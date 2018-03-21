Нужен индикатор.

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который показывал бы, совпадение цены хай или лоу, по двум последним свечкам с погрешностью в 1пипс. т.ф. от часа и выше. кто чем может помочь. буду благодарен
 
Александр Чащихин:
который показывал бы, совпадение цены хай или лоу, по двум последним свечкам с погрешностью в 1пипс. т.ф. от часа и выше. кто чем может помочь. буду благодарен

MQL5?

 
Vladimir Karputov:

MQL5?

да

 
Александр Чащихин:

да

Тогда нужно более подробное описание с картинками, что именно нужно.

 
помогите найти индикатор потерялся(((...индюк показывает на грфике сколько процентов прошла свеча в реальном времяни
 
Файлы:
2_Candles_Ew_HL.mq4  5 kb
 
Evgeny Belyaev:

При чем тут код для MT4?

имея mq4 легче сделать mq5

 
poruchik:

имея mq4 легче сделать mq5

Ой, не скажи... Я делал наоборот из .mq5 переводил в .mq4 пару дней назад... Неблагодарное занятие.

 
Alexey Viktorov:

Ой, не скажи... Я делал наоборот из .mq5 переводил в .mq4 пару дней назад... Неблагодарное занятие.

почему?



Чисто из любопытства, как написать на 5ке советн*ик по скачанному откуда - то из всемирной паутины индикатор*у который что - то там показывает на графике?

Цель - робот совершающий сделки по его сигналу. Результат сделок не важен.

 
Mickey Moose:

почему?

Обрати внимание, на то, что говорилось о переписывании с .mq4 на .mq5 а я делал наоборот. Так вот с .mq5 в .mq4 переписывать дело неблагодарное, достаточно трудоёмкое, а наоборот из .mq4 делать .mq5 ещё хуже.

Встречаешь, к примеру, в коде Close[i] надо смотреть чем удобней заменить. А если iClose() то ещё хуже... ИМХО.

А в основном, наверное просто уже привык к mql5 и ограничиваться возможностями mql4 уже не с руки...

И маленькая хитрость в качестве бонуса. Если заменить файл metaeditor.ехе в МТ4 даже на metaeditor64.ехе переименовав его в metaeditor.ехе, тупо в любом удобном файловом експлорере, то появятся некоторые возможности редактора МЕ5. В частности компилирование с использованием MQL5 Cloud Protector.

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