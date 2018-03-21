Нужен индикатор.
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который показывал бы, совпадение цены хай или лоу, по двум последним свечкам с погрешностью в 1пипс. т.ф. от часа и выше. кто чем может помочь. буду благодарен
MQL5?
MQL5?
да
да
Тогда нужно более подробное описание с картинками, что именно нужно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2018.02.08 13:23
MQL5?
имея mq4 легче сделать mq5
имея mq4 легче сделать mq5
Ой, не скажи... Я делал наоборот из .mq5 переводил в .mq4 пару дней назад... Неблагодарное занятие.
Ой, не скажи... Я делал наоборот из .mq5 переводил в .mq4 пару дней назад... Неблагодарное занятие.
почему?
Чисто из любопытства, как написать на 5ке советн*ик по скачанному откуда - то из всемирной паутины индикатор*у который что - то там показывает на графике?
Цель - робот совершающий сделки по его сигналу. Результат сделок не важен.
почему?
Обрати внимание, на то, что говорилось о переписывании с .mq4 на .mq5 а я делал наоборот. Так вот с .mq5 в .mq4 переписывать дело неблагодарное, достаточно трудоёмкое, а наоборот из .mq4 делать .mq5 ещё хуже.
Встречаешь, к примеру, в коде Close[i] надо смотреть чем удобней заменить. А если iClose() то ещё хуже... ИМХО.
А в основном, наверное просто уже привык к mql5 и ограничиваться возможностями mql4 уже не с руки...
И маленькая хитрость в качестве бонуса. Если заменить файл metaeditor.ехе в МТ4 даже на metaeditor64.ехе переименовав его в metaeditor.ехе, тупо в любом удобном файловом експлорере, то появятся некоторые возможности редактора МЕ5. В частности компилирование с использованием MQL5 Cloud Protector.
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