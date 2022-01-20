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Same High Or Low Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Обнаружить две соседние свечи у которых одинаковые цены 'High' или 'Low'. Всегда сравнивается текущая свеча (на графике это самая правая свеча) и её соседка слева. Можно задать точность совпадения во входном параметре 'Accuracy'. Точность задаётся в points (например для EURUSD 1.00055-1.00045=10 points).
При обнаружении индикатор может сигнализировать несколькими способами:
- проиграть звуковой файл ('Sound Name') - настройка неотключаемая
- вызвать терминальное окно Alert (параметр 'Alert') - настройку можно включать/отключать
- отослать сообщение на email (параметр 'Send mail') - настройку можно включать/отключать
- отослать Push сообщение на мобильный терминал (параметр 'Send notification') - настройку можно включать/отключать
Для всех сигналов общие настройки:
- 'Repetitions' - количество повторов внутри бара
- 'Pause, in seconds' - пауза между повторами, в секундах.
Рис. 1. Same High Or Low Alert
Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатораLevel Indicator
Индикатор отправляет сигнал в момент пересечения ценой заданного уровня с помощью алертов и push-уведомлений
Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')The Laguerre Filter Indicator
"The Laguerre Filter" индикатор был разработакн John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures", стр. 216