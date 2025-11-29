MQL5 Эксперты
Техническое задание
Вем добрый день. Разработка простого бота копира для биржи криптовалют, необходимо копировать сделки с одного аккаунта на другой. Биржа предоставляет api. Если есть специалисты в способные осилить такую работу, жуду адекватного предложения.
Создать тестер стратегий 30+ USDТехническое задание (ТЗ) на разработку ручного тестера стратегий для MetaTrader 5 Аналог Soft4FX Forex Simulator 1. Назначение Создать инструмент (советник или скрипт — на усмотрение разработчика), который позволит вручную тестировать торговые стратегии на исторических данных напрямую в графике MetaTrader 5. 2. Основные функции 2.1. Управление скоростью прокрутки графика Возможность запускать/останавливать прокрутку
