Same High Or Low Alert

Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора

Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')

"The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216