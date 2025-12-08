Техническое задание
Доброго дня.
Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении).
Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо.
В индикаторе много параметров, но затронуты должны быть максимум пять, для извлечения сигналов. Для открытия одного ордера и сопровождения его одного.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
592
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
2
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Работает
3
Оценка
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
4
Оценка
Проекты
7
0%
Арбитраж
8
13% / 75%
Просрочено
3
43%
Свободен
5
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
0
Работает
6
Оценка
Проекты
469
39%
Арбитраж
100
41% / 23%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
7
Оценка
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
