. Диапазон - это размер актуального диапазона в пунктах..

4. Нормативная прибыль - это сумма прибыли в процентах от депозита, при достижении которой, бот должен закрыть позицию, снять все лимитки в сетке.

5. Коэфициент расчёта рабочего объёма - это на сколько частей нужно поделить объём, который в рынок изначально зашёл чтобы его распределить по лимиткам. В зависимости от состояния рынка разная доля от депозита в рынок заходит первым объёмом.



Торгуем только от лонга всегда.

Более подробную логику отработки сетки я опишу разработчику, часть событий нужно будет отправлять в телеграм-бота. Но в целом это прям стандартный сеточник.

Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно.Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ.Это рамочно.Сам алгоритм не сложный, сеточный.



По цене таких работ вот вообще не ориентируюсь, предлагайте бюджет аргументируя. То что я указал - от балды.

Спасибо.