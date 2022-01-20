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Индикаторы

Same High Or Low Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3486
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Обнаружить две соседние свечи у которых одинаковые цены 'High' или 'Low'. Всегда сравнивается текущая свеча (на графике это самая правая свеча) и её соседка слева. Можно задать точность совпадения во входном параметре 'Accuracy'. Точность задаётся в points (например для EURUSD 1.00055-1.00045=10 points).

При обнаружении индикатор может сигнализировать несколькими способами:

  • проиграть звуковой файл ('Sound Name') - настройка неотключаемая
  • вызвать терминальное окно Alert (параметр 'Alert') - настройку можно включать/отключать
  • отослать сообщение на email (параметр 'Send mail') - настройку можно включать/отключать
  • отослать Push сообщение на мобильный терминал (параметр 'Send notification') - настройку можно включать/отключать

Для всех сигналов общие настройки:

  • 'Repetitions' - количество повторов внутри бара
  • 'Pause, in seconds' - пауза между повторами, в секундах.


    Same High Or Low Alert

    Рис. 1. Same High Or Low Alert

      Volume Extremes Volume Extremes

      Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора

      Level Indicator Level Indicator

      Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений

      Bunch Candle Bunch Candle

      Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')

      The Laguerre Filter Indicator The Laguerre Filter Indicator

      "The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216