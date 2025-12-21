1. Общая концепция

Советник предназначен для автоматического обнаружения ценовых волн, их визуализации с помощью инструмента «Сетка Фибоначчи» и циклической торговли на откатах. Основная особенность — мультиволновой режим: советник должен одновременно отслеживать и отрисовывать все движения, подходящие под фильтр размера.

2. Логика поиска и визуализации волн

Динамическое натяжение: Советник сканирует рынок на глубину баров и находит локальные экстремумы (High/Low).

Точки привязки: Точка А2 (100%) всегда устанавливается на начало движения замороженная (минимум для роста, максимум для падения), только для старта можно использовать последний фрактал (экстремум ) который цена от него откатился на определенным минимальным пипсов для начала отслеживани волн (например, 300 п.).

Точка В1 (0%) динамически следует за текущей ценой, пока цена обновляет экстремум.

Диапазон визуализации: Сетка Фибоначчи появляется на графике, как только расстояние между А2 и В1 превышает (например, 300 п.).

Очистка графика: Все стандартные уровни Фибоначчи удаляются. Отображаются только: 0%, 100%, Уровень Активации, целевые уровни входа,тп,бу и стоплос (все уровни без лучей)

3. Торговая логика

Торговля инициируется только если размер волны (А2-В1) находится в диапазоне от например 300 пипс до 3000 пипс(можно было редактировать )

Этап 1: Активация (Уровень 50% или заданный)

При коррекции цены от точки В1 к точке А2 и достижении уровня активации лимитков:

Выставляется сетка отложенных ордеров согласно настройкам:

Buy Limit / Sell Limit

Buy Stop / Sell Stop

можно было любой из лимитков отключить и включить на настройке

Этап 2: Параметры ордеров



Параметры ордеров разделять на две часть

1. Параметры Ордера для восходяшего движении

2. Параметры Ордера для нисходяшего движении

Для каждого типа ордера в настройках отделно задаются:

Цена входа: В % по Фибоначчи.

Stop Loss: В % по Фибоначчи

Take Profit: В % по Фибоначчи

Уровень Перенос на без убыток: в % по фибо

Уровень активации лимитных ордеров : В % по фибо





Уровни на визуализации будут естественно начала движении А2(100%) / конец движении В1(0%) /Цена входа /Stop Loss /Take Profit /Уровень активации лимитных /Уровень Перенос на без убыток. стандартные уревни фибо будут удален.

Все волны должны быть индивидуальным.(не какие ордера одного волна не должна повлиять на ордера других волн)

Фрактал использовать только для старта дальше не надо фрактал применять. Например из точки А2 идем к точку В1 при коррекции от точки В1 на А2 растояние превышает minstartpips начинается вторая волна от В1 на С1 ( в этом случае уровень В1 первый волны для второй волны будет уровень В2 замороженный ,фиксированный)

но для первой волны А2 и В1 если екстремум обновиться без касании на уровень активации для волны А2 и В1 уровень В1 должен расследовать обновить екстремум досехпор пока не будет коррекция на уровень активации в текуюший волны или не достигнет на заранее определенный максимальный ограничения пипсов.Третий волна уже будет расчитываться (начинать) из уровня С1 второй волны (для третьего волны этот уровень будет С2 замороженным)на D1 и так далее

Если корреционная движение достигается на уровень активации а длина не достигнет на minstartpips продолжет движение от уровя конца коррекции и достигнет на minstartpips тогда конец коррекции сразу будет С2 начало сдледуйшего волны.

А если от уровня конца коррекции если цена откатит и обновит уровень В1 но при этом не достигнит на minstartpips для старта отслеживание нового волны и снова корретируется и достигнет на minstartpips тогда обновленный уровень В1 будет В2 (замороженным) начало следуйший движении В2-С1

Уровни со значениями 2 (например А2, В2 и т. Далее) замороженные.

Уровни со значениями 1 (например С1, Е1) расширяемые.

Уровни со значениями 1 заморожывается только при коррекции цена достигает на уровень активации и вставляет лимитных ордеров.



Волны и визуализация исчезнут только четыре случае:

1. Когда длина волны достигнет на заранее определенный максимальный ограничения пипсов (maxwavepips) без отката уровня активации

2. Когда цена достигнет стоплосс,

3. Когда цена достигнет Тейк профит

4. Когда цена без открытия лимитного ордера дойдет на уровень без убыток.









4. Сопровождение сделок и риск-менеджмент

Расчет лота: Автоматический расчет объема исходя из заданного риска в процентах от баланса и расстояния до Stop Loss.

Безубыток : При достижении ценой заданного уровня Фибоначчи , Stop Loss переносится на цену открытия.

Очистка отложек: При достижении уровню безубытка(даже если нет активный ордеров) или достижении на уровни Take Profit/Stoploss, все неактивированные отложенные ордера текущей волны должны быть удалены.





И еше можно было задать время что на каких промежуток времени не активировал новые лимитки (например от 20:00 до 02:00 на коррекции если цена достигнит на уревень активации лимитных ордеров.