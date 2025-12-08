Техническое задание

Доброго дня.

Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении).

Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо.

В индикаторе много параметров, но затронуты должны быть максимум пять, для извлечения сигналов. Для открытия одного ордера и сопровождения его одного.

