MQL5 Эксперты
Техническое задание
Есть простой индикатор в PineScript на основе пересечения 2-х линий EMA и MOST Cross,
сделать из него советника для MT5.
Сложного ничего нет, стрелочка показывает вверх открываем Buy,
стрелочка показывает вниз, закрываем Buy и открываем Sell и т.д
P.S цены за работу не знаю, установил ориентировочно
Информация о проекте
Бюджет
30 - 50 USD
Сроки выполнения
до 15 дн.
Заказчик
Размещено заказов2
Количество арбитражей0