Нужен советник на основе математики

MQL4 Эксперты Forex Статистика и математика

Техническое задание

1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 
2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при условии пункта 29.;
3) "Ордер рабочего диапазона" - это ордер, который открывается, согласно его рабочему диапазону в сторону тренда набора сетки; его объём рассчитывается от совокупного объёма встречных открытых ордеров, после закрытия профитных ордеров сетки, с учётом множителя (15.);
4) Рабочий диапазон - это расстояние между которым работает сетка ордеров, закрывая профитные ордера к "ордерам рабочего диапазона" в одну или другую сторону; либо на каждом уровне сетки по ходу движения цены от 0-го уровня, согласно условиям пункта 29.;
5) На месте открытия "ордера рабочего диапазона" советник всегда открывает 3 ордера и закрывает профитные ордера сетки. Новый двойной ордер сетки рассчитывается согласно множителю (14.); далее сетка продолжает работать только в обратном направлении (от этого "ордера рабочего диапазона" и к нему), открывая новые двойные ордера, одновременно закрывая противоположные (в безубыток) в месте их открытия, чтобы сетка была набрана корректно, согласно новому объёму после множителя; таким образом, советник закрывает профитные ордера сетки только на открытии "ордера рабочего диапазона" каждый раз, как цена к нему возвращается. 
Если цена идёт против тренда сетки и проходит рабочий диапазон до следующего "ордера рабочего диапазона", либо срабатывают условия пункта 7., то советник закрывает профитные ордера обратного направления и открывает следующий "ордер рабочего диапазона" и новый двойной ордер сетки по тому же принципу, что и предыдущий крайний, либо продолжает набирать двойные, если сработало условие пункта 7. или 29.; т.е. профит сетки закрывается только между "ордерами рабочего диапазона", либо по профиту сетки (7.), если "ордера рабочего диапазона" ассиметричны или в строке 17. стоит 0; Либо по условиям пункта 29.- продолжает набирать дальше двойные. И так далее пока не сработают профиты по счёту (8.9.10.13.); Советник только первый раз, перед тем как открыть "ордер рабочего диапазона" и закрыть профитные ордера сетки, рассчитывает объём этого "ордера рабочего диапазона" после их закрытия и объём новой пары сетки от объёма этого нового "ордера рабочего диапазона"; далее, если сетка закрывает к нему профитные ордера, его объём не меняется.
6) После достижения любого из профитов по рабочему депозиту (8.9.10.13.), все ордера закрываются и сразу начинается новый цикл.
Принцип работы без сетки:
1) Если режим сетки отключён (в 30. строке false), то советник начинает работу с открытия buy или sell ордера на 1/2 расстояния от рабочего диапазона (сверху buy, снизу sell) от текущей цены начала работы;
2) Если цена идёт дальше по тренду, то советник зарывает ордер по профитам в настройках). Если цена возвращается и проходит рабочий диапазон, то открывается встречный ордер , согласно множителю 15.; и т.д. пока не сработает любой из профитов по счёту (8.9.10.13.).

3) После достижения любого из профитов по рабочему депозиту (8.9.10.13.), все ордера закрываются и сразу начинается новый цикл.

*** все параметры советника можно менять во время работы советника, не нарушая цикл, как вручную, так и загрузки всего сета;

*** может работать с разными парами одновременно на одном счету.

*** не сбивается и не берёт дополнительные ордера при переносе ордеров на другой рабочий день, при ОК после выхода из входных параметров, при смене тайм фрейма, при входе во входные параметры в нерабочее время терминала, при гэпе, при сбое интернета, при восстановлении терминала после удаления есть возможность

переустановить советник, чтобы он подхватил уже открытые позиции и продолжил корректную работу и т.д..

*** адаптирован для терминалов МТ4, МТ5.

Интересует разработчик с опытом, который не пропадёт и будет оперативно решать выявленные ошибки или дополнения. Т.е. адекватный человек. Бюджет обсуждаемый, в зависимости от качества и хода выполняемых работ.


Файлы:

PNG
porm32_yiua6i_2025-09-22_160336.png
225.0 Kb
PNG
c2xbdv_khmyzh_2025-09-22_160422.png
82.6 Kb

Информация о проекте

Бюджет
100 USD
VAT (21%): 21 - 21 USD
Итого: 121 - 121 USD
Исполнителю
90 - 90 USD

Заказчик

Размещено заказов10
Количество арбитражей0